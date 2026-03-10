Una de las principales petroleras de EE.UU. destacó el rol global de la Argentina y elogió el plan económico del Gobierno

NUEVA YORK.- En medio de las turbulencias de los mercados globales por la guerra en Medio Oriente, Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation, una de las mayores petroleras estadounidenses, sostuvo en una presentación en la “Argentina Week” que el país “es y será un actor clave en el esfuerzo de satisfacer la creciente demanda mundial de energía”, y elogió a la administración de Javier Milei.

“Dada la situación actual, la demanda mundial de energía sigue aumentando. De hecho, en 2026 volverá a batir un récord, lo que incluye la creciente demanda de petróleo y gas. Satisfacerla se logrará mediante políticas sostenibles y equilibradas que incentiven la inversión de capital, la innovación y la eficiencia. La Argentina es y será un actor clave en ese esfuerzo”, dijo Nelson, en un discurso especial que precedió un panel de minería en la sede del JP Morgan, en esta ciudad.

“Quiero elogiar a la administración Milei por su dirección política, su agenda de reformas y sus esfuerzos por restablecer la estabilidad macroeconómica. El enfoque en la disciplina fiscal, la desregulación y las políticas orientadas al mercado envía un mensaje importante a todos los inversores", resaltó. “Señales que, si se busca previsibilidad y reglas de juego a largo plazo, la Argentina se encuentra en un punto de inflexión“, agregó.

Más temprano, en la misma sala, el líder libertario había dado un extenso discurso de apertura del evento, en el que destacó los avances de su plan de reformas y la estabilidad macroeconómica.

“La combinación de esa estabilización macroeconómica, el impulso a la desregulación y las políticas de mercado crea una oportunidad única. Al mismo tiempo, el capital global sigue siendo altamente selectivo, dijo Nelson.

Chevron es un actor clave en Vaca Muerta, donde se enfoca en la producción no convencional de petróleo y gas. Además, con YPF es un socio clave en el desarrollo de la formación, siendo pioneros en el proyecto Loma Campana, ubicado en Añelo (Neuquén), desde 2013.

La combinación de todos esos factores “representa una oportunidad para la Argentina”, aseguró Nelson.

“Las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria; también compiten en competitividad de costos y la capacidad de mover capital libremente. Mantener las reformas a lo largo del tiempo será esencial para convertir el impulso actual en flujos de inversión duraderos”, destacó el ejecutivo de Chevron.

En ese sentido, dijo que las iniciativas como el acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina sobre comercio e inversión recíprocos y la extensión del régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI), tienen el “potencial de fortalecer aún más la confianza de los inversores, siempre que se apliquen de forma consistente y duradera para apoyar proyectos a gran escala y a largo plazo”.

“En Chevron, creemos en los recursos de la Argentina, en su gente y en su papel a largo plazo en los mercados energéticos globales. Por lo tanto, con una estabilidad macroeconómica sostenida, una regulación predecible y un compromiso compartido con la competitividad, la Argentina tiene una oportunidad única para expandir su sector energético de forma responsable y sostenible.

Nelson también se mostró entusiasta con la “Argentina Week”, el evento que se desarrolla en Nueva York ideado por el Gobierno para captar inversiones internacionales.

“Es importante porque refleja un interés compartido en fortalecer la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos, así como en impulsar la inversión, la tecnología y el desarrollo económico a largo plazo", evaluó Nelson, que destacó “cómo el talento argentino compite a nivel mundial”.