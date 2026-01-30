En 2025 los argentinos compraron más de US$32.000 millones y la demanda aflojó tras las elecciones

La compra privada total de dólares -y transferencias de divisas sin fines específicos- superó los US$ 32.000 millones en el 2025, aunque la demanda cayó fuertemente tras las últimas elecciones. Es el número más alto desde 2003, el año en que comenzó la serie estadística del Banco Central (BCRA).

Las adquisiciones totalizaron los US$32.114 millones, según reportó hoy la entidad, que publicó el balance cambiario de diciembre, un informe que permite cerrar los números del año pasado. La cifra representa el 70% de las reservas totales que reporta la entidad.

Dolarización

El dato no sorprende, si se tiene en cuenta que en el período preelectoral la dolarización había llegado a tocar un pico cercano a los US$35.000 millones, según estimaciones de la entidad. El proceso de demanda creciente comenzó a revertirse desde noviembre, por un desarme de posiciones en moneda extranjera.

Los números habían sido adelantados por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning quien calificó a ese pico dolarizador, financiado con casi el 50% de la Base Monetaria, como “un cisne negro”. “La incertidumbre política generó una dolarización sin precedentes y un desplome de la demanda de pesos. indudablemente ”la historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza porque pasada la elección, y sin que hubiera anuncios sobre cambios en el régimen macroeconómico, se desplomó“, había explicado en una presentación en el exterior semanas atrás.

Publicamos el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y #BalanceCambiario, que analiza la evolución de las compras y ventas de moneda extranjera en el mercado de cambios.

Accedé al informe de diciembre de 2025 en: https://t.co/HNKIlsglzj pic.twitter.com/cnjrfS0kz3 — BCRA (@BancoCentral_AR) January 30, 2026

El informe revela además que la demanda local de divisas por parte de las personas, que se había derrumbado en noviembre tras los comicios, rebotó en diciembre, ante compras que estarían destinadas a cubrir gastos vacacionales en el exterior.

En noviembre, 1,1 millones de individuos habían realizado compras brutas de billetes por US$1597 millones, pero en el último mes del año esa cifra trepó a 1,5 millones “que efectuaron compras brutas por US$2186 millones”, detalla el informe oficial.

Repuntaron las compras por home banking y ventanilla en diciembre

En este sentido vale consignar que desde el levantamiento de las restricciones cambiarias para las personas, producido a mediados de abril pasado, las adquisiciones de dólares totalizaron US$26.392 millones.

El dato más inquietante que consigna el informe es que en diciembre volvió a tomar impulso el déficit de cuenta corriente que llegó a US$1565 millones en el mes. Cerró así su tercer período consecutivo con balance en rojo.

La cuenta corriente cambiraia cerró en rojo, pero menor a lo esperado

De este modo, este saldo, que marca la diferencia de divisas que ingresan y que salen del país, resultó negativo en US$3337 millones durante todo el año. Se trata de una cifra muy inferior a la que se temió meses atrás, cuando el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) del BCRA había perforado los 80 puntos (cerró 2025 en torno a 95 puntos), dejando a la vista el impacto que el “atraso” cambiario tenía sobre esta variable.

Los movimientos del mes y del año

Al cabo de diciembre este resultado negativo se explicó “principalmente por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ y ‘Servicios’”, “que ascendieron a US$1243 millones y US$771 millones, respectivamente”, detalló. “Estos movimientos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos del rubro bienes, que alcanzaron los US$426 millones, y por un superávit de US$24 millones en el ingreso secundario”, agregó al respecto el Banco Central.

En los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a los consumos con tarjetas por viajes y otros gastos en el exterior. El BCRA estimó para el último mes de 2025 egresos netos por US$445 millones, pero destacó que “un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”.

El rojo turistico se mantiene

El déficit anualizado de este renglón del balance alcanzó así los US$3548 millones en todo el 2025. “Pero si se calcula la balanza turística considerando consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, volvió a ser negativa en diciembre por US$713 millones, acumulando en el año un saldo negativo por US$10.052 millones (el déficit más elevado desde 2017, cuando alcanzó -US$10.709 millones)”, hicieron notar al respecto desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En lo que respecta al comercio exterior, los cobros de exportaciones canalizados a través del mercado de cambios totalizaron US$6118 millones en diciembre, mientras que los pagos por importaciones sumaron US$5692 millones.