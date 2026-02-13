La economía “Robin Hood”. ¿Es necesario aumentar los impuestos globales a los ricos?

En consonancia con una entrevista de The Economist titulada “¿Cuántos impuestos deben pagar los ricos?”, existe una retórica generalizada que, siguiendo la corriente económica neoliberal de los años 80, defiende que se redujera el sistema de bienestar social. Sin embargo, como subrayó Henry Curr, editor económico del medio británico, esto no es lo que muestran las cifras de redistribución.

Este argumento cuenta con el respaldo de la OCDE, según la cual “en el contexto del aumento de la desigualdad de ingresos en el mercado, los sistemas fiscales y de prestaciones sociales se han vuelto más redistributivos desde la década de 1980”. Sin embargo, tanto la OCDE como Curr señalan que esto no ha impedido que la desigualdad siga aumentando. Por lo tanto, surge la pregunta de si los ricos pagan demasiados impuestos o no los suficientes.

The Economist realizó una encuesta entre sus lectores y descubrió que el 69% de las personas creía que el 1% de las personas con mayores ingresos no pagaban suficientes impuestos, el 18% consideraba que pagaban la cantidad adecuada, mientras que solo el 13% opinaba que pagaban demasiados impuestos.

Sin embargo, estos expertos cuestionaron la retórica abrumadora de que los ricos pagan demasiados impuestos.

Curr sostiene que existe un enfoque subyacente en el hecho de que los impuestos siempre deben ser más altos, y afirma: “Creo que, en esencia, no hay ningún tipo impositivo que se pueda aplicar a las rentas más altas y que preserve cierto grado de desigualdad sin que la izquierda diga que quiere que sea aún más alto”. También señaló que si la tasa impositiva máxima fuera un 10% más alta, las encuestas serían esencialmente las mismas.

Aumentar los impuestos de manera infinita no es, por supuesto, plausible, un argumento que señala Rachana Shanbhouge, editora de asuntos económicos de The Economist, quien subraya que hay un límite a la hora de subir los impuestos. “Nos estamos acercando al límite de esta capacidad de seguir aumentando los impuestos a los ricos, no se recauda tanto dinero como se cree, y creo que hay consecuencias sociales al basar los enormes planes de gasto en un grupo cada vez más reducido de personas”.

“Nos estamos acercando al límite de esta capacidad de seguir aumentando los impuestos a los ricos, no se recauda tanto dinero como se cree, y creo que hay consecuencias sociales al basar los enormes planes de gasto en un grupo cada vez más reducido de personas” Mikael Damkier - Shutterstock

Mike Bird, editor de Wall Street de la publicación, fue más franco, actuando como el “Sheriff de Nottingham” en esta economía de “Robin Hood”, alineándose con el 13% que creía que los impuestos eran demasiado altos para los ricos. Subrayó: “Creo que los impuestos a los ricos son, en conjunto, como mínimo lo suficientemente altos, y personalmente no creo que el objetivo de la redistribución simplemente porque existe una fuente de ingresos sea un buen objetivo social”.

Dado que, según Bird, la tributación de la riqueza no suele ser una buena idea en términos económicos, propuso otras formas de tributación más específicas. En primer lugar, argumentó que los impuestos deberían utilizarse para desalentar prácticas económicas destructivas, como el monopolio.

Además, se centró en el potencial de un impuesto al consumo, para lo cual abogó por una tributación progresiva elevada sobre el consumo de los ricos. Esto, antes que centrarse en el impuesto sobre la renta y el patrimonio, debido a la idea de que pueden utilizarse para la inversión, lo que contribuye al crecimiento de una economía.

Bird no es el único que piensa así, ya que los economistas de la Tax Foundation, un centro de estudios estadounidense, subrayan que “un impuesto al consumo solo grava los ingresos una vez, independientemente de si se consumen de inmediato o se ahorran y se consumen en el futuro. Por lo tanto, elimina la penalización fiscal sobre el ahorro y la inversión que supone el impuesto sobre la renta. La eliminación de esa penalización fiscal hace que las personas ahorren e inviertan más, lo que se traduce en un aumento de la producción económica, el empleo, los salarios y los ingresos”.

Curr coincidió con la idea de que algunos tipos de impuestos eran más eficaces que otros, y defendió el uso del impuesto sobre sucesiones afirmando que “no deberías querer encontrarte en una situación (en un país) en la que exista una aristocracia de facto”.

Por lo tanto, los expertos sostenían, en general, que no se debía centrar la atención en aumentar infinitamente los impuestos sobre la renta de los ricos, sino en gravar el consumo excesivo y las malas prácticas económicas. Como sin duda diría Robin Hood, el debate no es cuánto tensar el arco fiscal, sino dónde apuntar.