Las exportaciones crecieron, pero por el salto de las importaciones el superávit comercial cayó 40% en 2025

El último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), elaborado por el Indec, refleja que en diciembre de 2025 las exportaciones totalizaron US$7448 millones y las importaciones, US$5556 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en relación con igual mes del año anterior, y la balanza comercial registró un superávit de US$1892 millones, con un resultado positivo por vigésimo quinto mes consecutivo.

En el acumulado de 2025, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron US$87.077 millones (cerca del récord de 2022, que fue de US$88.000 millones), que implicó un incremento de 9,3% versus 2024.

En tanto, las importaciones sumaron US$75.791 millones, con un crecimiento interanual de 24,7%.

El balance comercial tuvo un saldo positivo de US$11.286 millones, un 40% menos que los US$18.899 millones de 2024 , cuando las exportaciones totalizaron US$79.721 millones, mientras que las importaciones sumaron US$60.822 millones.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, sostiene que el resultado de la balanza comercial es “un número muy atractivo”. Agrega que, cuando empezó el año, se estimaba un superávit comercial de unos US$7000 millones, y, finalmente por el incremento de las exportaciones de los últimos meses se llegó a más de 11 mil millones a pesar de que las importaciones crecieron mucho".

El exdirector de estadísticas económicas, Víctor Beker, hoy director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, analizó que el año pasado el aumento de las importaciones fue muy superior al de las exportaciones. Entre las razones están la recuperación de la actividad económica y la liberalización del comercio exterior, en particular la eliminación de restricciones cuantitativas, como el régimen SIRA y los cupos.

De hecho, los principales productos importados en 2025 fueron bienes intermedios, bienes de capital y también piezas y partes. El origen de las compras externas estuvo encabezado por Brasil, China y Estados Unidos.

“Hubo un significativo aumento de las importaciones de vehículos automotores. Desde septiembre, el ingreso de unidades híbridas y eléctricas bajo arancel cero dio un nuevo impulso a este rubro. Esto contrasta con el comportamiento de la producción local de vehículos, que cerró con una caída del 3.1% respecto a 2024″, opinó Beker.

“El sector automotor tuvo un déficit significativo, producto del resultado negativo registrado en las autopartes y en los vehículos para transporte de personas, compensado sólo en parte por el superávit que presentaron los vehículos para transporte de mercancías”, agregó el experto.

Otro ítem destacable en 2025 fue el canal “puerta a puerta”, que mostró dinamismo, particularmente en rubros como indumentaria, calzado, artículos electrónicos livianos y artículos para el hogar.

“El incremento en las exportaciones estuvo determinado por un mayor volumen que debió compensar un marco de precios declinantes. Se destaca un fuerte incremento en las ventas de aceites crudos de petróleo, en el marco de una significativa mejora de la balanza comercial energética”, analizó Beker.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones de bienes, con el 14,7% del total. Le siguieron China y Estados Unidos.

Para Marcela Cristini, economista senior de Fiel, los datos finales para el año 2025 de exportaciones e importaciones “confirman las tendencias ya advertidas en los últimos meses”. Y agregó: “Las exportaciones soportaron en promedio precios bajos y se nota el esfuerzo exportador en el aumento del volumen. Destacan las ventas tradicionales de la agroindustria y el aumento de las ventas de petróleo. Los resultados de exportaciones fueron muy buenos considerando que la normalización de la macro aún está en curso. Pero la reducción de barreras burocráticas y de derechos de exportación ayudaron al resultado y mejoraron las expectativas", analizó.

Para la economista, “parte del resultado exportador se explica también por la coyuntura geopolítica, con un aumento del comercio con China, al igual que le ocurrió a Brasil, ya que China desea diversificar sus socios, reduciendo la importancia de su intercambio con los Estados Unidos”.

Coincidió con Beker en que las importaciones en aumento reflejan tanto el efecto de una mayor apertura paulatina que favorece el reequipamiento y la compra de insumos. “El aumento de importaciones de bienes finales, aunque aumentó, lo hace a partir de una situación inicial de compras muy limitadas por las barreras vigentes hasta 2024″, explica.

Precios y cantidades

En el período enero-diciembre de 2025, el índice de precios de las exportaciones descendió 0,6%, como resultado de caídas en los precios, mientras que el índice de cantidades aumentó 10%. En el caso de las importaciones, el índice de precios descendió 4,5% y el índice de cantidades registró una suba de 30,5%.