Las 10 definiciones de Milei sobre lo que viene en la economía

Luego de 57 minutos de discurso, el presidente, Javier Milei, anunció avances en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dio detalles de su reforma tributaria, habló de cambios en materia laboral, la continuidad de la motosierra profunda, la reducción del gasto público, un proyecto de ley sobre equilibrio fiscal, el tratado de libre comercio con Estados Unidos que se viene, las privatizaciones en la mira y la misión de “desterrar la inflación”.

1. Fondo Monetario Internacional

“En los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el Presidente.

Hace poco más de una semana, Milei se reunió en Washington con la directora gerente del FMl, Kristalina Georgieva. Tras el encuentro, de poco más de una hora, Milei se retiró sin hacer declaraciones, pero Georgieva comunicó en redes sociales que el “plan de estabilización y crecimiento de Argentina” está “dando resultados significativos”. Y respecto de un posible nuevo acuerdo, sumó, sin dar mayores precisiones: “Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa”. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, conversó con la directora adjunta del FMI, Gita Gopinath: “Se están logrando muy buenos avances en las negociaciones hacia un nuevo programa respaldado por el Fondo para mejorar aún más la estabilidad y el crecimiento en Argentina”, dijo Gopinath.

2. Salida del cepo

“Salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”, aseguró Milei en su discurso.

Esta frase del Presidente reforzó lo que ya había anticipado Caputo, cuando en noviembre del año pasado, mientras participaba de la Conferencia Anual de FIEL, dijo que la salida del cepo “será una realidad” en 2025.

3. Reforma impositiva

“Es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacional y pasar a tener únicamente seis impuestos”, afirmó el Presidente.

Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), existen 46 impuestos nacionales. Si se sumaran los provinciales y municipales, el número asciende a 155. De ellos, solamente 10 concentran el 92% de la recaudación, entre los que se destacan las contribuciones sociales, el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto de los Créditos y Débitos, y los que gravan a las exportaciones e importaciones.

4. Cambios laborales

“El régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal, mientras expulsa cada año a millones a la informalidad”, afirmó el primer mandatario.

Si bien no mencionó qué cambios proyecta, el Presidente vinculó la necesidad de crear más puestos de trabajo registrados para que el sistema previsional sea más sustentable.

5. Motosierra profunda

“La motosierra, hoy, es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad, pero esta vez, en vez de ir a contramano del mundo, Argentina está a la vanguardia”, aseguró Milei.

El Presidente prometió que este año continuará la motosierra. Según relevó el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, el recorte en la Administración Pública alcanzó a 37.595 empleados, lo cual generó un ahorro de unos US$4412 millones.

6. Privatizaciones

“Empezamos a dar los primeros pasos para la privatización de todas las empresas públicas, porque entendemos que el Estado no está para reemplazar al empresario”, afirmó Milei.

El Gobierno se desprendió de sus acciones en Impsa, lo que hasta aquí configuró la única privatización de la era Milei. En la Ley Bases consiguió la aprobación para avanzar en las ventas de Intercargo, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina. Yacimientos Carboniferos de Río Turbio, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria, S.E (Trenes Argentinos) y Corredores Viales S.A.

7. Apertura comercial y Estados Unidos

“El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos”, señaló el primer mandatario.

De esta manera, el Presidente volvió a insistir con la idea de un tratado preferencial con el país presidido por Donald Trump. Incluso, mencionó que para lograrlo está dispuesto “llegado el caso, a salir del Mercosur”.

8. Equilibrio fiscal

“Debemos transformar en obligatorio el equilibrio fiscal para cualquier presupuesto estatal”, aseguró.

Con estas palabras, Milei explicó que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que todos los Presupuestos de la Administración Pública Nacional tengan equilibrio fiscal de manera obligatoria.

9. Volatilidad

“La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos nueve meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. Así ha ocurrido con el proceso de desinflación y así ocurrirá con el proceso de crecimiento”, señaló Milei.

El Gobierno proyecta un crecimiento del PBI del 5% para este año, luego de la caída de 2024. Asimismo, las proyecciones oficiales para la inflación del 2025 la ubican en 18,1%, según el proyecto de Presupuesto.

10. Pacto de Mayo

“Debemos establecer una meta fiscal para que en el 2027 el gasto público consolidado de Argentina sea de 25 puntos del PBI”, dijo Milei.

Este apartado mencionado por el Presidente es el tercer punto del Pacto de Mayo que el mandatario firmó el 9 de julio.

