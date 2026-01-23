Los salarios registrados subieron 1,8% en noviembre y volvieron a perder contra la inflación

Al igual que sucedió en septiembre y en octubre pasados, los salarios de los trabajadores registrados perdieron contra la inflación en noviembre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), subieron en promedio un 1,8% en un mes en el que el índice de precios tuvo una alza de 2,5%.

Según detalló el indec, la variación de los salarios formales fue el resultado de un incremento de 2,1% en los registrados privados y de 1,2% en los del sector público.

En la variación interanual, los ingresos formales registraron en noviembre un aumento de 29,3% (26,2% en el acumulado del año). De esta manera, quedan también por debajo de la inflación en ambos casos , ya que el índice de precios arrojó para esos períodos 31,4% y 27,9%, respectivamente.

En tanto, el índice general de salarios, que en los últimos dos meses venía superando a la inflación, debido al fuerte incremento de los informales, en noviembre también perdió contra los precios: aumentó 1,8%. Sucede que esta vez, los informales crecieron apenas 1,7%, mientras que en octubre habían aumentado 4,2%.

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que los datos del segmento de trabajadores informales son publicados por el Indec con cinco meses de rezago (se infieren a partir de los datos recopilados por el organismo en la encuesta permanente de hogares).

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), analizó que el aumento del salario nominal empieza a desacelerarse debido a que la inflación también se desaceleró en el año. “Con lo cual –señaló–, ya para aumentar el salario hay que mejorar la productividad laboral, y para eso, a su vez, se necesita un crecimiento de la economía“.

Con respecto al salario informal, Colina destacó que es la primera vez que crece por debajo de los precios, ya que todo el año tuvo variaciones superiores a ellos. “Igual, va a terminar el año casi con un 90% por encima de la inflación, pero eso se explica en el hecho de que se viene recuperando de una fuerte caída que tuvo desde el 2017 hasta la actualidad”, concluyó el economista.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, remarcó que, con el dato de noviembre, se configuran tres meses consecutivos de caída mensual en el salario privado registrado. “Esta evolución de los salarios está en línea con los datos que muestran menos ventas en el consumo masivo. Hacia adelante la clave está en que se retome el proceso de desinflación”, opinó.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó que, si se considera la variación interanual real de los salarios –es decir, descontada la inflación–, se aprecia una suba del sector público provincial (1,6%) y una nueva baja del sector público nacional (-7,7%). “En el caso del sector privado registrado, la baja real interanual fue del (-1,7%)”, agregó.

Del informe del Iaraf también se desprende que, si la medición se hace de enero a noviembre de 2025 –11 meses–, para tener una comparación más amplia, se observa una suba del sector público del 4,4% (caída de 18,5% respecto a igual periodo de 2023) y un aumento del sector privado registrado del 5,5% (caída de 2,6% respecto a igual periodo de 2023).

En tanto, respecto a noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual Gobierno, los salarios privados registrados se encuentran 1,2% debajo y los del sector público un 15,5% debajo (34,1% los nacionales y 7,8% los provinciales). “Luego de una caída real similar en los primeros meses de 2024, los salarios públicos nacionales siguieron cayendo en términos reales, mientras que los provinciales iniciaron una tendencia alcista hasta agosto de 2025″, agregó Argañaraz.

De cara al cierre del año, Argañaraz explicó que, de mantenerse en diciembre los niveles reales de noviembre, los salarios privados registrados anuales podrían haber finalizado 2025 con un crecimiento real de 4,8%; los públicos provinciales, con un avance de 8,5%, y los públicos nacionales, con una caída de 9,6%.