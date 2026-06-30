Los motivos detrás del conflicto en la CNEA

Esta tarde, la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtió en el escenario del conflicto entre el plan de achicamiento del Estado y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Las protestas —que terminaron con la intervención de Gendarmería— arrancaron luego de que se conociera que no se renovó el contrato de 61 trabajadores, una noticia que desde el sindicato consideran como un “desmantelamiento” con miras a la privatización del organismo.

No hubo un comunicado especial, tampoco tenían conocimiento de la medida los jefes inmediatos ni los gerentes de mayor jerarquía, dijeron. Hoy se cumplía el vencimiento de los contratos que anteriormente se renovaban anualmente, pero que en el último tiempo se habían acortado a tres meses. Aunque desde el sindicato aseguran que se había prometido la continuidad de estos contratos, esta mañana los trabajadores se enteraron de que habían sido desvinculados a través del sistema de información electrónica, según explicaron.

“Por ser una institución estratégica, está custodiada por Gendarmería. El personal desvinculado ingresó ilegalmente al edificio y generó disturbios. Al verse desbordada, Gendarmería pidió refuerzos, incluidos vehículos blindados”, remarcaron desde la CNEA ante la consulta de LA NACION. Desde la Comisión agregaron que no se trata de despidos, sino de “61 contratos no renovados”, en su mayoría correspondientes a analistas y asistentes administrativos.

“No hubo despidos de ingenieros nucleares ni de personal técnico-especializado. El 100% de los desvinculados fueron ingresados en 2023 bajo la modalidad de contrato de plazo fijo (no planta), durante la presidencia de Adriana Serquis y 42 de los 61 desvinculados son personal que contaba solo con nivel secundario o primario”, añadieron.

“Expresamos nuestro más energético repudio ante la decisión arbitraria de despedir al 20% del personal contratado de la CNEA, medida brutal que fue notificada de manera intempestiva a tan solo un día de finalizar el mes de junio. El personal contratado de la CNEA está conformado por profesionales, técnicos y administrativos altamente capacitados, cuya labor es fundamental para el sostenimiento de nuestras instalaciones y la continuidad de proyectos estratégicos nacionales", expresó en un comunicado la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN).

Desde la entidad exigieron “la inmediata reincorporación de todos los trabajadores afectados”, mientras que ATE decidió ocupar la Comisión Nacional de Energía Atómica. La tensión escaló cuando por la tarde irrumpió Gendarmería y se llevó escoltado al presidente de la CNEA, Martín Porro.

Incidentes gendarmería ATE

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión gubernamental como una “canallada” y opinó que “quieren vaciar el organismo para rematarlo”. Por esa razón, decidieron llevar adelante una “permanencia pacífica” en la sede central y advirtieron que con esta acción “van a ir todos presos” por incurrir en una “ilegalidad manifiesta” al ignorar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que “consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado”

“Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores. Además, las protestas se multiplican en las sedes del organismo en todo el país. Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. La Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país", dijo Aguiar a través de su cuenta de X.

Tal cual mencionó hoy el Vocero Presidencial @AdrianRavier seguimos reduciendo el gasto público, optimizando estructuras y ahorrándole plata al contribuyente. Relativo a Diciembre 2023 ya logramos un ahorro de 2.800 millones de dólares anuales. VLLC! pic.twitter.com/MTXo3MT77w — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 30, 2026

La noticia se conoce el mismo día en que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado compartió estadísticas sobre el recorte del empleo público en la Argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, puntualizó que la estructura del organismo de energía atómica fue reducida en un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos, en el marco de una revisión de dotaciones que en mayo sumó 30.014 bajas en todo el sector público nacional.

“Seguimos reduciendo el gasto público, optimizando estructuras y ahorrándole plata al contribuyente. Relativo a diciembre 2023, ya logramos un ahorro de US$2800 millones anuales. VLLC!”, celebró por su parte el ministro Federico Sturzenegger.

Para el doctor Rodolfo Kemps, físico investigador del área de combustibles nucleares y residuos radiactivos y dirigente de ATE, “la CNEA actualmente tiene una dotación óptima que se encuentra por debajo para poder funcionar”.