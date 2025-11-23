La industria de fondos sigue marcando récords

Noviembre va terminando, y la industria de fondos sigue mostrando su fortaleza. Si bien la volatilidad es una de las principales variables que sacude al mercado local este año, los fondos se mantienen firmes reflejando ser un vehículo de inversión capaz de sobrellevar estas fluctuaciones con éxito.

De tal modo, durante este mes los activos bajo administración marcan un récord y consiguen sumar $75.5 billones, reflejando un alza del 4% en lo que va del mes - y el 33% en el año, contra una inflación que se mueve cerca del 25%-.

Las estrategias de corto plazo, en la mira

Los flujos se volvieron uno de los componentes más importantes a la hora de analizar los movimientos (y patrimonio) de la industria, y se comportan como un fiel reflejo de las tendencias de mercado. Tal es así que, en noviembre las suscripciones ya se colocaron en los $2,5 billones - contra los $1,2 billones de salidas de octubre.

¿Pero qué pasó con los flujos? En concreto, si bien la liquidez se coronó una vez más ganadora, con $1,3 billones, estos tuvieron que compartir el interés de los inversores con los fondos de Renta Fija corto plazo. En números, sumaron unos $530.000 millones - y lo hicieron a un ritmo diario promedio de $44.100 millones-.

El interés volvió por la cobertura CER (inflación)

Por su lado, otras de las estrategias que se mantuvieron en auge fueron las de cobertura CER con $57.000 millones. Re recordemos que estos fondos se mueven al compás de las expectativas de inflación que, sin ir más lejos, mostró una aceleración en octubre alcanzando el 2,3%, contra el 1,9% promedio de los últimos tres meses.

En contraposición, el desinterés (o poco apetito) por los Dólar Linked – fondos que buscan proteger contra una devaluación- fue inmediato tras el resultado electoral y el segmento marca egresos por unos $190.000 millones

Los rendimientos, magros (pero estables)

En el mapa de los rendimientos, tras un octubre alcista, noviembre pareciera establecerse como un mes opaco en términos de performance. Por un lado, las estrategias que más se destacan y ganan son los de cobertura contra la inflación (CER) con el 2.7%, seguidas por los fondos de corto plazo con el 2.1%, en promedio. En menor medida, se colocan los Renta Fija T+0 y Discrecionales con el 1.8% y 1.6%, respectivamente.

Aunque, los Dólar Linked se mueven en terreno negativo por un promedio del 1.7% y, entre los fondos de Renta Variable, la caída alcanza el 3.5%. Sin grandes novedades, en tanto, los Money Market consiguen un 1.4% promedio-.