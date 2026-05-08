Operaron a Máximo Kirchner en La Plata: el diputado no especificó el tipo de cirugía

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se sometió este viernes a una “cirugía programada” en un hospital de La Plata, capital bonaerense. A pesar de haber comunicado el procedimiento a través de sus redes sociales, el legislador evitó dar precisiones sobre el motivo de su ingreso al quirófano.

La noticia se conoció mediante un posteo en su cuenta de Instagram, donde el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner explicó que se trataba de una cirugía que “venía postergando” por diversas razones.

Fuentes de su entorno confirmaron a LA NACION que compartirán el parte médico oficial una vez terminada la operación, aunque por el momento decidieron mantener reserva respecto a la situación.

En el posteo, el diputado hizo un comentario en tono humorístico sobre el equipo médico: bromeó con que uno de los profesionales es simpatizante de Estudiantes de La Plata y le prometió que podría recibir el alta a tiempo para ver el partido del domingo contra Racing Club, equipo del cual es hincha.

El conductor de La Cámpora evitó los detalles en su mensaje y decidió centrarlo en la relación entre su madre y la prensa. “Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”, expresó.

Cristina bailando en el balcón

Con estas palabras, hizo referencia al trato con el que los periodistas cubrieron las condiciones de detención de la expresidenta, presa en su domicilio tras ser condenada por corrupción en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

Sobre la decisión de no solicitar que su madre pueda abandonar su arresto para estar con él, dijo: “¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina”, afirmó.

Máximo Kirchner decidió no dar detalles sobre su operación Fabián Marelli

Aunque sin hacer mención específica a indicadores concretos o el escándalo que atraviesa el jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni, Máximo Kirchner también aprovechó el comunicado para criticar a la gestión de Javier Milei.

“Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”, sentenció.

La cirugía se produce en un momento de perfil bajo para el líder de La Cámpora, cuya última aparición pública fue el pasado 1 de mayo en un acto en Cañuelas.

Allí, volvió a marcar sus diferencias con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien no mantiene diálogo desde hace más de un año, a raíz de disputas internas por la conducción del peronismo.