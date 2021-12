La mirada de los CEO. La importancia de generar espacios para que las mujeres tengan las mismas oportunidades

Las perspectivas para 2022 en términos de consumo, de tendencias, de energía, de finanzas y, sobre todo, el nuevo rol de liderazgo de la mujer en la mesa chica de las corporaciones, fueron algunos de los temas sobre los que conversaron los ejecutivos de P&G, HSBC y Camuzzi Gas durante el panel “La mirada de los CEO”, que formó parte del encuentro organizado por LA NACION.

En el marco de la quinta jornada en la que la organización Women Corporate Directors (WCD) reconoce a la “Ejecutiva del año”, el panel integrado por Gabriela Bardin (P&G), Juan Marotta (HSBC), María Carmen Tettamanti (Camuzzi Gas) y moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, ahondó sobre la diversidad en las mesa chica de las compañías y cómo cuesta aún hoy lograr un equilibrio en los puestos de jerarquía.

En el caso de Tettamanti, titular de Camuzzi Gas, señaló que en el sector de energía hay mayoría de hombres tanto en directorios como en niveles gerenciales, pero lo asocia a “un tema generacional”. “Cuando ingresé en Camuzzi, en 1995, no había ni siquiera mujeres en posición de jefes y hoy soy directora general. Hay muchas mujeres muy talentosas que están creciendo, pero lo generacional es un tema”, dijo, e hizo foco en la importancia de seguir trabajando la mentoría a las mujeres. “Es muy valioso que las que ocupamos estas posiciones alentemos a las mujeres más jóvenes a que se animen. WCD es un espacio que genera esa red de contención para que sigan creciendo. Una de las mejores formas es dando el ejemplo”, indicó.

Consultados por el valor agregado que genera sumar mujeres en la mesa chica para tomar decisiones más integradas (y viceversa), el CEO de HSBC advirtió que este plus “surge cuando hay diversidad, pero no sólo de género”. “También debe haber diversidad de pensamiento: cuando hay una idea que se discute de diferentes visiones, ángulos, experiencias, llegas a una conclusión mucho más rica”, explicó.

En este sentido, sostuvo que si bien la diversidad de género se empezó a discutir hace muchos años, la evolución “es muy lenta”. “Creo que tenemos que ir más rápido. Tenemos herramientas para ejercer esa presión y generar un cambio de forma más efectiva. Hoy, el banco tiene 3400 de empresas clientes lideradas por mujeres”, dijo, y destacó la importancia de las capacitaciones para “lograr que se generen las herramientas adecuadas que les permitan andar más rápido y equiparar los directorios para que el día de mañana esto no sea un tema”.

María Carmen Tettamanti, directora general de Camuzzi Gas

En P&G, hoy, el 70 % de la mesa chica está compuesta por mujeres. “En los últimos 10 años hemos oscilado entre un 60% y un 40 %. Buscamos lograr un balance, una integración. La formula tuvo tres componentes: las políticas de la empresa en términos de flexibilidad -por ejemplo, tenemos una política parental para el género masculino de dos meses de licencia paga por nacimiento o adopción, que suelen tener 48 horas-. Además, otro punto que tiene que ver con el comportamiento de los líderes: esto de mostrarnos visibles ante los problemas de los empleados. Y, por último, el tema del mentorship, como mentoras de otras mujeres”, dijo Bardin, gerente general de la firma. Además, coincidió con Marotta en que los equipos con mayor diversidad “son mejores”.

Respecto a la situación en el sector energético, donde aún la mayoría de puestos jerárquicos está ocupado por hombres, Tettamanti apunta que la clave para llegar a convertirse en directora de Camuzzi estuvo en “animarse”. “No me dejé amedrentar porque era un mundo de hombres, sino que me animé a hacer lo que me gusta: liderar, gestionar, trabajar con el equipo y se ha demostrado que se puede. Hoy lidero una compañía que en 2020 ha certificado como Great Place to Work y lo hemos renovado. Hemos consolidado un equipo muy comprometido con una mujer al frente. Al verme a mí al frente, muchas mujeres van a ver que se puede”, expresó.

