Límites en pausa y refinanciación: las estrategias de los bancos para hacer frente a la falta de pago

“Un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta. Y ya está: sentencié mi vida financiera al infierno bancario”. La frase la pronunció la tiktoker @sibadito y su video se volvió viral, al reflejar en primera persona una de las tantas historias de argentinos con inconvenientes para hacer frente al resumen de la tarjeta de crédito. Aunque el mínimo de la tarjeta es el monto más bajo que se puede pagar para no incurrir en mora bancaria, hay familias que no llegan ni a eso.

En septiembre, último dato disponible, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 4,2% a nivel sistémico. Fue un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto. Sin embargo, al ver por tipo de deudor, la mora en los préstamos a los hogares alcanzó al 7,3%. Esto llevó a que los bancos busquen estrategias para intentar paliar la situación.

Los números de incobrables no pararon de subir en los últimos meses y llegaron a niveles históricamente altos. La disparada se dio luego de que las tasas de interés alcanzaran cifras muy por encima de la inflación durante la previa electoral, en un intento por contener el dólar. Aunque en noviembre la situación empezó a normalizarse y la tasa de créditos a más corto plazo corrigió a la baja, el efecto contagio tarda más en llegar a los préstamos.

“Somos bastante proactivos en ofrecerles a los clientes posibilidades de refinanciación cuando vemos que se les complica pagar. Fuera de lo que cree el sentido común, a un banco no le conviene que el cliente pague punitorios y se endeude por arriba de sus posibilidades. Ahí se le ofrece una tasa más baja, para que pueda ordenarse“, contó en confianza un banco privado.

Algunos bancos congelaron el límite de la tarjeta de crédito de los usuarios más "complicados" para pagar Chay_Tee - Shutterstock

Actualmente, la tasa promedio de los créditos personales es del 75,42% nominal anual (TNA), más del triple que la inflación proyectada a 12 meses (20,8%, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que elabora el Banco Central). En este caso, la estrategia de algunas entidades es ofrecer a los clientes que tienen dificultades para pagar una tasa preferencial que ronda el 40%. Eso sí, no se comunica abiertamente: se analiza el caso, se aplica sobre ciertos grupos. “Si comunicamos masivamente, no te dan los números. Pero es algo que se hace para que no paguen 120% [tasa a la que asciende por falta de pago]”, sumaron desde la entidad.

En el caso de las tarjetas de crédito, aunque los bancos aseguran que no están reduciendo el límite para gastar de manera masiva, sí admiten que a algunos clientes que están “más complicados” se les congela el límite. El paso de la inflación y la suba del tipo de cambio hacen el resto.

“Mucha gente no sabe que si tenés $1 millón de límite, lo usás todo y pagás el ‘mínimo’ de $100.000, solo se te rehabilita el crédito por esos $100.000 hasta que pagues los $900.000 restantes. Si se paga el mínimo, cada vez se tiene menos límite. Eso pasa muchísimo; vemos un gran crecimiento del pago mínimo de la tarjeta, que es letal para las finanzas porque los intereses son muy altos en el banco. Por eso se promueve que el cliente pague un monto X y no el mínimo, para aliviar el círculo de la deuda eterna”, admitieron desde otra entidad financiera. La tasa efectiva por no pagar el total de la tarjeta alcanza el 9% mensual.

Hay bancos que ofrecen refinanciar las deudas a tasa más baja Shutterstock - Shutterstock

Hay casos que llaman la atención de las propias entidades financieras. Hay clientes que usaron el límite de $14 millones que tenían disponible e hicieron el pago mínimo, lo que implicó que al mes siguiente les llegara el resumen de la tarjeta de crédito con $1 millón en intereses.