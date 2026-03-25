Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en enero y acumulan seis meses seguidos en rojo

En línea con lo que ocurrió en los últimos meses de 2025, los salarios de los trabajadores formales volvieron a perder contra la inflación en enero pasado. Producto de un alza de 2,1% en el sector privado y de 1,8% en el público, tuvieron un incremento promedio de 2%, mientras que los precios en igual período subieron 2,9%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Del informe oficial también se desprende que los salarios registrados tuvieron un aumento interanual de 29%, lo que también los posiciona por debajo del alza de la inflación, que fue de 32,4% en igual período.

Incluso el índice general de salarios, que incluye a los informales –que tuvieron una fuerte recomposición en los últimos 12 meses– exhibió un aumento inferior a la inflación, al registrar un alza de 2,5%. En la medición interanual, ese promedio arrojó una suba de 37,7%, sobre todo por el repunte de los no registrados, que aumentaron 80,6% en esos 12 meses.

El resultado de los informales, que en enero tuvieron un aumento de 4,4%, en línea con la fuerte recomposición que vienen acumulando, debe tomarse con cautela, debido a que, tal como explica el propio Indec, se trata de datos que por una cuestión metodológica tienen cinco meses de rezago.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, comentó que en enero se desacelero el aumento nominal de los salarios privados registrados mientras la inflación subió respecto a diciembre. “Así, se profundizó la caída en el poder adquisitivo y acumula 2,3% en los últimos cinco meses”, señaló.

Además, Caprarulo opinó que las perspectivas no son mejores para los próximos meses, “dado que la inflación no cede y la política del Gobierno es no homologar paritarias superiores al 2% mensual”.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), analizó que el salario registrado en enero este año se mantiene un 2% real por debajo del nivel de noviembre 2023, antes de que asumiera el actual gobierno.

Colina agregó que este estancamiento de los salarios es producto de que la actividad económica, si bien crece, no demanda más empleo formal. “Por eso también se ve la pérdida de 190.000 asalariados privados registrados perdidos en esta etapa. Esto es porque el crecimiento está en agro, energía y minería que son de baja intensidad de mano de obra”, explicó el especialista.

Según Colina, donde sí se observa una recuperación es en el salario de aquellos trabajadores que no están registrados. “El salario informal está un 70% real por encima de noviembre del 2023. Esto explica la caída de la tasa de pobreza, ya que este tipo de salario es la principal fuente de ingresos de los hogares pobres”, destacó.