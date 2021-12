Un encuentro en el que se reconoce a las mujeres destacadas en el ámbito empresarial

Con el propósito de destacar a las mujeres líderes de empresas que con sus acciones inspiran y son referentes entre sus pares y la comunidad empresarial, el capítulo argentino de WomenCorporateDirectors (WCD) reconocerá a la “Ejecutiva del año”, además de distinguir a quienes trabajan en la equidad de género y en innovación.

La actual edición es la quinta jornada en la que la organización WCD, que nuclea a 24.000 integrantes en 76 capítulos alrededor del mundo, otorga este reconocimiento en un encuentro en el que también habrá espacio para charlas inspiradoras: Gabriela Bardin (P&G), Juan Marotta (HSBC) y María Carmen Tettamanti (Camuzzi Gas) participarán del panel “La mirada de los CEOs”.

La apertura de la jornada contará con la presencia de Tamara Vinitzky (KPMG) y Gabriela Terminielli (BYMA), que conversarán con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio. Además, Anabel Perrone Virtual (Because Energy Matters), Patricia Furlong (Global Processing), Mariana Franza (Ualá) y Laurence Loyer (Directora independiente) inspirarán con sus testimonios en un panel sobre los desafíos de reinventarse. Será un espacio para celebrar la innovación, el talento y la creatividad de las mujeres que sobresalen en los negocios, pero también para compartir experiencias y proyectar los próximos pasos en términos de paridad de género en la Argentina.

Sobre el final del encuentro se entregará el reconocimiento a la referente femenina elegida por un selecto jurado compuesto por Néstor García (KPMG), Tamara Vinitzky (KPMG-wcd)), Gabriela Terminielli (BYMA), Silvia Bulla (Presidente de Danisco Argentina y President & People Service Director de Latam de IFF), Marcelo Grimoldi (Latin America Regional Consultant en Egon Zehnder), Miguel Gutiérrez (Partner in charge of Global Private Investment en The Rohatyn Group), Federico Procaaccini (CEO Openbank Argentina) y Antonio Marín (Vicerrector y Director Escuela de Negocios de UCEMA).