Las definiciones de De Pablo sobre el dólar y por qué lo peor ya pasó

Es uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, pero asegura que su “rol de amigo es decirle ‘guarda con esto’” cuando algo no marcha bien. Habla de una recuperación heterogénea, un nivel de consumo presuntamente mal medido, una inflación que no dará novedades, un dólar que no debería pegar ningún salto y las importaciones que amenazan a algunos sectores productivos del país. Sobre todo eso brindó definiciones Juan Carlos de Pablo hoy en una conferencia. Sostuvo que hay “buenas razones” para no devaluar.

Incluso, mencionó que “el Presidente sabe que si hace un salto devaluatorio” la inflación volvería a dispararse. Por lo tanto, no lanzó críticas a la política del crawling peg mensual del 2% atacada por distintos sectores de la economía que esgrimen que la Argentina se está volviendo cara en dólares.

A su vez, señaló que el elemento clave para el Gobierno en este momento es el factor “credibilidad”. El economista afirmó: “Si entendés que se viene la U (a propósito del repunte de la actividad económica) o que esto llegó para quedarse, aguantás”. De Pablo pertenece al grupo de los que defiende que lo peor ya pasó.

Para Juan Carlos De Pablo, la "credibilidad" en el Gobierno es el factor clave para aguantar la crisis.

“El nivel de actividad tocó fondo entre abril y mayo”, indicó. Sus dichos encuentran sustento en los datos del estimador mensual de actividad económica (Emae) del Indec. Sin embargo, consciente de que la caída no impactó a todos por igual, describió que la “recuperación es heterogénea”. Una muestra de eso lo muestran la industria manufacturera y la construcción. Mientras la primera marcó un registro intermensual positivo del 1,5% en agosto, la segunda sufrió un retroceso del 2,9%, según cifras oficiales.

Sus pronósticos alentadores sobre la recuperación del nivel de actividad de economía contrastan con las mediciones del consumo privado. En este punto, De Pablo no esquivó la polémica a la hora de analizar la aparente contradicción entre una baja del consumo y un repunte de la actividad. “Acá hay dos posibilidades: se mide mal el consumo o los empresarios son unos tontos que producen y no saben vender”, planteó.

En ese sentido, confrontó los datos de consultoras privadas sobre caída de consumo con los números que esta semana publicó Mercado Libre. “Luego de una caída en los primeros meses del 2024, el consumo se recupera de forma sostenida desde mayo”, expresó el comunicado oficial de la empresa. Según su relevamiento, en agosto la compañía fundada por Marcos Galperin “alcanzó el récord histórico de unidades vendidas, con 20 millones de productos equivalentes a 916 millones de dólares”.

Estamos notando un fuerte crecimiento del consumo en Argentina. Agosto fue el mes récord de unidades vendidas en Mercado Libre Argentina en nuestros 25 años de historia. Fueron 20 millones de productos y 916 millones de dólares. La tasa de crecimiento se aceleró aún más en… https://t.co/HaUH1bDsAR — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 8, 2024

En relación con la inflación, admitió que no espera “novedades”. Esto significa que proyecta un alza de precios que no fluctúe demasiado en los meses que quedan del año.

Más allá de definiciones económicas, De Pablo también describió a la dupla Javier Milei - Luis Caputo. Manifestó que el Presidente “está convencido” y que es muy difícil “manguearle” algo. En consecuencia, comprendió que eso es una ventaja para el ministro de Economía, ya que a todos los que podrían pedirle cosas tendría la opción de decirles “negociá conmigo porque el que está arriba mío...”.

Además, su disertación incluyó cuestiones políticas como las elecciones legislativas del año próximo. “Si a Javier le va bien, ponele que duplica (la cantidad de legisladores), va a tener la primera minoría. ¿Cuál es el problema? Está negociando desde el primer día”, analizó.

De Pablo participó del ciclo de charlas de la empresa Planexware – expertos en soluciones cloud-, que conecta a 15.000 empresas que intercambian ocho millones de documentos mensualmente.

