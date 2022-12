¿Las empleadas domésticas cobran el bono de fin de año?

escuchar

Luego de que el Gobierno anunciara un bono de fin de año para los trabajadores de menores ingresos, comenzaron a circular dudas respecto de a quiénes les corresponde percibirlo. La medida alcanza a los empleados del sector privado, pymes , beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y también empleadas domésticas.

El bono para trabajadores registrados será de $24.000 y lo recibirán los empleados que perciban menos de $185.000, según lo informado por fuentes oficiales. Sin embargo, el monto es proporcional a las horas que trabaje cada empleado. De esta forma, quienes no tengan una relación full time (como es el caso de un sector de las empleadas domésticas), percibirán una cifra menor a $24.000. Por otro lado, los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo percibirán un suma adicional de $13.500.

Kelly Olmos brindó detalles del bono Captura

Mientras las pymes recibirán asistencia estatal para afrontar ese pago extra, no está contemplado que los empleadores de servicio doméstico perciban ayuda del Gobierno para realizar el pago del bono.

¿Cómo es el bono para los trabajadores registrados?

Este jueves, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, brindó detalles de cómo se implementará esta herramienta. En diálogo con Radio con Vos, la funcionaria explicó: “Es una ayuda de fin de año para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que están en un atraso de su capacidad adquisitiva, y que al mes de diciembre, incluido este bono, no el medio aguinaldo, alcance hasta tres salarios mínimos que es aproximadamente de $185.000″.

El bono para trabajadores registrados será de 24.000 pesos Shutterstock

Asimismo, detalló: “El bono es de $24.000, pero si con ese bono supera los 185.000 pesos, le dan la parte proporcional del tiempo que trabaja hasta llegar a los 185.000 pesos”.

¿Cómo se calcula el bono?

En diálogo radial, la funcionaria respondió preguntas específicas sobre cómo se liquidará el bono de fin de año. Respecto a ese punto, indicó: “Es una cuenta de tres simple: si el bono es de 24.000 pesos y por ejemplo el convenio es de 8 horas diarias, que son 160 horas diarias semanales, es 24.000 dividido 160 multiplicado por las horas que se trabajen”.

La funcionaria explicó que en total hay un universo de 6 millones y medio de trabajadores privados en relación de dependencia y trabajando en blanco, por lo que el 75 por ciento de ellos ganan menos de 180.000 pesos.

¿Qué dijo la ministra de Trabajo sobre el bono a empleadas domésticas?

Al ser consultada respecto de si iba a haber alguna ayuda para las familias que contratan empleadas de casas privadas, ya que a fin de año deberían afrontar tanto el pago del aguinaldo como el nuevo bono, la ministra fue tajante:. “No lo hemos contemplado. No hay beneficios en casas de familia”.

Luego, aclaró: “En esta instancia no está previsto, siempre está la negociación entre las partes. Queremos que se incluya a las trabajadoras de casas particulares porque son de los sectores que requieren de nuestro apoyo. No necesariamente se les va a pagar 24.000 pesos, porque no todas tienen una relación full time, el bono es proporcional a las horas que se trabajen”.

LA NACION