Libreta de Asignación Universal: qué es y para qué sirve

La Libreta de Asignación Universal es un documento que acredita las condiciones básicas que se solicitan para la obtención y cobro de distintas prestaciones económicas que otorga Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Así, por ejemplo, para obtener el 20% del pago de la AUH (Asignación Universal por Hijo), es necesario presentar la Libreta de Asignación Universal que "destraba" este tramo final del trámite y habilita al solicitante a percibir el dinero.

Este documento resulta de vital importancia para el organismo ya que es su único medio para verificar que la solicitud de estos planes sociales tenga un fin justificado, y que los montos económicos otorgados se utilicen para los objetivos establecidos.

La Libreta de Asignación Universal debe ser presentada por los padres del niño por el cual se cobra la prestación una vez al año de forma obligatoria. Solo así se podrá cobrar el 20% que se acumula cada mes y continuar cobrando una asignación al año siguiente.

Anses renovó su sistema de descarga y procesamiento de la libreta de asignación universal permitiendo que se pueda bajar, completar y presentar por internet (trámite que anteriormente solo podía ser llevado a cabo de forma presencial).

La Libreta de Asignación Universal se compone de cuatro partes:

para informar la situación laboral del adulto responsable que cobra la asignación. El apartado de Educación , para acreditar la asistencia del niño a la escuela.

, para acreditar la asistencia del niño a la escuela. El apartado de Salud para certificar los controles sanitarios obligatorios.

para certificar los controles sanitarios obligatorios. Calendario y situación relacionada a la Vacunación, para acreditar que el niño recibió las vacunas correspondientes.

Gracias a la Libreta de Asignación Universal, como se puede apreciar, es posible desarrollar un control sostenido del bienestar de los menores y el cumplimiento de las obligaciones de sus padres con respecto a los pilares de la educación y la salud.

Cómo descargar, completar y presentar la Libreta de Asignación Universal de forma digital

En primer lugar, Anses notifica a los beneficiarios si deben o no presentar la Libreta de Asignación Universal, ya que muchas veces no es necesario, o bien sí lo es y el solicitante no lo está teniendo presente.

Para ello se deberá ingresar al portal "Mi Anses" con una clave de la seguridad social y revisar si hay alguna acreditación pendiente en la sección "Libreta".

Luego, para iniciar el trámite de presentación, el usuario deberá seleccionar a los niños a su cargo y describir su situación laboral actual. Sobre este punto es fundamental que se actualicen correctamente los datos personales y familiares en el portal, sobre todo los de contacto y vínculos.

El siguiente paso es generar la libreta y hacer click en "Descargar". Se deberá imprimir para poder completarla manualmente. Algunos datos se actualizan de forma automática, y otros requieren de su renovación manual. Por ejemplo:

Controles de salud y vacunación: para los que será necesario acercarse al hospital, salita o centro de salud habitual para completar y hacer firmar la libreta por un médico matriculado. (Los menores de 5 años solo deben estar inscriptos en el Programa SUMAR y cumplir con la vacunación).

para los que será necesario acercarse al hospital, salita o centro de salud habitual para completar y hacer firmar la libreta por un médico matriculado. (Los menores de 5 años solo deben estar inscriptos en el Programa SUMAR y cumplir con la vacunación). Situación educativa: para la que se deberá llevar la libreta a la escuela para que se completen y firmen los datos de escolaridad. No es necesario si el hijo por el cual se pide la asignación tiene menos de 5 años.

Por último, se deberá tomar una foto de la libreta completa y firmada en su versión papel, y subirla al portal desde la solapa del trámite. La única foto que se debe y puede cargar al sistema es la de la libreta que se descargó e imprimió a través del portal.

Qué beneficios de Anses requieren de la Libreta de Asignación Universal

La Libreta de Asignación Universal es requerida para las siguientes prestaciones de Anses:

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo.

Ayuda Escolar Anual.

Y podría ser solicitada en otros trámites vinculados a niñez, educación y familia.

Dentro de la categoría "hijos", se encuentra la prestación "Pensión no contributiva para madre de 7 hijos". En este caso, el beneficio no es complementario ni acumulativo con los de la AUH o la Asignación Familiar por Hijo, y quien cobra el monto de contención es la madre, por lo que la libreta no es requerida en este caso.

En otras prestaciones como becas Progresar, correspondiente al pilar de educación, tampoco es necesario extender la Libreta de Asignación Universal. Esta categoría incluye la educación obligatoria (nivel primario y secundario), educación superior (carreras universitarias y terciarias) y formación profesional (cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica).