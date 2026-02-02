La recaudación impositiva cayó 7,4% en enero

Afectada por menores importaciones que en igual mes de 2025 y la disminución de ingresos por retenciones, debido a la reducción de alícuotas, la recaudación impositiva de enero fue de $18.337.625 millones, lo que significó un aumento nominal de 22%, pero una caída real –descontada la inflación– de 7,4%.

El dato fue publicado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que destacó lo ingresado por los principales impuestos. “El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $6.213.245 millones y tuvo una variación interanual de 16,4%. El IVA Impositivo, en tanto, aumentó 28,0%. Ganancias presentó una variación interanual de 32,4%, recaudando $3.403.975 millones”, detalló.

Asimismo, el organismo señaló que esta recaudación se vio incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior, debido a “la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte incremento que tuvieron las cantidades importadas en los primeros meses del año anterior” y a la “reducción de las alícuotas de derechos de exportación, principalmente en soja, trigo y maíz”.

También, según ARCA, se vio afectada negativamente por “el fuerte aumento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, especialmente en IVA impositivo y Seguridad Social, en relación con los niveles acogidos en 2025″.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), comentó que la de enero es la sexta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total. Además, el especialista destacó que, si se quitaran del cálculo los ingresos por comercio exterior, la caída habría sido de 6%.

En efecto, al analizar por tributo, el informe del Iaraf señala que la recaudación que más cayó fue la de derechos de exportación, con una baja de 40,6% real interanual. Le sigue impuestos internos, con una disminución real interanual del 18,2%, y Bienes Personales, con una baja del 13,4%.

Argañaraz añadió que, siempre bajo un supuesto de una inflación de 2,4% en enero –dato que se conocerá el 10 del actual–, el único tributo con incremento fue Ganancias, con una suba del 0,5%. “En este caso incidió positivamente la modificación del régimen de anticipos a empresas, incrementando el anticipo del mes del 8,3% al 11,1%”, explicó el especialista.

En tanto, el principal impuesto, el IVA, cayó 11,2% en términos reales respecto de enero de 2025. Según la información provista por ARCA, incidió negativamente la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un punto alto de comparación en enero de 2025 por recaudación extra proveniente de la moratoria de fines del 2024 y un mayor nivel de acogimiento a planes de pago. “El impacto de la suspensión de los certificados fue significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) cayó 30% en términos reales interanuales”, remarcó Argañaraz.

Cabe destacar que, según la última ejecución presupuestaria base caja presentada por el Ministerio de Economía, la porción de la recaudación nacional que termina en manos del gobierno nacional terminó 2025 con una variación real interanual negativa del 2,6%, mientras que la que va a provincias, según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), terminó el año con una variación positiva del 1,6%