La reacción del Gobierno al anuncio del secretario de Tesoro de EE.UU. por el swap de US$20.000

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primer funcionario del Gobierno en reaccionar al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el que confirmó que negocia con la Argentina un swap por US$20.000 millones para el Banco Central. Minutos más tarde, fue el presidente Javier Milei quien expresó en sus redes su agradecimiento.

“Bueno, qué se puede agregar más que thank you secretary Bessent”, dijo Caputo en redes sociales y luego agregó: “Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!“.

Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/x24lZLDkLx — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

por su parte el mandatario escribió: “Gracias Trump y Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”.

Gracias Presidente @realDonaldTrump y Sr. Secretario @SecScottBessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos… https://t.co/sXJk3SRg3B — Javier Milei (@JMilei) September 24, 2025

Los mensajes de Caputo y de Milei llegan luego de que Bessent confirmara en X que el gobierno de Estados Unidos negocia con las autoridades argentinas un swap de US$20.000 millones, un recurso mediante el cual ambos países intercambian monedas, similar al que actualmente está vigente entre la Argentina y China. Este anuncio implica que el Gobierno podría recibir dólares a cambio de pesos con el compromiso de devolverlo a un plazo determinado, con un interés establecido; se trata de un “préstamo” pre-negociado.

El posteo de Bessent llega además tras la reunión bilateral entre Trump y Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente republicano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina.

Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.



Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025

Al referirse al país, Bessent indicó que el Tesoro “está listo para comprar bonos argentinos en dólares” y que lo hará “según las condiciones lo exijan”. Luego agregó: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y mantuvimos conversaciones activas con el equipo de Milei para hacerlo”.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró.

En paralelo, el miembro de la administración trumpista aseguró que la Argentina “cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”.

Este anuncio da más oxígeno al Gobierno en un momento crítico de su gestión, luego de las fuertes turbulencias políticas y económicas que generó la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de octubre pasado y el revés en el Congreso por el rechazo a varios vetos del Ejecutivo a leyes que demandan gasto fiscal.

El apoyo del secretario del Tesoro del lunes pasado sumado al fuerte respaldo político de Trump a Milei en la reunión de este martes habían generado impacto positivo en los mercados, con la caída del riesgo país, el retroceso en la cotización de dólar, y las subas de bonos y acciones argentinas.

Este miércoles, la tendencia continúa en esa misma línea: en la apertura de los mercados, los bonos muestran alzas de hasta un 9% para los títulos de más largo vencimiento, por lo que se espera una buena reacción del riesgo país.

Noticia en desarrollo