Subieron los bonos y bajó el riesgo país tras un pago clave a bonistas privados

Luego de que el Gobierno pagara hoy el vencimiento que tenía con bonistas privados por US$4200 millones, los bonos soberanos subieron y el riesgo país cayó hasta los 566 puntos básicos.

En promedio, los instrumentos bajo ley extranjera subieron 0,87%, mientras que los de legislación local lo hicieron un 0,50%.

Según Isabel Botta, product manager de Balanz, a diferencia de otros momentos, donde el cobro solía traducirse rápidamente en salida, hoy se vio una clara intención de mantenerse posicionado, en un contexto más calmo y ordenado. En este sentido, habló de dos dinámicas: por un lado, quienes aprovecharon parte de la liquidez para destinarla a alternativas de menor volatilidad, principalmente renta fija privada; y por otro, quienes hicieron una reinversión directa.

“Con rendimientos que siguen siendo atractivos, muchos inversores decidieron volver a canalizar los fondos hacia soberanos, con demanda concentrada en los bonos largos, acompañando la expectativa de compresión de tasas y continuidad en la baja del riesgo país. En las pantallas, los bonos en dólares se mantuvieron firmes, con la parte larga de la curva liderando las subas, por encima del 1%”, apuntó.

El economista Gustavo Ber dijo que la primera reacción en el caso de los bonos en dólares fue de moderadas mejoras, y que habrá que ver en las próximas ruedas cómo se va desarrollando la potencial reinversión de fondos. En el caso de las acciones, sostuvo que no se observó ningún efecto. Según el experto, se tomaron rápidamente un respiro luego del fuerte rebote de ayer, a pesar de la mayor firmeza de Wall Street tras la lectura del reporte de empleos.

El Merval subió el viernes un 0,5%, y los ADR (acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York) terminaron mayormente en rojo, con caídas de hasta el 2,7% en el caso de Irsa.

El dólar mayorista subió levemente y cerró a $1464,71 (+0,10%), mientras que el minorista terminó ofrecido en los bancos a un promedio de $1483,19 (+0,04%). El dólar blue siguió vendiéndose sin cambios, a $1505, y los financieros MEP y CCL bajaron un 0,3%, a $1489,42 y $1525,69, respectivamente.

El Banco Central (BCRA) informó además que volvió a comprar dólares, esta vez US$43 millones.