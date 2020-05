El fallo de la Cámara es un buen antecedentes para las empresas que no pudieron acceder a los créditos a tasa subsidiada del 24% Fuente: Archivo

En un fallo que sienta un precedente favorable para las empresas que están pasando por aprietos financieros, la Justicia habilitó la feria para tratar el reclamo de un restaurante de Puerto Madero que no lograba acceder al crédito a tasa subsidiada del 24% dispuesto por el Gobierno. El fallo es novedad, puesto que se da en un escenario en el que muchas peticiones similares fueron rechazadas y que se consideró que acceder a un crédito para el pago de salarios es una cuestión "de urgencia".

El caso involucra a la pyme gastronómica The Steakhouse S.A, que administra un conocido restaurante de carnes ubicado en Puerto Madero. La empresa solicitó al Banco Itaú un crédito de más de $2 millones con el objetivo de pagar los salarios del mes de marzo de sus 49 empleados, según lo dispuesto por el Gobierno en el decreto 326/2020.

Ese decreto definió a fines de marzo, como medida para contrarrestar los efectos generados por la pandemia de coronavirus, la constitución de un fondo de afectación específica para facilitar el acceso a préstamos a una tasa subsidiada del 24% para atender necesidades de financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Medida que, por otro lado, fue ampliada esta semana.

Al no lograr acceder al crédito, la sociedad SteakHouse S.A. inició una acción de amparo con BICE Fideicomisos S.A. (como administradora del Fondo de Garantías Argentino - FoGAr) y Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca para que se les ordene garantizar el crédito solicitado al banco. Además, solicitó la habilitación de la feria judicial para tramitar una medida cautelar innovativa mediante la cual se ordene el otorgamiento de la garantía y se exija a Banco Itaú otorgar el crédito.

El pedido de habilitación de feria fue rechazado en primera instancia con el argumento de que la demora no generaba un "riesgo cierto e inminente" de frustración de derechos. Ese fallo consideraba, además, que no era función del poder judicial determinar si una empresa cumplía o no con los requisitos para acceder a los créditos.

Sin embargo el 29 de abril, la Sala de Feria A de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la decisión de primera instancia y habilitó la feria judicial para tratar el tema. El fallo consideró que por la actividad comercial de la pyme, que es la explotación de un restaurante en una zona turística de la ciudad, la posibilidad de acceder al crédito para el pago de salarios de la totalidad de sus empleados era una cuestión de urgencia que justificaba la habilitación de la feria, más aún teniendo en cuenta que la incertidumbre podría prolongarse de junto con la prórroga de la cuarentena.

Aunque el pasado 6 de mayo Steakhouse S.A. desistió del amparo, porque recibió el crédito solicitado, la decisión de Cámara resulta relevante porque constituye un antecedente importante para los casos de demoras en el otorgamiento de los distintos beneficios definidos por el Gobierno en el marco de la pandemia.