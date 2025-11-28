La oportunidad argentina en la era de los ecosistemas industriales

En el debate económico argentino suele repetirse que el país debería orientar su desarrollo hacia aquellos sectores donde posee ventajas comparativas naturales. La minería, la energía y el agro aparecen así como pilares del futuro productivo. Es cierto que la Argentina cuenta con recursos extraordinarios -litio, cobre, gas, petróleo, tierras fértiles-, y desaprovecharlos sería un error. Pero reducir el desarrollo a la simple extracción de recursos es, a la luz de la evidencia internacional, una simplificación peligrosa.

Los estudios sobre complejidad económica, desarrollados por Ricardo Hausmann y su equipo en la Universidad de Harvard, demuestran que la riqueza de un país no depende solo de qué produce, sino de la diversidad, sofisticación e interconexión de su red de actividades productivas. No son más ricos los países que tienen más recursos, sino aquellos que han construido un entramado productivo más complejo, integrado y dinámico.

En ese sentido, el desarrollo no surge de elegir un sector, sino de construir un sistema. Y allí se resume una enseñanza clave: la diversidad genera complejidad, la complejidad genera competitividad y la competitividad genera desarrollo.

Las economías que lograron desarrollarse lo hicieron construyendo verdaderos ecosistemas industriales: sectores que comparten capacidades, transfieren conocimiento, generan proveedores comunes y escalan juntos en valor agregado. La diversidad productiva es, en este sentido, una condición esencial de la competitividad.

La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de avanzar en ese camino, diseñando un modelo de desarrollo basado en cinco grandes núcleos productivos que se retroalimentan entre sí:

1. Minería.

La minería moderna no es solo extracción. Genera demanda de metalmecánica, maquinaria pesada, equipamiento especializado, tecnología aplicada, servicios industriales, textiles técnicos, logística, infraestructura y construcción. Además, abre la posibilidad de avanzar en etapas superiores de la cadena de valor, incorporando a futuro el procesamiento de minerales y el desarrollo de industrias vinculadas, como insumos para baterías, cables y otros productos derivados.

2. Energía (gas, petróleo y renovables).

El valor no termina en la exportación de crudo o gas. Se expande cuando se integra con la petroquímica, fertilizantes, plásticos, resinas, materiales avanzados e insumos industriales. La energía competitiva es una base clave para el desarrollo de múltiples industrias de mayor complejidad.

3. Agro, alimentos, forestoindustria, algodón y cuero.

El potencial está en la agroindustria y la forestoindustria: alimentos elaborados, bioeconomía, biocombustibles, celulosa, papel y madera industrializada. A ello se suma la cadena del algodón y del cuero, que integra agricultura, ganadería e industria, y su vinculación con el sector textil y la industria del calzado, ampliando la generación de valor y empleo en las economías regionales.

4. Construcción e infraestructura.

Es el gran articulador físico del sistema: viviendas, parques industriales, rutas, puertos, oleoductos, gasoductos y plantas productivas. A su alrededor se movilizan industrias como el cemento, el acero, el aluminio, el vidrio, la cerámica, la madera, los electrodomésticos y múltiples bienes asociados al desarrollo urbano e industrial.

5. Tecnología, digitalización e industrias de alta complejidad.

La inteligencia artificial, la automatización, la robotización, la digitalización y la industria 4.0 redefinen las ventajas competitivas. A esto se suman sectores de alta tecnología como la farmacéutica, la biotecnología, la electromovilidad, el software y la electrónica avanzada.

Estos núcleos no compiten entre sí: se complementan y se interconectan, integrando sectores tradicionales con sectores emergentes en una red productiva más compleja, moderna y sofisticada.

En el centro de ese entramado se encuentra un activo muchas veces subestimado: el músculo empresario argentino. La industria, las pymes y las economías regionales han demostrado, durante décadas de crisis e inestabilidad, una enorme capacidad de adaptación, resiliencia e innovación. Son esas empresas las que hoy generan empleo en todo el territorio y poseen el conocimiento práctico necesario para integrarse a las nuevas cadenas de valor.

El problema no es la falta de talento productivo, sino un entorno que ha sido hostil a la inversión: presión impositiva excesiva, costos logísticos elevados, falta de infraestructura y restricciones financieras. Aun así, la industria sigue produciendo. Imaginemos entonces su potencial en condiciones de mayor competitividad.

La pregunta estratégica no es qué sector elegir, sino cómo diseñar una arquitectura productiva donde cada actividad potencie a las demás. Un sistema en el que los recursos naturales funcionen como plataforma, la industria como estructura, la infraestructura como soporte y la tecnología como la inteligencia del conjunto.

La Argentina tiene recursos, territorio, conocimiento, empresarios y trabajadores. Pero este potencial solo podrá desplegarse plenamente si se generan las condiciones necesarias: estabilidad macroeconómica, reglas claras, inversión en infraestructura, acceso al financiamiento y un marco moderno que incentive producir e invertir.

Es la oportunidad de construir un Nuevo Contrato Productivo, capaz de integrar los recursos naturales con la industria, la tecnología y el trabajo argentino para crear una red de valor más compleja, federal, competitiva y sostenible en el tiempo.

Porque el desarrollo no nace de un yacimiento, de un pozo o de un campo. Nace de la capacidad de una sociedad de conectar sus recursos, su conocimiento y su gente en un ecosistema productivo vivo y en permanente evolución.

Y ese es, hoy, el verdadero desafío de la Argentina.