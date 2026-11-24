El mercado cambiario de la región se tensiona en el tramo final del año. En la Argentina, el dólar oficial superó la barrera de los $1600 y acumula un alza del 3,5% en lo que va del mes. En Brasil, el dólar tocó los 6 reales por primera vez en 19 meses, en un contexto de desconfianza del mercado sobre el rumbo fiscal tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los especialistas señalan que detrás del fortalecimiento del dólar en la región conviven un fenómeno global y la fragilidad fiscal brasileña. Marcelo Elizondo subrayó en diálogo con LA NACION: “No es que el gobierno de Brasil esté devaluando; el mercado está depreciando”.

El analista y consultor en negocios internacionales explicó que en el país vecino hay “una devaluación por desconfianza”, ya que el gobierno de Lula está “muy débil” para abordar medidas fiscales y atender la deuda pública. A esto, Elizondo sumó “un programa de mejora fiscal muy incompleto, muy poco ambicioso, y eso el mercado lo tomó muy mal”.

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Además, Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb, contó a este medio que en las últimas semanas se produjo un flight to quality en todos los mercados emergentes ante la expectativa de un aumento de las tasas de interés en la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Esa aversión global al riesgo se vio acentuada por la volatilidad en Wall Street en torno a las firmas tecnológicas: “La aspiradora que son las empresas de IA está haciendo competir dólar a dólar contra el bono de Estados Unidos, lo que encarece las tasas y provocó correcciones cambiarias en toda América Latina”, detalló Pérego.

Uno por uno, estos son los principales impactos del nuevo escenario cambiario:

Contagio financiero

El primer impacto se siente en el flujo de capitales y en las decisiones de ahorro e inversión. Elizondo advirtió que la depreciación brasileña “no es un tema menor, porque lo que se genera es un problema de desconfianza, salida de capitales y menos ingreso de capitales financieros en la región, y eso contagia a la Argentina”.

Marcelo Elizondo: “No es que el gobierno de Brasil está devaluando, el mercado está depreciando” EITAN ABRAMOVICH - AFP

En ese sentido, el analista apuntó al “debilitamiento de la región como receptor de inversión financiera”, ya que la Argentina es competidora de Brasil, aunque al mismo tiempo forma parte de ”una única región”.

“Claramente, si tenés una devaluación que produce el mercado en Brasil, lo que vas a tener es mayor presión cambiaria en la Argentina, y por eso estamos viendo cómo los dólares paralelos e incluso el dólar oficial están subiendo”, sostuvo el consultor.

Para Elizondo, las depreciaciones todavía son dispares entre ambos países: “La devaluación de Brasil es importante; el ajuste cambiario que hay en la Argentina todavía no, porque lo que pasa hoy es un reacomodamiento del dólar que venía claramente atrasado”. Aún así, anticipó que la “presión cambiaria va a seguir, si tenemos un año electoral y Brasil está en esta situación”.

Competitividad bilateral

El debilitamiento del real afecta a la economía argentina, ya que Brasil sigue siendo el principal destino de las exportaciones y el país es socio en sectores clave. “Queda claro que una devaluación en Brasil encarece nuestras exportaciones, que ya venían complicadas”, advirtió Elizondo.

“Brasil es el gran mercado para los productos industriales argentinos”, remarcó Elizondo al alertar por “un problema de encarecimiento por vía cambiaria” para toda la cadena productiva. “Ya de por sí tienen problemas con una economía débil en la Argentina y van a tener problemas de competitividad en Brasil”.

El encarecimiento, agrega el especialista, tiene su contracara para los productores locales: “También va a ser más barata la importación de productos desde Brasil para vender en el país y, en una Argentina que tiene problemas de costos, eso no es un tema menor”.

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Asimismo, con la deuda pública y las tasas de interés bajo presión en Brasil, el ajuste fiscal en discusión ya empezó a enfriar las proyecciones de crecimiento para 2027. Y para la Argentina no solo importa cuánto vale el real, sino también cuánto crece el país vecino.

Para el caso del agro, Brasil es el principal competidor de la Argentina en mercados clave como soja, maíz y carne. Cuando el real se deprecia, el productor brasileño mejora sus ingresos y tiende a acelerar las ventas, lo que suma presión bajista sobre los precios internacionales de las commodities.

Es así que, del lado argentino, aunque el aumento del dólar beneficia al exportador, una brecha cambiaria local más ancha históricamente incentiva a postergar la liquidación de divisas a la espera de mejores condiciones.

De todos modos, la suba del dólar en Argentina de los últimos días compensa parcialmente la depreciación vecina. “Ahora también se está devaluando el peso y eso compensa parte de la devaluación en Brasil”, planteó Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

En ese sentido, Pérego advirtió que, con los valores de los últimos dos meses, la depreciación en Brasil está cercana al 10% frente al 4% local. De cara a los próximos meses, descartó una escalada lineal: “El Banco Central brasileño ya empezó a intervenir y puede subir la tasa. El gobierno de Lula va a presionar para que el real esté por debajo de los 5,85”.

Precios e inflación

En la Argentina, el avance del dólar oficial por encima del índice de precios reabre un viejo dilema para el equipo económico: dejar correr el tipo de cambio de manera controlada para no sacrificar reservas o contenerlo como ancla para consolidar la baja de la inflación.

El índice de precios en Brasil ya superó el 5% anual Simon Mayer - Shutterstock

Para el caso de Brasil, en cambio, Pérego recordó que el índice de precios en el país vecino ya superó el 5% anual (en la zona de 5,1% a 5,2%), con un sesgo que pega de lleno en el consumo diario. “Donde está pegando más fuerte no es en los servicios regulados, sino en los bienes transables y en los alimentos, que crecen por encima del promedio”, señaló.

Por eso, el economista adelantó que veranear en el país vecino será algo más económico en términos relativos, pero con una salvedad para el presupuesto familiar: “Los alimentos no van a ser tan baratos como uno pensaba; cuando mirás ese componente en reales, comer allá puede estar incluso más caro que la temporada anterior”.

Verano 2027

A menos de un mes del inicio del verano, el movimiento cambiario preocupa a la industria turística argentina ante la competencia brasileña. Gregorio Werchow, secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consideró. “Como el dólar está más accesible para cierto segmento de la sociedad, tenemos que estar preparados para una gran cantidad de gente que va a salir hacia allá”.

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Por su parte, Prieto sopesó: “Cuando comparamos Brasil con la Argentina, nunca se compara el mismo lugar; muchos comparan lugares populares con sectores ABC1. Me gustaría comparar mismo nivel con nivel. En un segmento ABC1 los valores son similares, por no decir más baratos acá”.

En esa línea, el titular de Fehgra describió el costo del traslado aéreo como un desincentivo para el turista: “Desde Buenos Aires, ir en avión a Brasil cuesta alrededor de $4 millones. No veo que se vaya a inundar Brasil”.