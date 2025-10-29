Lo que nos dejó el 61° Coloquio: la visión de IDEA sobre la competitividad en la Argentina

Durante tres jornadas, más de mil asistentes -entre líderes de empresas del sector privado, gobernadores, ministros, académicos y economistas- se reunieron en la ciudad de Mar del Plata, del 15 al 17 de octubre, en la edición 61° del Coloquio de IDEA. Con más de 60 oradores de distintos ámbitos, IDEA llevó al debate público la visión del empresariado sobre temas clave para el desarrollo de la Argentina: competitividad, innovación, simplificación del sistema impositivo, empleo y educación e institucionalidad.

Al final del encuentro, la visión de IDEA se resumió en 16 puntos, que son el resultado de un trabajo colaborativo de más de seis meses, un proceso donde más de 50 dueños y CEOs de empresas socias de IDEA, junto a equipos técnicos, pusieron en común experiencias, conocimientos y miradas diversas, con el fin de comprender los desafíos y las oportunidades del país.

El 61° Coloquio permitió fortalecer aquello en lo que IDEA cree: “la Argentina tiene el talento y los recursos para convertirse en un país más competitivo e innovador. Pero se requieren transformaciones profundas que solo pueden avanzar en base a acuerdos amplios, confianza y un horizonte de continuidad. Y todo eso se logra cuando las empresas, el sector público y la sociedad trabajan de manera articulada”.

Los gobernadores Martín Llaryora e Ignacio Torres compartieron un panel en la segunda jornada del evento.

Empresarios expusieron su visión sobre el impacto del sistema impositivo en la competitividad.

En la primera jornada, el escenario del Coloquio levantó la vista de la coyuntura local y se asomó a las oportunidades que ofrece hoy el mundo a la Argentina en medio de una dinámica de competencia económica, tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y China.

Manuel Muñiz, rector internacional de IE University, destacó que este nuevo escenario requiere políticas exteriores activas y una lectura estratégica del vínculo con China. Valentín de Miguel, Chief Strategy Officer en Accenture Growth Markets (retirado), coincidió que la Argentina debe ir en busca de la oportunidad comercial que se abre en todo Oriente.

Desde la perspectiva de una empresa con inversiones en la Argentina, Paul Graves, Chief Executive de Rio Tinto Lithium, destacó las capacidades y recursos del país, pero advirtió que para crecer, la inversión necesita previsibilidad y estabilidad en las políticas económica, fiscal e impositiva.

La voz de la política también tuvo su espacio. El presidente Javier Milei confirmó su compromiso con las reformas laboral e impositiva: “Tenemos un deber generacional: terminar este proceso de reformas. Ustedes como empresarios, generando productos y servicios de calidad para la sociedad, y nosotros desde la política”, dijo en un mensaje transmitido a través de su vocero Manuel Adorni.

Y en línea con varias propuestas realizadas en los últimos años por IDEA, el ministro de Economía Luis Caputo anticipó que el Gobierno impulsará un régimen laboral más ágil y dinámico; una reforma tributaria que implique la simplificación del sistema así como incentivos para desarrollar el ahorro interno. “La forma de ganar competitividad es continuar con desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, la reforma tributaria y que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables”, dijo.

En tanto, los gobernadores se comprometieron a impulsar el diálogo entre los distintos sectores. Martín Llaryora, de Córdoba, coincidió en encarar una reforma fiscal y laboral amplia, pero sobre un modelo productivo de inversión y de crecimiento. Mientas que Ignacio Torres, de Chubut, propuso conformar una mesa de trabajo entre Estado, provincias y privados.

Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Leandro Zdero, del Chaco; valoraron medidas como el equilibrio fiscal pero también hicieron foco sobre la importancia de iniciar una etapa de diálogo y consensos.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, quien puso en valor la trayectoria de más de seis décadas de IDEA sosteniendo la agenda del sector privado para el desarrollo del país.

En su discurso pidió no discutir más la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, condición necesaria para avanzar en una agenda que permita dotar de mayor competitividad a nuestra economía.

Santiago Mignone, presidente de IDEA, durante el cierre del Coloquio.

También destacó que la agenda de IDEA se refleja en varios de los puntos del Pacto de Mayo, que firmaron hace poco más de un año el Gobierno Nacional y 19 gobernadores, y pidió que, pasado el momento electoral, se retomen los puntos del Pacto.

