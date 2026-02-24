Los supermercados eligieron bando en la guerra entre La Cámpora y el Gobierno

La guerra desatada entre el Gobierno y La Cámpora, particularmente entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la exintendenta de Quilmes y ahora legisladora bonaerense, Mayra Mendoza, en las redes sumó un nuevo jugador de peso. Las grandes cadenas de supermercados respaldaron la idea de la gestión libertaria de transparentar lo que los municipios cobran en tasas.

"Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) consideramos sumamente auspiciosa la iniciativa del Gobierno Nacional al habilitar a través de la Jefatura de Gabinete un canal de consulta de alícuotas de tasas municipales y de denuncia de los excesos en la materia", dijo el comunicado.

“La anunciada iniciativa legislativa de reforma fiscal nacional debe ineludiblemente tener su réplica en la morigeración y/o desaparición de tributos subnacionales, es decir impuestos provinciales (especialmente Ingresos Brutos) y tasas municipales”, agregaron en ASU.

Comunicado de ASU sobre tasas municipales

“Poner en conocimiento de la ciudadanía la incidencia de los mismos es parte del camino para obtener ese objetivo en cada Provincia y en cada Municipio”, firmó el comunicado el director ejecutivo, Juan Vasco Martínez.

Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas.



Que nadie se quede con lo que es tuyo.



Fin.

La discusión se inició cuando Adorni difundió el sitio para realizar reclamos. “Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el jefe de Gabinete. Mendoza contestó: “Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y las familias: hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”.

El funcionario replicó con dos signos de interrogación, lo que profundizó el enojo de la legisladora bonaerense. “Te crees vivo, pero Adorni, pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires;; cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar”, denunció Mendoza. Y luego amplió sus cuestionamientos al rol del Gobierno: “Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental; no hay vacunas. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo sería esta realidad, ya de por sí difícil, sin la organización de la comunidad junto a los municipios? ¿Cómo imaginan la prestación de servicios mínimos sin financiamiento?“.

“Los recursos locales cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad. Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal. ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre“, completó la militante de La Cámpora.

Mayra, acá la única que se cree "viva" sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron. Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual,…

La última palabra la tuvo el jefe de Gabinete, quien contraatacó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”. Luego agregó: “Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder [Cristina Kirchner] presa”.