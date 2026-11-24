BRASILIA.– La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del martes un paquete de ajuste fiscal impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforzar las cuentas públicas y contener el crecimiento de la deuda, en medio de la desconfianza de los mercados sobre el rumbo económico del gobierno. La votación se produjo mientras el real alcanzaba su nivel más bajo en más de un año y medio, con una cotización que llegó a rozar los seis por dólar.

El proyecto, que ya había recibido el visto bueno del Senado la semana pasada, obtuvo 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones, después de seis horas de debate. Ahora deberá ser promulgado por Lula para convertirse en ley.

Lula y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, participan de una reunión en el Palacio de Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

El paquete permitirá nuevas congelaciones presupuestarias para ayudar a ‌cumplir los objetivos fiscales, limitando de ​hecho el crecimiento anual del ​gasto al 2%, al tiempo que recorta las desgravaciones fiscales y restringe el uso de los créditos fiscales para impulsar los ingresos cuando los objetivos fiscales estén en peligro.

El gobierno estima que las medidas permitirán un ahorro de hasta 10.000 millones de dólares en 2027. El objetivo es alcanzar ese año un superávit primario equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una meta que el equipo económico considera fundamental para estabilizar las cuentas públicas.

La deuda bruta de Brasil llegó al 82,9% del PBI, más de 11 puntos porcentuales por encima del nivel registrado cuando Lula asumió el poder en 2023. La preocupación por su evolución y las dudas de los inversores sobre la voluntad del gobierno de avanzar con nuevas reformas fiscales también golpearon al real, que desde la reelección del mandatario, a fines de octubre, acumula una depreciación cercana al 19%.

Las dudas del mercado

El lunes, la moneda brasileña tocó el umbral de los seis reales por dólar, su cotización más baja desde abril de 2025, según la prensa local. Al cierre de la jornada se recuperó hasta los 5,97 reales por dólar, de acuerdo con los datos del Banco Central.

Sin embargo, las medidas aprobadas no parecen suficientes para despejar las dudas de los mercados. Los analistas consideran que el paquete constituye apenas un primer parche, ya que cerca de dos tercios del esfuerzo fiscal provendrían de una mayor recaudación y no de recortes del gasto. Además, unos 1700 millones de dólares se destinarían a financiar promesas de campaña, como el aumento del programa de asistencia social Bolsa Familia.

El gobierno también descartó modificar la regla de actualización del salario mínimo, que aumenta cada año por encima de la inflación y sirve como referencia para buena parte de las jubilaciones y las ayudas sociales. Ese mecanismo era uno de los puntos que sectores del mercado reclamaban revisar. Para los especialistas, estabilizar la deuda exigiría cambios estructurales, como limitar los aumentos reales del salario mínimo o revisar la vinculación del gasto en salud y educación con la recaudación.

Lula conversa con su jefa de Gabinete, Miriam Belchior, durante una reunión en el Palacio de Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

La Institución Fiscal Independiente (IFI), un organismo vinculado al Senado, consideró que el paquete funciona más como un seguro que como un ajuste y reclamó al gobierno un plan de vuelo “consistente, sólido y creíble”. También advirtió que “la deuda pública describe una curva de fuerte crecimiento”.

“No puedo volverme rehén del sistema financiero”, había dicho Lula la semana pasada durante una visita a Madrid.

El gobierno apuesta a que el ajuste contribuya a reducir las tasas de interés, que considera uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. La tasa de referencia brasileña se encuentra en el 13,75%, uno de los niveles más altos del mundo en términos reales. El Banco Central advirtió que la falta de disciplina fiscal podría obligarlo a mantenerla elevada durante más tiempo.

Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y la jefa de Gabinete, Miriam Belchior, participan de una reunión en el Palacio de Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, reconoció días atrás que los mercados consideran insuficiente el esfuerzo fiscal del gobierno, aunque aseguró que el proceso de ajuste continuará y se profundizará en los próximos años. Otros funcionarios también señalaron que el paquete aprobado constituye apenas un primer paso y que habrá nuevas medidas.

Por otra parte, la iniciativa generó resistencia dentro de un sector de la izquierda brasileña, que advirtió que los recortes presupuestarios podrían empujar al país hacia una recesión. Entre las medidas previstas figuran reducciones en partidas de salud y educación y menores transferencias a estados y municipios.

A las dudas sobre el alcance de las medidas también se suma la indefinición sobre quién conducirá el Ministerio de Hacienda en la próxima etapa. Entre los nombres que suenan para ocupar el cargo figuran el vicepresidente Geraldo Alckmin, el gobernador de Piauí, Rafael Fonteles, el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, y el propio Durigan. La falta de definiciones sobre el futuro equipo económico agrega incertidumbre a un mercado que reclama señales más claras sobre el rumbo fiscal.

Desde la oposición, el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira cuestionó el proyecto y acusó al gobierno de preferir “cobrar más a quien produce” antes que reducir sus propios gastos.

Agencias AFP y Reuters