“El Estado tiene un rol para jugar, que es dar previsibilidad económica y asegurar reglas claras y transparentes. Se trata de actuar responsablemente en la gestión de los recursos de los ciudadanos de este país. Los gobiernos municipales, provinciales y nacional, en sus tres poderes, administran recursos de terceros, que son nuestros recursos, y por lo tanto se espera que lo hagan con responsabilidad”, aseguró.

La visión de IDEA

El marco de la competitividad

“Este tiempo demanda a los empresarios adoptar prácticas que garanticen la innovación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano. Es un tiempo de revisión de nuestros modelos de negocios”.

“La Argentina necesita inteligencia y sensibilidad para articular la secuencia y velocidades del ordenamiento macroeconómico, la apertura comercial y el desenvolvimiento microeconómico. El orden e intensidad de las mismas altera el resultado final del proceso”.

“Necesitamos que se reduzca el costo argentino de operar para poder competir y generar prosperidad. La modificación del sistema tributario y laboral, la eliminación de trabas burocráticas, las mejoras en infraestructura y servicios públicos y la promoción del sector financiero, no solo son medidas necesarias, son urgentes”.

Innovación

“La Argentina necesita empresarios con mentalidad audaz, dispuestos a promover una cultura innovadora en sus organizaciones. No se trata solo de aplicar nuevas tecnologías, sino de abrirse a ideas distintas, cultivar la capacidad de adaptación, trabajar con universidades y startups y asumir que del error también se aprende".

Sistema impositivo

“En este tema, el diagnóstico de IDEA es claro: el sistema actual -complejo y distorsivo- desalienta la inversión y la formalización. Reconocemos los avances, pero necesitamos una hoja de ruta que simplifique, dé previsibilidad y premie a quienes invierten, producen y generan empleo. Proponemos una hoja de ruta que contemple:

Reducir la evasión.

Eliminar los impuestos distorsivos.

Simplificar el sistema impositivo, a través de eliminación de impuestos de baja recaudación y a partir de la agilización operativa/administrativa.​

Reducir el gasto nacional, provincial y municipal, como condición para una menor presión impositiva sostenible.

Dictar una nueva ley de coparticipación en cumplimiento con el mandato constitucional".

Confianza y reglas claras

“En el Coloquio hablamos de institucionalidad porque no hay desarrollo posible sin confianza ni reglas de juego claras. La transparencia en la gestión pública, la independencia judicial y la previsibilidad en las políticas deben mantenerse más allá de cada ciclo político. Sin instituciones sólidas, cualquier esfuerzo en competitividad, innovación, empleo o impuestos es insuficiente”.

“Impulsamos mejorar la Justicia a través de: su transformación digital, para que el servicio de justicia sea más transparente y eficaz. Bregar porque los jueces decidan y dicten sentencia conforme a las normas. Fortalecer el proceso de selección de magistrados para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia y resolver las vacancias en el poder judicial”.

“También es clave institucionalizar acuerdos como el déficit cero, el superávit fiscal, la estabilidad macroeconómica y monetaria, y la sostenibilidad de la deuda, para que perduren más allá una coyuntura especifica”.

Empleo y educación para el empleo

“El empresariado argentino quiere y necesita generar más trabajo formal, de calidad y sostenible. Para lograrlo, es clave reducir la informalidad laboral y los costos laborales no salariales, modernizar el marco regulatorio con marcos laborales que incentiven la productividad, y garantizar mayor previsibilidad en la justicia laboral”.

“Al mismo tiempo, debemos fortalecer la educación secundaria y asegurar que los jóvenes terminen el secundario con niveles de análisis matemático y lectura y escritura sólidas y al mismo tiempo, contar con más y mejor información y evaluación sobre la gestión”.

El Coloquio presentó estas cinco visiones como hojas de ruta construidas colectivamente por el empresariado, “a partir de la convicción de que Argentina puede y debe encontrar un rumbo sostenible”. Los 16 puntos pueden conocerse en profundidad en el documento “La visión empresaria de IDEA en torno a la competitividad de la Argentina”.

Desde IDEA, aseguraron que los presentaron como un aporte al debate público y una invitación a construir consensos amplios. “Solo con políticas estables, instituciones sólidas y un compromiso compartido podremos transformar las dificultades en oportunidades y alcanzar el futuro que sabemos la Argentina puede conseguir”, finalizaron.

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio de IDEA, dio las palabras de bienvenida junto a Javier “Pupi” Zanetti.

Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diálogo con Luciana Paoletti, directora Ejecutiva de IDEA.

Más de 1000 asistentes participaron de la última edición del Coloquio en la ciudad de Mar del Plata.

