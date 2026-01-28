Líderes latinoamericanos se reúnen en un foro económico en Panamá

Presidentes y ministros latinoamericanos, empresarios regionales, ganadores del Premio Nobel de Economía y líderes de organismos multilaterales y ONGs serán parte de un importante encuentro económico que, durante tres jornadas, apunta a generar encuentros de negocios y financiamiento para diferentes países de esta parte del mundo.

Se trata del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que organiza la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) en el Centro de Convenciones de esta ciudad. Se trata de la segunda edición de esta cumbre, que según sus realizadores pretende posicionarse como el ‘Davos’ latinoamericano.

La formalidad de la agenda incluye diferentes paneles de discusiones sobre temas de agenda local y global, con funcionarios, líderes de negocios y referentes del tercer sector. En paralelo, se realizan reuniones bilaterales y encuentros agendados cerrados a la prensa, donde se firman acuerdos de inversión y programas de financiamiento con desembolsos millonarios.

l encuentro tiene confirmada la presencia de los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Andrew Holness (Primer Ministro de Jamaica) y de José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Su participación será mañana, en la apertura del congreso. Antes, estará la intervención de Sergio Díaz-Granados, presidente Ejecutivo de CAF.

La cumbre económica tendrá también un componente académico, con las ponencias de James Robinson, el estadounidense ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, y de Philippe Aghion, quien obtuvo el galardón en 2025.

El Gobierno argentino estará representado por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, quien participará de un panel sobre Seguridad y Desarrollo ante el Desafío de los Mercados Ilegales: Evidencia, Cooperación y Acción Regional junto a Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA y el académico ecuatoriano Fernando Carrión (Flacso).

Otro referente argentinos en esta cumbre regional serán Rafael Grossi, director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) y candidato del país para el cargo de Secretario General de la ONU. El diplomático tendrá una exposición mañana, luego de la discusión de los presidentes, en el salón central del Centro de Convenciones.

También estará Juan José Ayerza, CEO de la ONG Techo, que intervendrá en la conversación sobre Vivienda Social como Motor de Desarrollo: Articulación Sectores Público, Privado y Financiero, junto a Anaclaudia Rossbach, secretaria Ejecutiva de ONU-Habitat, Tamara Paseyro, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay y Michelle Sol, ministra de Vivienda de El Salvador.

Junto al Foro, que formalmente se realizará entre el miércoles y el jueves, CAF organizó también un Festival de Ideas, que convoca a referentes culturales, artistas, funcionarios especializados y empresarios del sector. En este encuentro, cuyo slogan es “Voces por nuestra región”, está convocado el productor argentino Daniel Grinbank, para participar del panel Cultura, turismo y territorio: el efecto multiplicador de los eventos masivos en el crecimiento sostenible.