Nuevo pasaporte: cómo es el trámite para sacarlo

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó una serie de modificaciones técnicas y de seguridad para el Nuevo pasaporte y el documento de identidad que rigen a partir de este domingo 1 de febrero. El organismo estatal actualiza los instrumentos de viaje bajo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

¿Cómo es el nuevo pasaporte y qué pasos requiere el trámite?

Los ciudadanos gestionan este nuevo formato ante las sedes correspondientes desde el primer día del mes próximo. La implementación ocurre de manera progresiva en todo el territorio nacional. Durante las primeras jornadas de aplicación, algunas personas que realicen la gestión reciben todavía el modelo anterior. Los registros civiles y las oficinas del Renaper ya comenzaron la adecuación de su software para la toma de datos biométricos.

El anuncio oficial con los detalles administrativos del proceso ocurrirá la semana próxima. La autoridad aclaró a LA NACION que ambos documentos “mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento”. El organismo también precisó que “el trámite nuevo no es obligatorio hasta que sea la fecha de caducidad”. Este cambio forma parte de un plan de modernización que busca elevar los niveles de seguridad en la documentación civil.

Así se verá el nuevo pasaporte argentino

Medidas de seguridad y estándares internacionales del ejemplar

La Disposición 54/2026, que apareció este viernes en el Boletín Oficial, actualiza las características de las libretas de viaje. El objetivo central consiste en alinear el documento argentino con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El nuevo ejemplar posee 34 páginas, donde las primeras dos hojas presentan una confección en policarbonato, material que otorga una mayor resistencia física frente al uso cotidiano.

El diseño incorpora tecnología de grabados láser que exhiben los datos personales del titular de forma nítida y el sistema suma nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles para el ojo humano. La normativa estableció especificaciones técnicas en consonancia con las normas actuales de reconocimiento internacional, donde algunas medidas de nivel avanzado poseen carácter secreto. El Estado utiliza esta reserva para proteger el documento frente a posibles intentos de falsificación o alteraciones ilegales y define este modelo como una herramienta moderna, confiable y resistente.

Vigencia de las credenciales actuales y plazos de entrega

Los documentos que los ciudadanos poseen hoy conservan su validez legal. No existe la necesidad de renovar el ejemplar si el mismo cuenta con fecha vigente. La transición hacia el nuevo modelo sucede de forma natural a medida que vencen las unidades en circulación. Este diario conoció que el sistema de entrega mantiene los canales habituales de distribución postal.

El personal de los registros civiles inició las tareas de capacitación técnica para operar los nuevos sistemas de carga de información. La modernización tecnológica permite una validación más ágil de la identidad en los puntos de control fronterizo. El Gobierno nacional prioriza la protección de la identidad ciudadana mediante el uso de materiales de alta complejidad.

