Los desafíos que enfrenta el sector que más dólares ingresa al país

La urgencia del desarrollo del transporte multimodal, que articule el transporte terrestre, el ferrocarril y la vía fluvial; la Hidrovía -en proceso de licitación- y una mejora sustancial en los caminos fueron algunos de los temas que reflejaron las expectativas del sector agroexportador y portuario durante el Congreso de Puertos Privados, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Gabriela Ardissone, presidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y gerente general del Grupo Murchison Vehículos inauguró el encuentro empresario. Recordó el rol estratégico de los puertos en el comercio exterior argentino, que “canaliza aproximadamente el 90% de las exportaciones e importaciones del país. Nueve de cada diez operaciones del comercio exterior utilizan nuestros puertos. Entre el 60 y el 70% de los insumos que utiliza la industria argentina para su producción, ingresan por nuestros puertos”, recalcó.

La directiva afirmó que la Argentina presenta una característica distintiva a nivel global, que es una elevada concentración de terminales portuarias en un reducido espacio geográfico. “Nuestro país cuenta con más de 100 puertos marítimos y fluviales, de los cuales la gran mayoría son privados. Son precisamente estos puertos los que operan el mayor volumen de cargas del sistema nacional. En términos de comercio internacional, el impacto es enorme. El complejo portuario de Gran Rosario se ha consolidado como el segundo nodo agroexportador más importante del mundo, solo detrás del Golfo de Estados Unidos”.

Mencionó también las ventajas de los diferentes puertos, por ejemplo, la región Zárate y Campana, que constituye un nodo clave con una amplia diversidad de actividades, como el movimiento de vehículos, minerales, contenedores, combustibles, químicos y actividad metalúrgica.

Cerca de la Ciudad, incluyendo al Puerto Buenos Aires, se concentra la mayor parte del volumen de contenedores y moviliza aproximadamente 1,8 millones de Teus (unidad de medida estándar en el transporte marítimo) anuales. El puerto de Bahía Blanca, de aguas profundas, es el principal nodo petroquímico del país. También hizo referencia a la cuenca neuquina, donde la inversión en Vaca Muerta está potenciando la actividad de los puertos de la Patagonia, que permitirá “exportar más de 200.000 barriles diarios”, con proyecciones de superar los 550.000 barriles diarios hacia fines de 2026.

La ejecutiva opinó además que “la actividad portuaria debe ser reconocida como servicio esencial, evitando que el comercio exterior quede expuesto a conflictos que comprometan la integridad de las personas y la continuidad de las operaciones”. Agregó que el sector necesita “un alivio fiscal genuino, eliminando impuestos distorsivos y tasas superpuestas que afectan la competitividad”.

Desde las terminales portuarias, Roberto Triay Cuestas, head of Comercial Depart ITL Exolgan hizo referencia al importante costo de trasladar la exportación en un buque a medio llenar, porque la profundidad actual de la Hidrovía no permite salir con la carga completa. Este es uno de los puntos que concentra más atención en la próxima licitación de la Hidrovia. También se quejó por el estado de los accesos terrestres y sostuvo que menos de 1% de la carga del Puerto Buenos Aires se mueve en ferrocarril.

El gerente general de Terminal Port Patagonia Norte, Grupo Murchinson, Cristián López, mencionó la falta de carga que padecen los puertos patagónicos, pero aclaró que esta situación podría cambiar de acá a cinco años. “Hasta ahora, el insumo de Vaca Muerta se maneja por ruta”, dijo.

Lejos de los mercados

Dos referentes dentro del sector portuario y agroexportador se expresaron sobre la situación actual del sector. Luis Zubizarreta, vicepresidente de CPPC, explicó que por la zona denominada Up River, donde se concentran la mayoría de los puertos agroexportadores, hay unos 35 puertos, entre ellos alrededor de 20 desde donde se trasladan granos. “La argentina está lejos de los mercados, por lo que necesita ser eficiente. Por esos 20 puertos se mueve entre el 70% y el 80% del flujo agroexportador de la Argentina. En estos días se movieron en esta zona 11.000 camiones por día. Por año son dos millones y medio de camiones. Solo el 15% del flujo a las terminales Up River viene en tren. Tenemos el desafío de hacer crecer el sistema ferroviario".

Dijo también que “los accesos a los puertos son una catástrofe”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara CEC agregó: “Este mes, hubo exportaciones por US$2495 millones. Cuando vemos el acumulado del año, sobre US$8600 millones el año pasado, en el primer trimestre, este año estamos en US$7600 aproximadamente, pero no es porque vendamos menos, sino porque anticipamos las ventas el año pasado frente a un escenario donde el Gobierno fijó una suspensión de los derechos a exportación y, por lo tanto, hubo un anticipo”, explicó.

En materia de desafíos, dijo que hay expectativa en que en la Hidrovía se llegue a los 40 pies navegables pronto. “Hoy cargamos 4200 barcos anuales del complejo cereal, pero podríamos estar cargando 3000, pero vendiendo 30% más de volumen al mundo. El beneficio económico lo recibe el productor”, aseguró. También habló del período de estatización de la vía navegable, donde “el gobierno anterior estatizó la Hidrovía, cobró la tarifa del peaje, pero se olvidó de pagar al dragador”. El costo para los contribuyentes fue de US$80 millones.

Dijo que el año pasado el campo produjo 98 millones de toneladas; este año se proyectan unas 120 millones de toneladas y se espera llegar a las 200 millones de toneladas, una meta, cree, que no está lejos.

Idígoras criticó duramente las tasas municipales sin prestación de servicios, “hay que eliminarlas”, disparó. Por supuesto, sobre la mesa también se puso el pedido de eliminar los derechos de exportación.