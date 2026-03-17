La deuda pública bruta volvió a subir en febrero: avanzó US$11.200 millones
La apreciación del peso, en un contexto de rebote de la inflación y la capitalización de intereses, las claves
- 3 minutos de lectura'
La deuda bruta o total de la Nación aumentó otro 2,4%, al trepar hasta un equivalente a US$472.135 millones en febrero (desde los US$460.934 millones de fin de enero), incremento básicamente vinculado a factores estadísticos y derivado del impacto que tiene en su contabilización la baja local del dólar en un contexto de inflación otra vez en alza.
Empero, medida en relación con el tamaño de la economía (PBI), ese pasivo nacional habría caído del 59,2% al 56,9% respecto del mes previo.
El incremento en el stock total se verificó porque, pese a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$124 millones, a la vez se registró un aumento de la deuda en pesos por un monto equivalente a US$11.324 millones.
Los datos surgen del Informe Mensual de Deuda que cada mes actualiza la Secretaría de Finanzas. Allí se puede ver que el 97% del aumento mensual deriva precisamente de los ajustes aplicados “por diferencias de cambio” y la capitalización de intereses, conceptos que por sí solos agregaron un equivalente a US$10.991 millones.
Traducido, esto implica que el mes pasado el endeudamiento público creció por el impacto que un mayor IPC tiene en la deuda ajustada por inflación (sumó el equivalente a US$5.915 millones) y por la capitalización de intereses sobre títulos y bonos —que no se pagan, pero se van agregando al capital—, un mecanismo al que la administración Milei apeló para poder mostrar superávit fiscal incluso en términos financieros, y que agregó en este caso US$2972 millones. A eso se suman otros US$2105 millones derivados de la apreciación que el peso registró en febrero frente al dólar oficial.
En concreto, y dado que por este fenómeno también venía de subir en enero, ya en los dos primeros meses de 2026 la deuda se incrementó en el equivalente a US$17.068 millones, al pasar de US$455.067 millones a US$472.135 millones.
A su vez, en relación con noviembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda bruta se incrementó en US$46.579 millones, al pasar de US$425.556 millones a US$472.135 millones. Sin embargo, si se considera el traspaso de pasivos del Banco Central (BCRA) al Tesoro, el stock consolidado presenta en el mismo lapso una reducción neta algo mayor a US$15.500 millones.
El informe oficial detalla además que la deuda con los organismos financieros internacionales ascendía a fines de enero a US$96.736 millones, de los cuales US$57.450 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional (FMI), US$19.252 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros US$12.804 millones al Banco Mundial (BM).
El 77,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional; el 21,2% a obligaciones con acreedores externos oficiales; el 0,6% a adelantos transitorios tomados hace unos años del BCRA; y el 0,8% restante a otros instrumentos.
A su vez, durante los últimos 12 meses, ese stock total aumentó en US$ 855 millones, debido al incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 7.135 millones y a la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 6.280 millones, según el informe.
Por último, señala que el 45% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local, mientras que el 55% restante está en moneda extranjera.
- 1
Lejos del modelo australiano: la Argentina perdió participación en las exportaciones globales
- 2
“Marcará un nuevo hito”: anunciaron otro remate en la sede del Banco Nación
- 3
El dólar volvió a niveles de 2017, pero la inflación no cede y la actividad no despega
- 4
De Pablo: “Este nivel de inflación es incómodo para el Poder Ejecutivo”