La OCDE recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y advirtió por las reservas

En su informe trimestral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) volvió a recortar sus proyecciones de crecimiento económico para la Argentina, un ajuste que atribuyó a “vulnerabilidades macroeconómicas persistentes”. Además, indicó que la recuperación de las reservas internacionales “debe ser una prioridad” para consolidar la estabilización macroeconómica.

Según la OCDE, una organización internacional que integran los países más ricos del mundo, el producto bruto interno (PBI) argentino este año se expandirá 4,2%, frente al 4,5% que proyectaba en septiembre, al 5,2% estimado en junio y al 5,7% calculado en febrero pasado. Además, el organismo prevé que la economía crecerá 3% en 2026, una cifra inferior al 4,3% del informe anterior.

En cuanto a la inflación de este año, anticipa que será de 41,7%, una revisión al alza respecto del 39,8% estimado en septiembre y del 36,6% previsto en junio.

“El crecimiento económico estará impulsado por la inversión y las exportaciones, gracias a un entorno cada vez más favorable para las empresas, con regulaciones menos onerosas y un sector energético y minero dinámico”, señaló la OCDE.

Sin embargo, advirtió: “La inflación ha ido disminuyendo y se han cerrado los déficits fiscales, pero el crecimiento se ha debilitado recientemente y las presiones sobre el tipo de cambio evidencian vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y un contexto político incierto”.

La OCDE también destacó que la moderación del gasto y el aumento de la recaudación, sostenidos por la recuperación económica, mejoraron las cuentas fiscales. No obstante, insistió en que “serán necesarias más reformas para mantener la prudencia fiscal y, al mismo tiempo, apuntalar el crecimiento potencial”.

“Reducir la complejidad tributaria y ampliar las bases imponibles contribuiría a mejorar los resultados fiscales a mediano plazo. La política monetaria debería enfocarse en sostener la desinflación”, agregó el organismo.

Según el informe, un crecimiento más generalizado dependerá de una mayor reforma regulatoria para fortalecer la competencia interna y promover el comercio internacional.

“Aun con avances significativos, persistirán vulnerabilidades que exponen a la economía a fluctuaciones de confianza, como muestra la reciente volatilidad cambiaria. Además, podrían surgir nuevos episodios de inestabilidad en un escenario de reservas internacionales bajas, inflación todavía alta y necesidad de profundizar reformas estructurales", advirtió la OCDE.

Según el organismo, la inversión y las exportaciones serán los principales motores del crecimiento en los próximos años Matias Delacroix - AP

“No obstante, la continuidad del actual impulso reformista podría generar mejoras superiores a las previstas en productividad, competitividad y sostenibilidad fiscal. La recuperación de las reservas internacionales debe ser una prioridad para reducir vulnerabilidades y consolidar la estabilización macroeconómica ”, sostuvo la OCDE.

Asimismo, el organismo evaluó que una reforma fiscal integral —que elimine impuestos distorsivos, simplifique el sistema y amplíe las bases imponibles— ayudaría a mejorar la posición fiscal de manera sostenible y reduciría las trabas que frenan el crecimiento. “En los últimos dos años, los procesos regulatorios se han simplificado de forma significativa y se redujeron las barreras de entrada en numerosos sectores, dijo.

La OCDE también dijo que la creación de una nueva autoridad de competencia independiente y bien financiada, prevista en la ley de competencia, será central para fortalecer la competencia, y actualmente está en proceso de selección su equipo directivo.

Finalmente, la organización consideró que ampliar la oferta de educación técnica y profesional, en coordinación con el sector privado para el diseño de programas de formación, mejorará las capacidades laborales y contribuirá a nuevas mejoras de productividad.