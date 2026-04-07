La motosierra entró al hogar y la plata ya no alcanza para darse los gustos

Desde septiembre de 2025, cuando los salarios comenzaron a perder contra la inflación en la Argentina -según algunos de los indicadores oficiales; no todos-, la tendencia se profundizó. En marzo, casi siete de cada diez argentinos dicen haber ajustado su calidad de vida para peor.

“En el último tiempo, ¿resignó algún servicio o actividad que realizaba habitualmente?”, preguntó la encuesta de Casa Tres, de Mora Jozami. El 68% afirmó que sí en marzo pasado. En septiembre ese porcentaje había sido de 59%. “¿Qué consumos resignó?”, consultó la encuestadora. Ocio en general lideró el ránking: el 65% relevado dijo que debió ajustar sobre este ítem.

Le siguieron: Consumo de primeras marcas (51%), compra de indumentaria (49%), vacaciones (41%), plataformas de contenidos (34%), uso del vehículo particular (23%), actividades de mis hijos (14%), me di de baja en la prepaga (11%), cambié el seguro (11%), colegio privado de mis hijos (4%).

La percepción social coincide con lo ocurrido -según algunas consultoras privadas- con el “puchito” que queda en el hogar luego de pagar los gastos fijos. El ingreso disponible volvió a caer en enero, acumuló cinco meses de retracción, se complicó aún más con la mora crediticia, aunque no deprimió más en el primer mes del año el andar del consumo, según datos de Empiria. Lo confimaron en Ecolatina, donde no ven un repunte, mientras que en Equilibra vieron en enero un estancamiento aún en niveles deprimidos.

Los números son coincidentes entre las consultoras que toman el índice salarios del Indec –las tres mencionadas, por lo menos- frente a quienes usan los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En ambos casos, se detectó una fuerte mejora del ingreso disponible, pero para los primeros esa mejora se frenó e incluso declina, mientras que para los segundos se mantuvo intacta e incluso superó el nivel de noviembre de 2023. Las diferencias se deben a las metodologías, los datos tomados, los períodos medidos (mensuales versus trimestrales, por caso) y la captación de los ingresos salariales y no salariales, sobre lo que hay debate técnico.

El ingreso no disponible, según Empiria

“El ingreso disponible cayó levemente en enero, un 0,4% mensual, y ya acumula cinco meses seguidos de deterioro”, dijo a LA NACION, Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria. “Suma una contracción de 5,4% desde noviembre de 2023, transversal, aunque con diferentes magnitudes, a todos los segmentos de ingresos”, precisó.

“Cayó en 5 de los 8 últimos meses, a partir del aumento de gastos fijos, que ya representan 23% del ingreso de un hogar promedio del AMBA, y por las caídas persistentes del salario real, principalmente, el registrado”, cerró.

La caída acumulada en los últimos cinco meses es del 3,4%, según el informe de Empiria. “Para febrero, con gastos fijos acelerando, el ingreso disponible volverá a caer”, proyectó el documento de la consultora de Hernán Lacunza.

El ingreso disponible cayó tanto para los hogares más ricos, cómo para los más pobres. Para los deciles 8-10, la baja fue 0,5% en el mes, y de 3,1% en los últimos cinco meses, situándose en un nivel 1,7% inferior al de noviembre de 2023. “En el mismo sentido, los hogares más pobres tuvieron una caída del ingreso disponible de 0,2% en enero y de 3,6% desde agosto 2025. Están 6% abajo del nivel de noviembre 2023″, concluyeron en Empiria.

En enero, la canasta de ingresos se deterioró 0,6% mensual, transversal en todos los componentes, precisaron en la consultora. Los salarios registrados cayeron 0,8%, a partir de una contracción de 0,7% en el salario privado formal y del 1% en los salarios públicos. Entre los últimos, los provinciales solamente perdieron 10% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, mientras los nacionales perdieron 36%. Mientras tanto, los asalariados no registrados habrían caído 0,1% y 0,6% en el ingreso no laboral (jubilaciones).

