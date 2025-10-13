Lanzan un plan de seguridad para la Hidrovía: sumarán cámaras y drones

Antes de abordar un avión para viajar a Estados Unidos junto con la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Paraná, que busca incrementar la seguridad en la Vía Navegable Troncal (VNT).

En la dársena E del Puerto Buenos Aires, a bordo del guardacostas Mantilla, que patrulla las famosas 200 millas en busca de buques que pescan de manera ilegal, Bullrich hizo referencia a algunas características de la Vía Navegable Troncal (VNT): tiene 3400 kilómetros navegables entre Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay); integra a cinco países —la Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— en una vía de transporte fluvial estratégica para el comercio, la logística y la producción regional; el río Paraná es su columna vertebral (una de las vías fluviales más extensas y caudalosas de América del Sur, que en su tramo argentino recorre más de 1700 kilómetros atravesando Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, hasta su desembocadura en el Río de la Plata).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Paraná para fortalecer la seguridad en la Hidrovía

“Esta vía forma parte de la Cuenca del Plata, la cuenca de agua dulce más grande del hemisferio sur, que además de su enorme valor ambiental y económico, presenta desafíos crecientes en materia de control fluvial y prevención del crimen organizado”, dijo la ministra.

“Al tiempo que por sus arterias circulan el trabajo y el comercio argentino, también lo hacen las organizaciones criminales dedicadas al contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado, que buscan aprovechar su extensión y su conectividad para operar fuera de la ley. No lo vamos a permitir”, aseguró.

“En el Ministerio escuchamos a los industriales y comerciantes argentinos que sufren el contrabando de cigarrillos, textiles, electrónicos y repuestos, y que ven cómo miles de productos ilegales se cuelan por esta frontera fluvial, golpeando al que produce, al que trabaja y al que paga sus impuestos. Cada producto ilegal que entra, destruye el trabajo argentino”, explicó Bullrich.

En este contexto, el Plan Paraná se suma al Plan Güemes (frontera noroeste) y al Plan Guazurarí (frontera con Brasil). Se coordina desde la Mesa Nacional de Seguridad Fluvial, liderada por la Secretaría de Seguridad Nacional. Participan Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Aduana, Migraciones y fuerzas provinciales e incorpora radares, drones, sensores térmicos y monitoreo satelital.

El buque Mantilla, desde donde se hizo el anuncio, patrulla la zona de las 200 millas para controlar la pesca ilegal

Bullrich detalló que el Plan Paraná ya comenzó, tuvo varias prácticas en terreno y ahora fortalece “uno de los puntos que se había convertido en el más débil de la Hidrovía, que es la Isla del Cerrito”. Se trata de una isla que está en Chaco, en la confluencia del río Paraguay con el Paraná.

“Ahí hemos montado un comando unificado. En este momento hay unos 200 hombres y mujeres, pero además hay cinco embarcaciones. Tenemos cuerpos especiales de Albatros (el grupo de seguridad de elite de la Prefectura Naval Argentina), de Alacranes, (una unidad de operaciones especiales bajo el mando de la Gendarmería Nacional Argentina), que están patrullando por las zonas más complejas. Tenemos botes, motos de agua y distintos elementos para perseguir a los delincuentes", aseguró Bullrich.

Es una zona en la que hay gran cantidad de islas y, según la funcionaria, es fácil esconderse. La ministra confirmó que “este trabajo está articulado con la policía del Chaco y la policía de Corrientes y el objetivo es impedir que la Isla del Cerrito sea un punto de entrada de narcotráfico o un punto de salida o de entrada de trata de personas o de quienes intenten escapar de manera ilegal por esa frontera. Este es un esfuerzo enorme", agregó y sostuvo que también hay embarcaciones en otros puntos “que nos permiten tener un control dinámico del narcotráfico”.

Un episodio infrecuente y alarmante

En diálogo con LA NACION, Bullrich hizo referencia al buque mercante de bandera paraguaya que la semana pasada fue abordado por delincuentes en la zona de San Nicolás. “No habíamos visto este sistema conformado por piratas que se suben a un barco, así que estamos, a partir de esto que sucedió, estudiando esta metodología, cómo fue el abordaje, de dónde salieron, como para tener en alerta a todas las prefecturas que están en zona: San Nicolás, San Pedro, Zárate, Campana. No habíamos visto este tipo de abordaje con piratas”, repitió.

En general, los buques mercantes tienen cámaras a bordo, pero una pregunta que se hacen los usuarios de la Hidrovía que trabajan en comercio exterior es si hay posibilidades tecnológicas de que todo el tramo de la Hidrovía pueda ser controlado a través de cámaras y filmado.

“Tenemos un proyecto que, cuando podamos disponer de los recursos, lo vamos a poner en marcha. Se trata de tener fibra óptica en toda la Hidrovía, lo que nos permitiría ubicar cámaras de control. Esperamos tener los recursos para hacerlo y poder transformar a la Hidrovía", sostuvo.

Agregó que cuentan con una cantidad muy importante de drones “que nos permiten analizar si hay o no hay intentos de abordaje. La zona de San Nicolás, donde este buque fue abordado, es bastante más tranquila, por eso es que ahora tenemos que estudiar la metodología. El delito se va corriendo y nosotros nos vamos corriendo junto al delito para poder atraparlo”, dijo.

Nuevos pliegos

LA NACION le preguntó a la ministra sobre la fallida licitación para realizar los trabajos de dragado y balizamiento de la Hidrovía, ya que en los pliegos se pedían varios mecanismos para la seguridad general de la vía navegable que, según los posibles oferentes, encarecían mucho la operatoria. “Planteamos cuáles son las cosas que necesitamos. Después, por supuesto que nuestro objetivo nunca es encarecer el comercio", defendió.

Con respecto a los próximos pliegos, que podrían ser lanzados antes de fin de año, recalcó que “no tenemos en este momento ningún requerimiento para el nuevo pliego para la Hidrovía. Claro que, cuando preguntan qué se necesita, nosotros los decimos. Después hay que evaluar costo beneficio”, cerró.