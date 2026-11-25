El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno buscó capitalizar la ola nacionalista que despertó el Mundial, empezó a tener efectos lejos de Malvinas. Mientras la Cancillería asegura que las sanciones ya golpean a Sea Lion, el desarrollo petrolero de la israelí Navitas y la británica Rockhopper en las islas, la iniciativa metió ruido en la energía y la minería, los sectores que más inversiones y exportaciones aportan a la economía. Y puso bajo la lupa a grandes jugadores que hoy invierten en el país y que alguna vez operaron en las islas, como las mineras BHP y Lundin y las petroleras Shell y Harbour Energy.

El sábado por la noche, la Cancillería difundió un comunicado en el que afirmó que la ofensiva ya provoca “severas consecuencias operativas y financieras” en Sea Lion. Según el texto, Rockhopper reconoció ante la Bolsa de Londres que dos contratistas desistieron por temor a conflictos legales, y el astillero Seatrium, de Singapur, evalúa cancelar el contrato para modernizar el Aoka Mizu, el buque de producción y almacenamiento del proyecto. En la semana, las acciones de Rockhopper cayeron 1,2% y las de Navitas, 6,59%.

Pero el alcance de la iniciativa también preocupa a empresas que hoy no tienen actividad en las islas. El proyecto, que el gobierno de Javier Milei envió en septiembre al Congreso tras casi tres años sin hablar de la causa, no se limita a los hidrocarburos, sino que alcanza a cualquier actividad vinculada a los recursos naturales.

El buque de licuefacción Hilli Episeyo que exportá GNL el año próximo tiene como accionista con el 15% a Harbour Pan American Energy

Además, extiende las sanciones a socios, accionistas y controlantes, establece que la responsabilidad se transmite en fusiones y reorganizaciones societarias, incluso en el exterior, y dispone que la inhabilitación implica perder las exenciones impositivas otorgadas.

“El Gobierno se mandó a fondo con lo de Malvinas sin medir consecuencias, y ahora tiene un daño colateral”, dijo un empresario del sector.

El caso más resonante en la minería es el de Vicuña, el proyecto de cobre, oro y plata de San Juan que prevé invertir US$7100 millones en tres años y hasta US$18.000 millones en una década, la mayor inversión extranjera anunciada en décadas. Sus dos accionistas operaron en Malvinas.

En 2007, BHP Billiton compró el 40% de 14 licencias en la cuenca Malvinas Este y quedó como operadora. En 2010 perforó el pozo Toroa, al sur de Puerto Argentino, que resultó seco, y se retiró. El grupo Lundin, a través de su petrolera International Petroleum Corporation (IPC), ganó un área en la primera licitación de las islas, en 1996, y participó de la campaña exploratoria de 1998.

Producción de gas costa afuera en Tierra del Fuego, donde Harbour es socia de TotalEnergies y Pan American Energy

Ese mismo año, Shell, hoy uno de los jugadores con más peso en Vaca Muerta, realizó junto con la italiana Agip los primeros hallazgos en la cuenca Malvinas Norte.

Sin embargo, hay una diferencia clave. Ni BHP, ni Lundin, ni Shell fueron sancionadas, y las tres se retiraron de las islas antes de la ley 26.659, aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Premier Oil, la empresa de cuya fusión con Chrysaor nació Harbour en 2021, sí había sido inhabilitada en 2013 por su participación en Sea Lion.

Un socio bajo la lupa

Harbour se desprendió de Sea Lion en 2022 y en el sector señalan que hasta le pagó US$6 millones a Navitas para salir. Aun así, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y a su antecesor por haber habilitado a la continuadora de una empresa sancionada. La causa está en manos del juez Ariel Lijo.

El expediente preocupa porque Harbour es una pieza clave del gas offshore. Tiene el 37,5% de la concesión que integra junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE) para producir gas en las costas de Tierra del Fuego. Hace apenas unos meses, el consorcio presentó un nuevo desarrollo en esa área, con una inversión de hasta US$1500 millones, de la que Harbour aportaría unos US$560 millones.

Harbour, además, tiene el 15% de Southern Energy (SESA), el primer proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL), que lidera PAE y que el año que viene comenzará a exportar.

En la Cancillería fueron tajantes. “La ley es la ley, y si se incumplió, deberá desinvertir”, dijeron. Además, desde el organismo hicieron circular una nota de un portal dedicado a la causa Malvinas que sostiene que Harbour “admite” haber tenido licencias ilegales en las islas, a partir del documento con el que la empresa buscó despegarse de Sea Lion.

Desde la compañía, Martín Rueda, director general de Wintershall Dea Argentina, una empresa del Grupo Harbour, dijo que “Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni desarrolla actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”.

Los jugadores de la selección despliegan la bandera de Malvinas tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en el Mundial PAUL ELLIS - AFP

Las sanciones también tocaron a los inversores. En septiembre, la Cancillería abrió procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y accionistas, entre ellos Canaccord Genuity, accionista de una licenciataria en las islas. Ese grupo financiero canadiense, con inversiones en litio en Salta, era anfitrión de un cóctel en la embajada de Canadá, pero sus directivos suspendieron el viaje.

El nacionalismo del Gobierno sorprendió al sector privado y se volvió tema obligado en cada reunión entre empresarios y abogados. Y la ley ni siquiera avanzó, porque su tratamiento se cayó el 18 de noviembre en Diputados. “Por tres votos se metieron en un quilombo enorme”, lamentó un empresario del sector.

Nada de esto frenará la marcha de los dos sectores. Este año, la energía cerrará con un superávit de US$11.000 millones y las exportaciones mineras podrían alcanzar un récord de US$9000 millones. Pero para los empresarios el ruido era innecesario, una mancha más al tigre.