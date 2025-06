Las reservas superan los US$40.000 millones y marcan su mayor nivel en la era Milei

Las reservas brutas o totales del Banco Central (BCRA) traspasaron hoy la frontera de los US$40.000 millones y alcanzaron su mayor nivel en lo que va de la administración Milei al recibir el ente monetario el préstamo de US$2000 millones por 22 meses pactado días atrás con siete bancos internacionales a un costo del 8,25% anual.

Cerraron, según el dato preliminar recientemente difundido, en US$40.461 millones luego de crecer en la jornada en US$1839 millones respecto del nivel previo. Fue en una jornada de fuertes ajustes contables para esa tenencia, por la volatilidad que el conflicto en Medio Oriente generó en el mercado global de monedas.

De este modo, crecieron ya un poco más del 67% respecto del piso de US$24.221 millones que habían marcado el 14 de abril pasado, antes de que ingresen los desembolsos vinculados con el nuevo acuerdo suscripto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, aún se ubican 24% por debajo del techo de US$50.000 millones que, por caso, había pronosticado el ministro de Economía, Luis Caputo, en las entrevistas previas al acuerdo con los organismos internacionales y la concreción del programa definido para sumar dólares por la vía del endeudamiento.

De hecho, el financiamiento de US$3000 millones ya tomado por el BCRA vía repo le cuesta unos US$253 millones al año en concepto de intereses.

La progresión de la tenencia en los últimos meses

Con este ingreso, las reservas brutas alcanzan el mayor nivel desde fines de enero de 2023, en dos años y cinco meses, aunque cabe presumir que perforarán el piso de US$40.000 millones -aún cuando la semana que viene reciban otro refuerzo por vía del Bonte 2030 que se licita hoy por US$500 millones más- en unos 25 días cuando el Gobierno concrete el pago de unos US$4400 millones a los bonistas que tienen papeles de la reestructurada deuda argentina.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 7.616 millones de dólares



Creo que ahora sí las SN pasaron definitivamente e históricamente a terreno positivo 🤞https://t.co/IS97DlsqA5 pic.twitter.com/TWvDagA7Pj — Federico Machado (@fede_machado_b) June 13, 2025

Con todo, las que se mantienen inalterables y muy bajas son las reservas netas del BCRA que, con una contabilidad muy laxa, apenas rondan los US$7600 millones (17% del total general) pero mejor medidas siguen siendo neutras o pasan a ser directamente negativas.

Esto está relacionado con que las reservas sumadas no son propias, sino que se adquieren por vía de nuevos préstamos que se toman por un tiempo y a un costo determinado. Y tiene que ver con la decisión oficial (cuestionada por analistas) de que el BCRA no intervenga en el mercado cambiario en la medida en que el precio del tipo de cambio no supere los $1428,20 y perfore los $979,40, tomando en cuenta que las bandas se actualizan al 1% por mes en forma divergente, para que no se emitan y salgan a calle más pesos dada que la prioridad del Gobierno de cara a las elecciones de octubre es terminar de ahogar a la inflación.