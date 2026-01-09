El Gobierno pagó el vencimiento de US$4200 millones que tenía con los bonistas privados

En una nueva señal a los mercados, el Gobierno pagó hoy finalmente el vencimiento que tenía con bonistas privados por casi US$4200 millones. Lo hizo usando dólares propios, un repo -repurchase agreement- y fondos de la privatización de las represas del sur.

Fuentes oficiales ratificaron a LA NACION que el pago de intereses y capital de la deuda reestructurada en 2020 por US$4218 millones ya se efectivizó, algo que ya daban por descontado en el mercado y que comenzaron a evidenciar los números en las pantallas.

La fórmula elegida fue ratificada ayer. Según precisó en X entonces el economista Federico Domínguez y reposteó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, con un “precisamente”, la receta que usó el Gobierno para hacer frente al vencimiento fue la siguente: “De ese total [los US$4218 millones], US$692 millones están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares al ser pagos intra-sector público y refinanciables. El pago neto a privados es de US$3526 millones. Según fuentes del mercado, el Tesoro tendría US$2300 millones por ingresos de la privatización de las represas [del Comahue], por lo que se usarían US$1200 o 1300 millones del repo para cubrir el pago a privados, quedando un remanente para refuerzo de reservas y/o el próximo pago".

El Banco Central (BCRA) había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo con bancos internacionales por US$3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumará liquidez de manera transitoria.

Unos días antes -mediante una resolución conjunta-, el Tesoro había efectuado una operación de conversión de deuda pública contra el BCRA con fecha 26 de diciembre. “En virtud de esta operación, central entregó su tenencia de Boncer en pesos 2028 0% (TZX28) por VN$2350 millones y de Boncer en pesos 0% 2027 (TZXD7) por VN$1550 millones y recibió a cambio Bonar 2035 (AL35) por VNUSD5702 millones y Bonar 2038 (AE38) por VNUSD2832 millones”, según el último informe de Sudamericana Visión, la consultora del exministro de Economía, Martín Guzmán.

Según informó la autoridad monetaria que dirige Santiago Bausili, el repo (el tercero desde 2025, con lo que se acumuló un total de US$6000 millones) se cerró con seis bancos internacionales de primera línea, que no fueron identificados oficialmente, a un plazo de 372 días, utilizando como garantía bonos Bonar 2035 y 2038, que el Banco Central había canjeado -como se mencionó- al Tesoro la semana pasada. Entre las entidades participantes se encuentran BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, según pudo saber este medio.

El costo financiero de la operación se fijó en SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a una tasa del 7,4% anual. En el equipo económico atribuyen la mejora en las condiciones del préstamo a la reciente baja del riesgo país y a un contexto financiero más favorable para la Argentina tras la victoria electoral de Javier Milei.

La licitación recibió ofertas por US$4400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado, aunque finalmente se decidió no ampliar la adjudicación.

El BCRA informó además hoy que canceló el tramo activado del swap con el Tesoro de Estados Unidos. La entidad informó que hizo frente a los compromisos por US$2534 millones que había activado de esta línea especial de hasta US$20.000 millones.

Por otra parte, tal como informó LA NACION, las empresas interesadas habían completado el martes pasado el pago correspondiente a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una operación por el equivalente a US$707 millones. El 75% del monto total de la operación ingresó al Tesoro. Así, el Gobierno -según detallaron oficialmente- se hizo de cerca de US$530 millones antes de afrontar el pago de hoy.

El último 2 de enero, el equipo que encabeza Caputo implementó un nuevo método de actualización al esquema de bandas cambiarias —con base a la inflación y no al 1% mensual— y un programa de acumulación de divisas de entre US$10.000 y US$17.000 millones. Ya lleva comprados casi US$200 millones.

“Sin acceso al mercado internacional de capitales, el compromiso del Tesoro de afrontar pagos de capital e intereses sin afectar derechos de propiedad ni incurrir en reestructuraciones de pasivos como en el pasado provocó que esas compras no se tradujeran en una acumulación equivalente”, explicó, en tanto, el Central en su documento Objetivos y planes para 2026.

El retorno a los mercados voluntarios sigue siendo el objetivo oficial para hacer frente a los vencimientos de este año. “El riesgo país logró sigue sin poder quebrar el nivel mínimo de un año atrás (559 pbs) alcanzado el día del pago de los bonos reestructurados el 9 de enero de 2025 y cierra la semana en los 566 pbs, prácticamente en igual nivel que una semana atrás”, indicó Suramericana. “Resulta ilustrativo comparar la evolución reciente del riesgo país de la Argentina con el de Ecuador, dos países con similares historiales crediticios en materia de incumplimientos de deuda en el pasado y que actualmente cuentan con acceso excepcional del FMI (crédito superior al 1000% de su cuota): en el caso de la Argentina, por unos US$57.147 millones y en Ecuador, por US$9854 millones”.

“La incertidumbre electoral previa a las elecciones presidenciales de Ecuador, que culminaron con segunda vuelta el 13 de abril de 2025, llevó el riesgo país desde unos 900 pbs en enero de 2025 a un máximo de 1908 pbs el 10 de abril de 2025. Luego, el riesgo país inició un sostenido proceso de baja que lo llevó a los actuales 462 pbs (el menor nivel desde febrero de 2018), acumulando así una baja de unos 1445 pbs en ese período. En el caso argentino, la incertidumbre en torno a las elecciones llevó el riesgo país desde unos 700 pbs en agosto pasado a un máximo de 1446 bps a medidos de septiembre. Desde entonces, el riesgo país disminuyó, pero a una velocidad e intensidad menor (880 pbs) al caso ecuatoriano (1.446 pbs)”, cerró.