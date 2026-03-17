La deuda pública bruta volvió a subir en febrero: avanzó US$11.200 millones

La deuda bruta o total de la Nación aumentó otro 2,4%, al trepar hasta un equivalente a US$472.135 millones en febrero (desde los US$460.934 millones de fin de enero), incremento básicamente vinculado a factores estadísticos y derivado del impacto que tiene en su contabilización la baja local del dólar en un contexto de inflación otra vez en alza.

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Empero, medida en relación con el tamaño de la economía (PBI), ese pasivo nacional habría caído del 59,2% al 56,9% respecto del mes previo.

El incremento en el stock total se verificó porque, pese a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$124 millones, a la vez se registró un aumento de la deuda en pesos por un monto equivalente a US$11.324 millones.

Los datos surgen del Informe Mensual de Deuda que cada mes actualiza la Secretaría de Finanzas. Allí se puede ver que el 97% del aumento mensual deriva precisamente de los ajustes aplicados “por diferencias de cambio” y la capitalización de intereses, conceptos que por sí solos agregaron un equivalente a US$10.991 millones.

Stock de deuda discriminado por moneda, ley y plazos Compumar

Traducido, esto implica que el mes pasado el endeudamiento público creció por el impacto que un mayor IPC tiene en la deuda ajustada por inflación (sumó el equivalente a US$5.915 millones) y por la capitalización de intereses sobre títulos y bonos —que no se pagan, pero se van agregando al capital—, un mecanismo al que la administración Milei apeló para poder mostrar superávit fiscal incluso en términos financieros, y que agregó en este caso US$2972 millones. A eso se suman otros US$2105 millones derivados de la apreciación que el peso registró en febrero frente al dólar oficial.

En concreto, y dado que por este fenómeno también venía de subir en enero, ya en los dos primeros meses de 2026 la deuda se incrementó en el equivalente a US$17.068 millones, al pasar de US$455.067 millones a US$472.135 millones.

A su vez, en relación con noviembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda bruta se incrementó en US$46.579 millones, al pasar de US$425.556 millones a US$472.135 millones. Sin embargo, si se considera el traspaso de pasivos del Banco Central (BCRA) al Tesoro, el stock consolidado presenta en el mismo lapso una reducción neta algo mayor a US$15.500 millones.

Detalle de las variaciones en el mes Compumar

El informe oficial detalla además que la deuda con los organismos financieros internacionales ascendía a fines de enero a US$96.736 millones, de los cuales US$57.450 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI), US$19.252 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros US$12.804 millones al Banco Mundial (BM).

El 77,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional; el 21,2% a obligaciones con acreedores externos oficiales; el 0,6% a adelantos transitorios tomados hace unos años del BCRA; y el 0,8% restante a otros instrumentos.

A su vez, durante los últimos 12 meses, ese stock total aumentó en US$ 855 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 7.135 millones y a la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 6.280 millones, según el informe.

Por último, señala que el 45% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 55% restante está en moneda extranjera.