La red experta en potenciar líderes compuesta por más de 2500 empresarios cumple 25 años

La puesta en común de los desafíos, oportunidades, proyectos y problemas entre pares es la base del exitoso método de Vistage. La compañía llegó al país de la mano de Alejo Canton en el 2000 y, desde entonces, lleva adelante un método que permitió a miles de empresarios en la Argentina potenciar su liderazgo. ¿Cómo? Para su fundador y director, la clave está en el asesoramiento de par a par, es decir, Vistage forma grupos de líderes empresarios, pero de compañías que no compiten entre sí. Bajo el liderazgo de un chair -un ex número 1 que estuvo en sus zapatos y experimentó la soledad del N° 1- cada grupo construye un espacio de intercambio único.

“Desde Vistage armamos el grupo y lo lideramos pero, cuando alguno de sus miembros lleva un desafío, una oportunidad o un problema para ponerlo en común, no es Vistage ni el chair designado en ese momento, sino que son los mismos pares quienes a través del intercambio de sus ideas, vivencias y su experiencia, hacen la diferencia. En este ida y vuelta, cada uno encuentra la mejor respuesta o solución”, explica Canton.

Sobre la dinámica de su compañía, sostiene que, en principio, es necesario comprender que un líder empresario, que es el máximo responsable de la organización, toma muchas decisiones a diario en soledad. “Ciertos temas de relevancia no puede compartirlos con otros fácilmente, no puede hacerlo con sus empleados porque estos pueden estar afectados por la decisión que va a tomar. Puede tener un contador de confianza, que es especialista en lo suyo, pero que no comprende sobre el manejo general de la empresa. Puede tener amigos fuera de la empresa, pero estos tampoco conocen el peso de la responsabilidad que asume”, señala.

En cambio, en el seno del grupo del que forma parte en Vistage se encuentra con pares que están en su misma sintonía. Allí puede tener la amplitud de mirada de diez personas distintas que pueden ayudarlo a entender tal o cual cosa. “Le dan otra visión porque quizás pasaron por algo similar o porque lo ven desde otra perspectiva, entonces el empresario se siente menos solo en la toma de decisiones”, asegura.

Una idea que funciona

En cuanto a los comienzos de la propuesta en el país, Canton sostiene: “Tenemos la ventaja de haber empezado con esto hace mucho tiempo”. Y explica que, en realidad, la compañía fue fundada en 1957 por Bob Nourse, en Wisconsin, Estados Unidos. Este era un empresario que había desarrollado un emprendimiento pero había fundido. Se dio cuenta de que esto respondía a una mala decisión, entonces, se puso a reflexionar acerca de cómo podía haber evitado ese error. “Este fue el inicio de este modelo, Nourse comprendió que la mirada y el aporte de otros pares hubiese hecho la diferencia”, señala.

Por su parte, Canton conoció el modelo durante un posgrado en una universidad estadounidense y decidió traerlo al país. “Empecé a aplicarlo con amigos y conocidos y la idea prendió como pólvora”, dice. Luego trajo la licencia de Vistage al país y comenzó con un grupo de cinco o seis personas que hoy son un total de 2500 líderes empresarios en todo el país.

Actualmente, Vistage Argentina tiene presencia en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Tucumán y Neuquén y tiene como proyecto sumar la zona del Noreste Argentino durante este año.

Destaca Canton que algunos de los grupos que forman parte de Vistage Argentina ya tienen 25 años, es decir, se conformaron desde el inicio y continúan. “De alguna manera esto refleja la importancia que tiene la forma en que se arman estos grupos y que de esto depende su funcionamiento. Si un grupo no está bien armado el directivo o dueño puede sentir que no lo entienden y que no le pueden aportar valor”, explica. Y enfatiza que hay algunas premisas básicas que todo grupo debe cumplir: la primera establece que tiene que existir la mayor diversidad posible, pero a la vez debe cumplirse con cierta homogeneidad, es decir las personas tienen que hablar más o menos el mismo idioma. “No puede haber competidores en el grupo porque las personas necesitan abrirse por completo, tampoco proveedores, idealmente el grupo se conforma por líderes de empresas que pertenecen a distintos rubros”, advierte.

Otro aspecto a considerar es que los grupos se conforman con unas 12 a 16 personas, aproximadamente, ni mucho menos, ni mucho más. En cuanto a la homogeneidad, tiene que ver las características de las empresas que manejan estos directivos, por ejemplo, si se ubica en un grupo de pymes a una multinacional van a tener diferencias importantes porque sus desafíos son diferentes.

Empresarios que hacen bien

Para el fundador de Vistage Argentina esta es una premisa clave ya que considera que la riqueza y el empleo de cualquier país lo genera el sector privado. “Es decir que, si tenemos mejores empresarios, vamos a tener un mejor país. Es un ciclo virtuoso, en el sentido de que, si el país crece y mejora, también atrae a mejores empresarios”, advierte.

A su vez, destaca la importancia de la conciencia empresaria, algo que trabaja desde su compañía. Para Canton, el triple impacto es un tema que los líderes de las empresas deben asumir como desafío. “Nosotros desde Vistage creemos que es lo que corresponde, tiene que ver con nuestros valores, pero también es un buen negocio. Una vez escuché a alguien preguntarse ¿Cómo es la empresa del futuro? Y respondía que no es la que más crece sino la que todos quieren ver crecer, desde los políticos hasta los ciudadanos. Y la razón de esto es que a las personas no les interesa que el dueño de una empresa se haga cada vez más rico, sino que tenga un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente. Esto es demandado por las nuevas generaciones, pero además atrae a más inversores”, asegura.

Vistage sigue ese camino y desde 2018 tiene certificación como empresa B, asimismo, promueve el triple impacto en su comunidad a través de capacitaciones y orientaciones para que las empresas se sumen a este compromiso.

Para los próximos 25 años de Vistage Argentina, Canton espera que la comunidad crezca y su objetivo es, además, que sea una de las empresas más queridas del país. “Me gustaría que cuando los argentinos hablen de esta comunidad sientan orgullo, queremos ser un ejemplo del tipo de sector privado que el país necesita”, finaliza.

Con motivo de su vigesimoquinto aniversario, Vistage Argentina presentará en los próximos días un nuevo capítulo en su canal de podcast, en el que Canton y Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, se refieren a la historia de la organización y a los beneficios del asesoramiento entre pares. Todos los podcasts se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.