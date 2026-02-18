Ayuda escolar: pasos para inscribirse al trámite

La Ayuda Escolar Anual es una herramienta destinada a los niños y adolescentes para apuntalar su situación económica con una suma de dinero que se acredita por única vez al inicio del ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar está destinada a la compra de útiles al inicio del ciclo lectivo

Quienes deseen inscribirse deben tener en cuenta los pasos y documentación requerida para el trámite, hasta que se confirme oficialmente la entrega en 2026, que depende de la Secretaría de Educación.

Pasos para inscribirse al trámite

La Ayuda Escolar Anual requiere de un formulario que sirve para acreditar la escolaridad de los menores y que se obtiene desde el sitio oficial de la Anses. Este documento debe ser completado con los datos del alumno y del establecimiento al que concurre.

Ingresar a Mi Anses.

Ir al apartado Hijos y luego hacer clic en Presentar Certificado Escolar.

Obtener el formulario para cada hijo.

Elegir Generar Certificado , completar los datos requeridos y seleccionar Generar.

, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen .

. Ingresar nuevamente a Mi Anses, apartado Hijos.

Seleccionar: Presentar Certificado Escolar.

Luego elegir la opción Subir Certificado y cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar

Los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive integran el universo de beneficiarios de esta asignación. El beneficio corresponde a los alumnos que asisten a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial.

La condición de alumno regular resulta indispensable para la percepción del dinero. El sistema incluye a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio nacional.

Según la más reciente actualización, que incluye al mes de febrero, los límites de ingresos para recibir la Ayuda Escolar se ubican en $2.646.379 por cada integrante, y en $5.292.758 como grupo familiar.

En el caso de los hijos con discapacidad no hay límite de ingresos para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

A quiénes está destinada la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual es una ayuda estatal que se entrega habitualmente en el mes de marzo y que el año pasado tenía un tope de $85.000. Aunque resta la confirmación oficial sobre el monto, es posible que en 2026 ronde ese valor, con la misma modalidad de acreditación en cuenta, una vez aprobado el formulario.

Como el trámite para recibir la Ayuda Escolar Anual consta de un certificado de alumno regular emitido por el establecimiento educativo, recién se puede gestionar cuando cada colegio disponga de atención administrativa al público para emitir este documento.

En muchos casos, el personal administrativo está operativo una o dos semanas antes del inicio de clases, y esta fecha varía según la jurisdicción.