“La caída de 0,9% en gastos fijos amortiguo la caída del ingreso disponible. Los menores gastos fijos se deben a caídas reales en: transporte púbico (-1,9%), alquiler (-0,3%), electricidad (- 0,8%) y expensas (-1,2%). La suba de gastos fijos de 1,1% en el agua mitigó parcialmente la caída en los gastos fijos. Los gastos fijos como porcentaje del ingreso aumentó en 0,1 punto llegando a representar 23% de los ingresos”, estimaron.

La mora de los deudores crece

La mora entre las familias

“La morosidad no desacelera”, estimaron en la consultora privada. Según indicaron, en enero, la mora en créditos personales de familias volvió a crecer y alcanzó el 13,2%. “Es la 13ra suba consecutiva”, indicaron. Algo similar pasó con las tarjetas de crédito, donde ya alcanzó el 11% tras 15 subas consecutivas. “Así, la mora general en el segmento de familias ya supera el 10% por primera vez en 15 años (desde que registra el BCRA)”, dijeron.

En enero, el indicador Empiria de consumo durable registró una mejora del 11% con relación a diciembre, mientras que el no durable cayó 5,4%. “El consumo total se mantuvo sin cambios”, cerraron en la consultora.

“Enero y febrero nos dio levemente negativa la interanual (del ingreso no disponible), y marzo ya un poquito positiva”, dijo Federico Moll, director de Ecolatina a LA NACION. “Más allá de las idas y vueltas de la variación, lo que vemos es estabilidad. La recuperación del ingreso disponible se abortó a principios de 2025, y hoy vemos niveles muy similares a los que teníamos entonces. La expectativa es que esto no cambie hacia adelante”, afirmó.

Moll dijo que la desinflación será lenta, que la mala calidad de los puestos de trabajos creados y preocupante situación de las empresas productoras de bienes dificilmente sea compatible con un alza de salarios en el corto plazo.

Ingresos e Ingreso no disponible, según Equilibra

En Equilibra, no vieron una nueva caída sino una relativa estabilidad en enero. “El ingreso real y el disponible -de trabajadores formales, privados, públicos y jubilados- se mantuvieron estables en enero de 2026, logrando compensar la suba de 2,9% del IPC Nacional del primer mes del año”, afirmó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de esa consultora. “De todas formas, frente a los primeros nueve meses de 2023, acumulan una contracción de entre 7% y 12%, respectivamente”, clarificó.

Mirada diferente

Al tercer trimestre del año pasado, y a diferencia de lo que veían en estas tres consultoras –tomando datos de la EPH-, Martín Gonzaléz Rozada, econometrista de la Universidad Di Tella (UTDT), había posteado que el ingreso disponible real de los hogares argentinos había caído un 21% entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2024, pero que en seis trimestres había recuperado eso y crecido aún más. Javier Milei reposteó el dato.

Según dijo, el ingreso total familiar real creció más rápido que los gastos fijos reales. Entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025, el ingreso total familiar real subió 47,9% y los gastos fijos pasaron de 36,5% a 38,8%.

[INGRESO DISPONIBLE] El ingreso disponible real (YD) de los hogares argentinos cayó un 21% entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2024.

Pero la historia no termina ahí. En 6 trimestres recuperó todo eso y más.

Un hilo con los números. 🧵 pic.twitter.com/hk1aIlmgR7 — Martin Rozada ⭐️ (@MartinGRozada) March 2, 2026

Los números de la EPH de Distribución del Ingreso del cuarto trimestre –informe del lunes- reforzaron las diferencias que hoy descolocan a los analistas. Según ExQuanti, deflactados por los IPC GBA y CABA, los ingresos de los ocupados subieron en el segundo y cuarto trimestre de 2025 luego de haber sufrido un fuerte ajuste en el segundo de 2024. Siguen, no obstante, por debajo del nivel registrado entre 2017 y 2018. Se trata de los datos que terminaron impactando a la hora de calcular los números de pobreza.

Sigaut Gravina ilustró el desconcierto: “La suba interanual del salario formal en el cuarto trimestre de 2025 captado por el Índice Salarios (30%), SIPA (32%) o Ripte (37%) se ubica varios puntos porcentuales por debajo de la suba del ingreso asalariado formal captado en la EPH (+43%)”. Con datos de todos los colores, tristemente, ganan la casuística y las encuestas.