En al misma línea, Marotta dio el ejemplo de Patricia Bindi, la encargada de la Banca Comercial del banco. “Me costó mucho convencerla de que lleve adelante ese rol. Durante seis meses me dijo por qué no lo podía llevar adelante. Hoy, lleva adelante el puesto de una forma mucho más eficiente de lo que lo hice yo en el pasado. A veces se trata sólo de un empujoncito extra: hay hombres que se presentan a un puesto en el que cumplen cinco de los 10 requisitos que pide, mientras que muchas mujeres cumplen nueve y piensan que no pueden”, explicó.

Gabriela Bardin, gerente general de P&G

En el panel también se habló sobre qué cuestiones en términos de género y diversidad ya no deberían tener lugar en la agenda. “Los temas vinculados con situaciones de acoso sexual en las empresas ya no deberían ocurrir. Ahí hay que tener tolerancia cero. Si bien se ha avanzado mucho, aún se siguen escuchando casos. Hoy hay entrenamientos para reportar estas situaciones, líneas de denuncia, muchas herramientas”, detalló la titular de P&G. Mientras que Tettamanti indicó que en Camuzzi también hay una línea de denuncias y un comité de ética que trata esos casos.

Las perspectivas para 2022

Respecto a las perspectivas para el año próximo, los ejecutivos coincidieron en hablar de recuperación, pero de manera dispar en los distintos sectores.

“Este año estamos viendo una recuperación fuerte de la economía después de una caída muy importante el año anterior. Probablemente la economía llegue a crecer alrededor del 10 %. Esto va a dejar un viento de cola para 2022. Estamos viendo un déficit que se está achicando este año. Un punto importante es la actividad que ha tenido el comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Han dejado un saldo positivo en la balanza comercial cercano a los US$14.000 millones″, indicó Marotta.

Tras las elecciones legislativas, el CEO de HSBC considera que al país lo espera “un período un poco más largo de estabilidad sin sobresaltos”, lo cual puede generar “un ambiente un poco más propicio para que los inversores vuelvan al país”. Aunque para ello consideró clave “definir la situación pendiente con el FMI”.

Por su parte, Tettamanti apuntó que 2021 “fue un año bastante difícil”. “Para Camuzzi hubo un hecho muy positivo que fue la entrada en vigencia del Plan Gas, que lo que hizo fue aumentar la producción de gas en el sector. Lo más difícil para la compañía es que desde abril de 2019 venimos con tarifas congeladas. Recién en junio hubo un aumento de entre un 19 % y un 30 %, pero que en un contexto inflacionario no fue suficiente. Por eso tuvimos que hacer mucho foco en bajar costos, cuidar las inversiones y hacer más eficientes los procesos”, explicó.

Juan Marotta, CEO de HSBC

“Estamos apostando a que gradualmente vayamos recuperando el nivel de las tarifas y la parte de distribución. Tenemos que continuar poniendo mucho foco en la eficiencia de los procesos”, siguió.

Para Bardin “fue un año de mucho cambio”. La gerente general de P&G consideró que “hubo un consumo muy dispar” con categorías con crecimientos muy fuertes y otras con pronunciadas caídas: “La pandemia generó cambios enormes en la forma en que los hogares se gestionan y lo que pasó en el consumidor es que se generó también una transformación en las familias, que compran distinto y por diferentes canales . El ecommerce creció muchísimo y hay un valor residual que aún hoy dura a pesar de la apertura de las tiendas”.

Para 2022 augura “una recuperación leve”. Y añadió: “El tema inflación-salario juega un papel clave. Pero sí vemos perspectiva de crecimiento de consumo”.

Para cerrar el evento, los CEO dieron su punto de vista sobre qué significa ser una mujer líder. “Una mujer líder es una mujer inspiradora, conectada con su organización y que cree en el equipo como la forma de logar los resultados”, dijo Bardin. En la misma línea, Tettamanti consideró que se trata de “una mujer que escucha y trabaja codo a codo con su gente”. Finalmente, para Marotta una mujer líder es “aquella que hace equipo, que agrega valor en la discusión y que mira para adelante y logra entender las necesidades del equipo y de los clientes”.