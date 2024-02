escuchar

En un escenario donde los precios de la economía corren a un ritmo del 20% mensual, los plazos fijos que ajustan por inflación (UVA) se volvieron una de las inversiones más demandadas del mercado para intentar resguardar el valor de los pesos. Sin embargo, para desincentivar a los ahorristas, en los últimos dos meses los bancos endurecieron las condiciones y requisitos necesarios para poder concretar la operación y hoy en algunas entidades financieras se volvió prácticamente imposible.

En detalle, este plazo fijo está indexado por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que publica el Banco Central, que sigue la inflación más un 1%. Para ello, toma de referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec, un dato que llega con 45 días de demora frente al avance de los precios. Actualmente, tiene incorporado el avance del 20,6% de enero.

Desde diciembre, cuando los precios empezaron a acelerarse a niveles que no se observaban desde la salida de la hiperinflación en 1991, los ahorristas minoristas empezaron a volcarse hacia esta inversión. Sobre todo, luego de que la administración de Javier Milei decidiera reducir la tasa de interés de los plazos fijos minoristas a un 110% nominal anual (equivalente a un 9,1% mensual).

Para tomar noción de la magnitud: el 7 de diciembre del año pasado, había $281.110 millones colocados en plazos fijo UVA; dos meses más tarde, último dato disponible del Banco Central, la cifra ascendió a $865.708 millones, muy por encima de la inflación . Es decir, más que se triplicó, incluso a pesar de que los bancos intentaron desalentar la demanda y que se extendió el plazo mínimo de inversión de 90 a 180 días.

El plazo fijo UVA ajusta por inflación +1% Martín Zabala - XinHua

“No es que pongamos trabas. Pero no incentivamos la constitución por una razón simple: no descalzar nuestros balances. Es cuidar al depositante, porque nueve de cada 10 pesos que hay en el banco es de los depositantes, estas medidas son a favor del ahorrista. Uno debería preocuparse si una institución financiera va a pérdida, o presta por debajo de la inflación, por ejemplo, porque no es sustentable. Para ofrecer plazo fijo UVA, se tiene que tener como contraparte depósitos UVA”, dijo una fuente del sector.

En algunos bancos, la única vía para poder constituir un plazo fijo UVA es si el cliente va presencialmente a una sucursal, ya que la inversión no está disponible a través de la aplicación del celular o el homebanking. En otras, se “escondió” la opción dentro de la aplicación y es más difícil que los ahorristas la encuentren.

En algunas entidades financieras, los usuarios reciben un mensaje de error cada vez que intentan invertir. Otra estrategia fue limitar los montos, y hay casos en los que ni siquiera se pueden colocar $100.000 por ser valores “muy elevados”. “No los alentamos, no son rentables, pero están disponibles”, admitió otra entidad.

Mientras que en las últimas semanas se volvió viral un mensaje de un banco que alentaba a precancelar los plazos fijo UVA a una tasa del 45% y volcar esos pesos en otras inversiones que siguen a la inflación, como los bonos CER, los cuales últimamente registran rendimientos negativos en términos reales.

En diciembre, el Banco Central decidió ampliar el plazo mínimo del plazo fijo UVA de 90 a 180 días Ricardo Pristupluk

“La mayor novedad de este último mes y medio fue que el Banco Central resolvió ampliar de tres a seis meses el plazo mínimo de colocación de los plazos fijo UVA. Eso, de alguna manera, limita un poco el perfil de inversores en ese instrumento, porque no todos están dispuestos a dejar dinero depositado por seis meses. En un contexto inflacionario, como el que atraviesa la Argentina actualmente, tal vez sea más atractivo comprar un bien durable, o adelantar consumos”, agregó una fuente.

Según pudo saber LA NACION, al momento no habría sumarios ni denuncias que se hayan efectuado contra los bancos por estas medidas que se adoptaron. Aunque fuentes cercanas al Banco Central explicaron que se establece un ida y vuelta con las entidades financieras cuando se advierten ciertas situaciones que “están al límite de lo correcto”.