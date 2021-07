Los mercados, ante un contexto externo que se volvió desfavorable

El contexto externo cambió y esto no ayuda a la dinámica de la deuda en dólares. El mundo se volcó hacia activos de menor riesgo, ante la expectativa de un menor ritmo de crecimiento. A su vez, la fortaleza del dólar pesó sobre las commodities y no dejamos de ver una baja en los precios de la soja. El clima global más complicado se sumó a la incertidumbre propia de un año electoral y los bonos globales muestran un balance mensual mixto. La mejor performance es para los bonos con cláusulas legales más robustas. Son títulos con mayores pagos en los primeros años y es un punto no menor, dado que la probabilidad de default a cuatro años está en máximos pos reestructuración y los drivers propios, hasta ahora, distan de ser positivos. El riesgo país se mantiene por encima de los 1600 puntos.

Licitaciones del Tesoro, en la mira de los inversores

El Tesoro consiguió un resultado positivo en la primera licitación del segundo semestre. Alcanzó un financiamiento neto de $38.100 millones en lo que va de julio. No hubo grandes concesiones en términos de tasa y los vencimientos eran pocos ($8100 millones). Como era de esperarse, el apetito rotó a instrumentos más cortos a tasa fija y variable. Así, la porción de financiamiento mensual de CER se redujo del 62,2% en junio al 25,5% actual. El grueso de los vencimientos de este mes se concentra en las últimas dos semanas. Hay una alta participación del sector privado y eso aumenta el riesgo de roll over. Casi la totalidad de los $273 mil millones que resta pagar este mes está en manos privadas (incluido el vencimiento del TC21). Las próximas licitaciones serán el 20 y el 28 de este mes.

Cómo está la industria de fondos comunes de inversión

La industria de los fondos comunes de inversión acumula en lo que va del año un crecimiento de 30% en pesos (y de 12% en dólares). Alcanza los $2,4 billones en activos bajo administración. Los money market siguen captando la mayor parte de los flujos (se llevan el 51% de este mercado), aun con las nuevas regulaciones que afectaron a esta familia de fondos en el mes de mayo. En cuanto a los rendimientos, la mejor performance sigue estando en el segmento CER (+23,5% YTD). Este ajuste superó a los fondos de renta variable, que suman un alza del 20,9% en el primer semestre. Los fondos de renta fija de corto plazo con estrategias “más conservadoras” rindieron entre 18 y 19,5%. El segmento de liquidez inmediata superó el 16% en promedio y las opciones DL se mantienen atentas a cualquier aceleración.

En Estados Unidos, una fuerte corrección de las tasas

Wall Street mira atento la desaceleración en el ritmo de recuperación de la actividad económica. Tras el fuerte impulso de los últimos meses, la lectura de los datos de la última semana no fue muy positiva para los Estados Unidos. Además, en medio de la amenaza de la nueva variante Delta, China habló de retomar un sesgo expansivo en su política monetaria, y esto no hizo más que desatar el nerviosismo en los mercados del mundo. La tasa norteamericana a 10 años cayó a su menor nivel desde febrero y llegó a ubicarse por debajo de 1,30%. Así, la curva se fue aplanado con el spread entre la tasa a 3 meses y a 10 años, retrocediendo hasta niveles de 130 puntos, lejos de los 160 de días atrás. ¿El resultado? La volatilidad creció y el equity cayó, sufriendo el efecto del fly to quality.

Expectativas positivas ante a llegada de balances

Por cuarto trimestre consecutivo, las perspectivas sobre los números de los balances de las compañías en los Estados Unidos son favorables. En la historia reciente, generalmente antes del comienzo de una nueva temporada de reportes las expectativas retrocedían, en promedio, más de 3 puntos. Esta vez, eso no ocurrió. Sin ir más lejos, luego de un excelente primer trimestre, las perspectivas de crecimiento para el segundo fueron mejorando en más de 5 puntos porcentuales durante las últimas semanas. En concreto, se prevé una mejora del 5,8% en las ganancias por acción para el segundo trimestre, principalmente impulsada por el sector energético, el de materiales y el financiero. Esto puede ser un reflejo de la buena performance que tuvieron los papeles “value” o más cíclicos.