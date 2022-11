Las definiciones de Melconian junto a Cavallo sobre el plan para el próximo Gobierno

escuchar

CÖRDOBA.- Domingo Cavallo y Carlos Melconian, presidente del Ieral, de la Fundación Mediterránea, compartieron una exposición del exministro de Economía ante empresarios. A casi un año de haber asumido la presidencia del Ieral, Melconian, enfatizó que están dispuestos a “presentar y a gestionar” el programa en el que trabajan. “Un desembarco para reconstruir el Ministerio de Economía como en los ‘90, ocupándonos no solo de la macro, sino de la micro”, dijo y descartó la figura “del superministro” y las condicionalidades políticas de quien sea “presidente o presidenta”.

El programa, ratificó, es “occidental, capitalista, moderno y progresista… si no, no sirve”, y se aplicaría “respetando la institucionalidad”. Dijo que el camino “disruptivo” que encararán “requerirá más y no menos institucionalidad; necesitamos acuerdos. Necesitamos enterrar la grieta, no las diferencias que son la sal de la democracia”.

Implementar y gestionar la propuesta, aclaró, “no solo es definir al ministro de Economía, sino insertar a un equipo en cada una de las áreas de la economía”. Melconian presupuso que el próximo gobierno será una coalición, por lo que se requerirán “acuerdos adentro y afuera”.

El economista le agradeció a Domingo Cavallo, “el Mingo”, presidente honorario de la Fundación Mediterránea, porque esta “escuelita” que creó en el Ieral “lleva una continuidad de una forma federal y competitiva de mirar la economía”. Ratificó el compromiso de “entregar” al próximo Presidente una “propuesta superadora” que mejore la calidad de vida de los argentinos; definió esa tarea como una “patriada”.

Planteó que “hay una gran demanda por una Argentina nueva” por la que están trabajando en el Ieral de una “forma apartidaria, profesional y federal”, lo que no le implica ningún esfuerzo porque la comparte y, además, “aprende”.

Contó que hace unos días estuvieron en Washington con Enrique Szewach, a donde -igual que en el país- recogieron “apoyo y entusiasmo. Nos ven como una gran alternativa; cuidado con creérsela. La percepción es que la única organización integral de la Argentina” salió de la Mediterránea.

Hay unos 60 profesionales trabajando. “Es excluyente la decencia, la honestidad. Para este equipo y para la Argentina”, dijo. También aseguró que están conformando un equipo de abogados para todo lo legal y afirmó que para el programa se requieren “acuerdos; acordar la irreversibilidad de los cambios, el respeto al menos de un puñado de cambios”.

Melconian contó que se han reunido con todos los dirigentes que son precandidatos presidenciales, quienes “conocen qué hacen en el Ieral, con qué profesionales y de quién es el proyecto”. También repasó que la apertura al mundo es una clave del programa e insistió en que la Argentina “necesita su propia Moncloa”, en referencia al acuerdo español de 1977.

Admitió que habrá “resistencias” al comienzo, aún “cuando al final del día” sea mejor la situación para todos.

Reforma del Estado

Cavallo sostuvo que la clave es preparar una “muy buena” reforma del Estado para “avanzar en la reducción del gasto y limpiar de impuestos distorsivos” a la economía. Advirtió que debe trabajarse en un esquema similar al que llevó adelante en los ‘90 “por supuesto, adaptado a los nuevos tiempos. No va a ser fácil, las reformas van a ser más difíciles que en esos años por la deformación de la mente económica de la dirigencia y de quienes estuvieron sometidos a narrativas que reivindican modelos fracasados”.

A su entender, “por mucho tiempo” el Estado no va a poder financiarse con créditos, por lo que es clave “ver en qué y cómo se está gastando”, dijo recomendándole a Melconian “tener preparada gente para poner al frente de las empresas del Estado para que funcionen sin aportes del Estado o privatizarlas”.

La “apertura al mundo” fue el otro eje que desarrolló al comienzo: “Las trabas que se están poniendo son la peor manera de actuar. Quién va a invertir o desarrollar proyectos en la Argentina dependiendo de que el Gobierno pueda decidir qué puede comprar. Como se está manejando hoy el comercio exterior, es como marchar a una estatización”.

Cavallo dijo que no entiende, aunque lo piensa “mucho”, por qué el Gobierno “por el momento” no decide que el Banco Central “solo compre dólares de exportaciones y compre de importaciones; todo el resto se debe manejar en un mercado libre. Si la gente se convence de que ese mercado funciona, no se va a ir a las nubes el precio”. La ventaja del modelo es que no habría arbitrariedades en la asignación de divisas.

“No implementan esta idea porque le tienen miedo a la libertad de los mercados -subrayó-. Es una equivocación muy grande porque se crean mercados paralelos y se abren posibilidades de ganancias especulativas. El temor a la libertad es un gran defecto y lo piensan muchos en este Gobierno, en especial los que rodean a la vicepresidenta”. En esa línea, elogió la “prédica por la libertad que hace (Javier) Milei”, aunque aclaró que esa expresión “no es avalar” lo que plantea en economía.

La sede del encuentro fue la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Cavallo -quien llegó acompañado de su esposa, Sonia- fue presidente una década del Ieral y con investigadores del instituto armó su gabinete cuando fue ministro de Economía; algunos de ellos estuvieron en la reunión.

“Hay que avanzar en la reducción del gasto y limpiar de impuestos extorsivos” a la economía, dijo Cavallo.

“Con ellos logramos lo que nunca en la Argentina; puso al país en el contexto mundial y derrotó a la hiperinflación”, dijo María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea e hija de uno de los fundadores, Piero Astori. Enfatizó que la historia de la institución está “ligada a la del Mingo”, revirtiendo el discurso de hace unos años, cuando la Mediterránea había tomado distancia del exministro. La empresaria subrayó que el camino de la Argentina “federal y productiva” es el que ahora siguen con Melconian.

Cavallo planteó que el Estado “no tiene que meterse en actividades, en empresas, que se sostienen con lo que pagan los usuarios”. Criticó en esa línea la “oscuridad” de los fondos fiduciarios que son “una especie de caja negra que no se sabe bien en qué y cómo se gasta y no están sujetos a control parlamentario”.

A su entender, “por mucho tiempo” el Estado no va a poder financiarse con créditos, por lo que es clave “ver en qué y cómo se está gastando”, dijo recomendándole a Melconian “tener preparada gente para poner al frente de las empresas del Estado para que funcionen sin aportes del Estado o privatizarlas”. El exfuncionario advirtió que la próxima elección es una “oportunidad” para “dar un salto hacia delante; los que vamos a votar tenemos que discernir bien”.

Como diferencia clave entre la actualidad y los ‘90, Cavallo apuntó que “lo que estaba pasando en el mundo nos ayudaba a ver lo que teníamos que hacer” en la Argentina. Explicó que “no se puede pensar que los precios de la guerra entre Rusia y Ucrania se van a mantener en el tiempo; lo primero que hay que hacer es generar las condiciones para atraer inversiones. Tampoco ayuda haber perdido el crédito, ser defaulteadores seriales”.

Advirtió que puede haber una “aceleración inflacionaria, que dependerá de las medidas que tome el que esté para no transformarse en una híper” porque el problema de las Leliqs “se resolverá mediante emisión. Las Leliq son una forma de haber diferido la emisión que terminará ocurriendo”. Insistió en que hay inflación “reprimida”.