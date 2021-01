La provincia que aumentó 80% su recaudación en plena pandemia

Crédito: Archivo

Durante 2020, año en el que el país estuvo sumido en una de las cuarentenas más extensas del mundo con la consecuente paralización de casi todas de las actividades industriales y comerciales, la provincia de Misiones recaudó un 80% más por el impuesto sobre los ingresos brutos que en 2019. Desde la agencia de recaudación dicen que el cierre de fronteras por la pandemia y los planes para impulsar el consumo ayudaron a la actividad comercial. En cambio, desde el sector empresario advierten que la manera en que funciona el sistema de recaudación de Ingresos Brutos en la provincia genera la acumulación de exorbitantes saldos a favor y, por ende, provoca que quede capital de trabajo inmovilizado.

Según el informe oficial de la Agencia Tributaria Misiones, el 91,9% de la recaudación local provino de este impuesto en 2020: alcanzó los $31.465 millones. En 2019, sin pandemia, se habían recaudado poco más $ 17.372 millones. A nivel nacional, 2020 cerró su recaudación tributaria con un alza interanual del 32,1%.

Parte de la explicación a la inédita recaudación de Misiones está en la forma en que la provincia dispuso el cobro anticipado del gravamen para las empresas que tienen actividad en varias jurisdicciones.Eso genera grandes saldos a favor de los contribuyentes. Y pretender la devolución se convirtió en una odisea. Cuando se ejerce una actividad en varias jurisdicciones (por caso, una fábrica de la provincia de Buenos Aires que vende productos en distintos puntos del país) rige, para aplicar Ingresos Brutos, el Convenio Multilateral, que tiene el objetivo de que los fiscos no se superpongan en el cobro.

Todas las provincias y la ciudad de Buenas Aires están adheridas al régimen del Convenio Multilateral, que se instrumenta a través de una Comisión Arbitral, encargada de solucionar los posibles conflictos. Según consideró el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba en 1999, en "Banca Nazionale del Lavoro S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto", el Convenio Multilateral tiene por finalidad no solo subsanar la doble o múltiple imposición, sino también la de buscar la armonización y coordinación del ejercicio de poderes fiscales autónomos, para lograr que el solo hecho de desarrollar actividades en más de una jurisdicción no signifique tener que pagar mayores gravámenes.

La Comisión Arbitral fijó un sistema de retención desde las cuentas bancarias de los contribuyentes aplicable sobre los importes acreditados: el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb). A ese sistema adhirieron todas las jurisdicciones que están en el convenio salvo dos: Misiones y Tucumán. Estas dos provincias se separan del sistema general de retenciones y establecen por su cuenta qué empresas deben ser retenidas.

La resolución general DGR 35/02 de Misiones -cuya aplicación estuvo suspendida desde 2017 por el consenso fiscal del gobierno de Mauricio Macri y se reanudó en 2020- dice que la aplicación del régimen de retención se hará efectiva sobre "todas las cuentas abiertas, cualquiera sea su tipo", y que la administración comunicará a los agentes de retención designados "la nómina de sujetos pasibles de retención". La dirección se reserva la facultad de incluir en la nómina "a los contribuyentes no inscriptos cuando existan indicios o exteriorización por cualquier medio, del desarrollo de actividad en la jurisdicción".

"Todas las provincias retienen, pero lo de Misiones es altamente confiscatorio", afirma Salvador Femenia, titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Cuenta que desde la entidad plantearon el tema, pero a la fecha nadie se ha expedido. "Lo que en principio se pensó como una política de recaudación del impuesto se terminó desnaturalizando", considera Femenia.

Un empresario bonaerense del rubro alimenticio, que prefiere preservar su identidad, dice que "es un abuso por donde se lo mire; las pymes se mueren con esto, porque si no tenés mucha facturación para compensar, esto te desfinancia". Y explica que hace más de cinco años que tiene un saldo millonario que intenta recuperar.

Según un especialista en la materia, el contador José Alaniz, "los sistemas de recaudación dejaron de ser métodos de pago a cuenta del impuesto y se han transformado en mecanismos para evitar la evasión. Agrega que "por su magnitud, se convierten en un régimen sancionatorio indirecto, distinto de los directos que son las multas". Para Alaniz, Misiones buscó el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque esto "generó en los contribuyentes un inmenso saldo a favor imposible de recuperar."

"No hay que vender en Misiones; si surge la posibilidad, sugiero rechazarla", dice Gustavo Lazzari, empresario, quien piensa que fiscalmente "Misiones no es la Argentina". Según afirma, hay que comprender que se genera un préstamo a tasa cero por parte del contribuyente. En su opinión, habría que eliminar Ingresos Brutos, porque "es tan macabro que no te permite ni siquiera generar la base imponible", a diferencia de impuestos como el IVA, "en los que sabés que si vendés más, pagás más", describe.

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, el contador Javier Ortiz afirma que el hecho de que la provincia no esté en el Sircreb hace que "la retención sea mucho más gravosa financieramente". Y aconseja pedir el certificado de exclusión cuando se advierte que el saldo retenido es superior al que se puede computar en seis meses.

Los empresarios señalan que otra cuestión preocupante es el cobro anticipado del impuesto por ingresar mercadería a la provincia. Es decir, para ingresar cualquier mercadería, más allá de lo que se venderá, hay que tributar un anticipo que varía según la actividad, pero promedia el 3,31%.

El recupero de los saldos es "tan complicado que desmotiva", dice Femenia. Y afirma que los contribuyentes, además de presentar una pormenorizada documentación, deben estar preparados para una inspección integral. Si se quiere ir a la justicia, eso debe hacerse en la provincia y afrontando los gastos que acarrea.

Ortiz coincide con el especialista de la CAME y dice: "Yo no hago política tributaria ni a favor ni en contra, pero es cierto que muchos no quieren vender en Misiones porque puede terminar siendo un dolor de cabeza, y conseguir después la exclusión o el recupero conlleva un trabajo administrativo que tiene un costo".

"Desde los 90, cuando se determinó esta forma de recaudar, parte del presupuesto incluye como ingresos estos saldos a favor que tienen porque saben que nunca los devuelven. Es todo un tema político", expresa Ortiz.

Fernando A. Sansute, empresario de Pilar, advierte que "el abuso fiscal es una realidad" y cree que la mayoría de las empresas tienen saldo a favor. "La presión fiscal hoy es inviable", dice. Una posible solución, aconseja, es que las provincias hagan una especie de "clearing fiscal", que permita compensar lo que le debe pagar a un fisco provincial con el saldo generado en otro. "Tengo que pagar $100 en Buenos Aires, lo compenso con los 100 que me retuvo Misiones", grafica.

Según el último Informe Estadístico Mensual publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones, en abril, mayo y junio de 2020 hubo una fuerte disminución en diferentes rubros de la actividad en comparación con 2019.

Desde el equipo de comunicación de la Agencia Tributaria Misiones, Carla Rébora no dio mayores precisiones sobre los saldos a favor de contribuyentes y argumentó que la suba de la recaudación tiene que ver con el cierre de fronteras con Brasil y Paraguay por la pandemia. "El aumento está vinculado con el cierre de fronteras y con las políticas que impulsan el consumo, como el Ahora Pan, Ahora Carne y Ahora 12", dice. Sobre la problemática que plantean los empresarios con respecto a Ingresos Brutos, considera que "puede ser una realidad", y afirma que hay canales abiertos para las consultas.

