El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó la implementación de una credencial de identidad renovada con tecnología de policarbonato y medidas de seguridad reforzadas. El organismo estableció la entrada en vigor del nuevo DNI para el domingo 1° de febrero.

Nuevo DNI: cuánto sale y cómo es el trámite para sacarlo

El costo para obtener el ejemplar para ciudadanos argentinos se mantiene estable hasta nuevo aviso: tiene un valor de $7500 para la modalidad presencial estándar. Este monto aplica a la primera identificación, las actualizaciones obligatorias de cinco a ocho años y de 14 años, además de las solicitudes por extravío, robo o cambio de domicilio.

Quienes requieran el servicio de DNI exprés con entrega dentro de las 96 horas hábiles deben abonar una suma de $18.500. La opción con retiro en 24 horas cuesta $29.500 y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, alcanza los $40.500.

El procedimiento de obtención inicia con la reserva de un turno a través de la aplicación Mi Argentina o en el Registro Civil más cercano al domicilio. El interesado asiste a la oficina elegida con el comprobante de la cita. Durante el encuentro, los agentes capturan los datos biométricos y biográficos del titular.

La persona recibe una constancia de solicitud que permite realizar el seguimiento online de la pieza. El correo entrega la tarjeta en el domicilio declarado o el ciudadano la retira en la sede administrativa si el envío postal falla.

Cómo es el nuevo diseño del DNI

La credencial renovada consiste en una tarjeta monolítica de policarbonato multicapa que incluye un chip sin contacto para la protección de datos personales. El diseño del anverso presenta la escarapela como marco del retrato fotográfico y tres estrellas debajo de la imagen.

El Sol de Mayo ocupa la posición central mientras aparecen ilustraciones de glaciares y el cordón cordillerano. Estos elementos visuales se complementan con un mapa bicontinental y la bandera nacional sobre la descripción del documento.

El reverso del plástico exhibe el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, las Islas Malvinas y la ballena franca austral. El Renaper incorporó medidas de seguridad avanzadas e identificables a simple vista: estampado de superficies táctiles, ventana transparente con imagen fantasma y un código QR.

Los datos del titular surgen de grabados láser que impiden la alteración de la información original. El uso de materiales de alta resistencia busca alinear el documento con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional para facilitar el reconocimiento en fronteras.

Cuáles son las situaciones de obtención especiales

La validez del documento para las personas mayores de 14 años es de 15 años a partir de la fecha de emisión. Los menores deben realizar las renovaciones correspondientes entre los cinco y ocho años, y nuevamente al cumplir los 14.

En el caso de los recién nacidos que presenten impedimentos de salud certificados para el traslado, el Estado emite un DNI “0 Año” provisorio. Esta pieza contiene solo datos biográficos y filiatorios, carece de firma y rige exclusivamente dentro del país por un plazo de seis meses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.