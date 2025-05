Los analistas destacaron las medidas, pero dicen que no tendrían un impacto macroeconómico inminente

El Gobierno anunció hoy el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que incluye la eliminación o suba de los umbrales de los regímenes informativos de ARCA, un régimen simplificado para el impuesto a las ganancias y el envío de un proyecto de ley para modificar las normas penal cambiaria, penal tributaria y de procedimiento tributario.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, las medidas apuntan a que los argentinos puedan disponer de sus dólares sin miedo a que los persigan. Y si bien para los analistas es positivo que se terminen o actualicen los regímenes de información de la exAFIP, señalan que esto no tendría un impacto macroeconómico inminente.

“Creo que lo más importante de los anuncios es que no va a haber tantos controles, pero no veo que esto traiga un cambio muy fuerte, porque hasta que no salga la ley tampoco estás amparado si querés hacer alguna operación de ese tipo”, opinó el economista Amilcar Collante, y agregó que la gente que quería blanquear ya lo hizo con el blanqueo que estuvo vigente hasta hace unos días.

En tanto, Fernando Marull, socio de FMyA, también dijo que no ve que las medidas vayan a tener “un impacto macroeconómico inminente”, si bien las tildó de positivas.

“No se ve algo específico para los dólares. El foco parece ser que se bancaricen un mayor número de operaciones y reducir costos transaccionales”, sumó Gabriel Caamaño, de Outlier.

Del lado de los tributaristas, César Litvin, CEO en Lisicki, Litvin & Abelovich, consideró que las medidas son buenas, porque todo el cúmulo de información que recibía ARCA lo distraía de buscar la informalidad en los grandes contribuyentes.

“Apuntan a los 1000 CUIT más importantes y dejan al costado a los contribuyentes que menor recaudación le podían generar. Esto disminuye la carga del trabajo administrativo y representa una menor carga para los agentes, fundamentalmente los bancos, que tenían que suministrar un volumen importante de información. Esto va a tener un broche de oro en la medida en que sean aprobadas las reformas a las tres leyes. Con eso, el contribuyente estaría tranquilo”, aseguró.

El abogado tributarista Diego Fraga coincidió en que se necesita una ley para que no esté latente la posibilidad de que el Estado reclame impuestos, si bien “ojos que no ven, corazón que no siente”.

“Tal vez arman todo de una forma tal que nunca puedan agarrar al contribuyente, pero esto no es un blanqueo porque no es una ley que condona impuestos, intereses y multas. Se le quitan herramientas al fisco para que pueda avanzar sobre los contribuyentes, por lo menos por un plazo, aunque todo apunta a que al final van a sacar una ley convalidando todo”, esgrimió.

Por último, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, explicó que, si se le quita a ARCA toda la información que recibe automáticamente a través de regímenes como el COTI y el CITI, y se modifican los plazos de prescripción —que hoy son de cinco años—, hay menos tiempo para que, si hay un cambio de gobierno, se hagan ajustes generalizados.

“Según las leyes vigentes, ARCA hoy puede cobrar impuestos si alguien compra un inmueble con dinero no declarado, pero con las medidas que se conocieron hoy deja de recibir información de forma automática. Sin embargo, puede hacer activamente cosas. Puede ver las facturas que se le emitieron al contribuyente y agarrarse de algún dato para pedir, por ejemplo, información al Registro de la Propiedad Inmueble, y ahí le harían el ajuste al contribuyente. Pero no es fácil. Entonces, es más difícil que determine los impuestos, lo que no quiere decir que se libere de los impuestos a la plata negra”, cerró.