Los altos aranceles encarecen el precio de los juguetes importados

CÓRDOBA.- La próxima festividad de Reyes es, junto al Día del Niño, la fecha esperada para la venta de juguetes. El Centro de Investigación en Exportación y Negocios Internacionales (Cien) puso la lupa sobre los precios del sector y resaltó que la Argentina integra un reducido grupo de países que aplican altos impuestos a la importación, “una política que tiene impacto directo en lo que paga el consumidor final”.

La situación se mantiene pese a que en octubre pasado el Gobierno nacional redujo los aranceles de 35% a 20% para 14 categorías (triciclos, patinetas, muñecas y rompecabezas, entre otras) con el objetivo de alinear las cargas con las del Mercosur, ampliar la oferta y bajar los precios finales.

Cien, dirigida por Gustavo Scarpetta, compara a la Argentina con otros 135 países y revela que, mientras que la mayoría de las economías desarrolladas y buena parte de América Latina, aplican aranceles bajos o directamente nulos a este tipo de productos, a nivel local rige un arancel promedio del 23%. En el grupo de la Argentina están India, Ecuador, Venezuela y los países africanos.

Solo 48 países en el mundo aplican aranceles superiores al 20%, mientras que 88 naciones cobran menos del 15%; hay un grupo de 70 que imponen menos de 3% y cerca de uno de cada cuatro países no aplica ningún impuesto de este tipo.

A nivel regional, por ejemplo, Chile y Perú no aplican cargas; Paraguay utiliza la flexibilidad del Mercosur para fijar una del 6% y en Brasil y Uruguay rige una alícuota del 20%.

La Argentina llegó a aplicar un arancel del 35%, el más alto de la región, tras solicitar una excepción para alcanzar el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Si bien hubo una reducción posterior, sigue por encima del promedio global.

La Argentina importa juguetes principalmente desde China (77,1%), mucho más atrás quedan Pakistán (4%), Vietnam (3,9%) y Estados Unidos (2,5%). El ingreso desde el exterior tuvo su pico su máximo en 2017 y, pese al salto de este año de 150% de estas operaciones, el cierre estará lejos del récord histórico.

La importación sumó US$203 millones en 2024 y venía de ser de US$250 millones en 2022. En 2025, señala el reporte, se observaría un incremento importante de cerca del 150% -comparando con cifras del primer semestre- pero se parte de una base de comparación inferior a lo importado diez años atrás. En 2015 habían ingresado productos por US$272 millones.

El récord fue en 2017, luego hubo una importante desaceleración por el impacto de las licencias no automáticas – DJAI, SEDI- y una leve recuperación pospandemia, aunque desde 2022 viene en alza.

En el mundo el sector está dominado por pocas compañías, entre las que se destacan Mattel, Hasbro, Lego y Spin Master. La facturación mundial es de unos US$262.000 millones al año y, en la Argentina, de entre US$280 millones y US$300 millones.

Para ganar competitividad, señalan desde el sector, no solo se necesita volumen sino innovación permanente. John Raoux - AP

Para ganar competitividad, señalan desde el sector, no solo se necesita volumen, sino innovación permanente.

En la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advierten que los costos de algunos países asiáticos “responden a condiciones laborales que no respetan libertades de los trabajadores ni garantizan la seguridad de los productos para los niños”, por lo que entienden que “deben mantenerse algunas medidas tendientes a compensar la competencia desleal y asegurar la calidad” de lo que ingresa en el país.

Para la Navidad, según datos de la Cámara, las ventas de juguetes cayeron 6,9% en unidades en la comparación interanual.