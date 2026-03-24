Los tres factores que confluyen para hacer atractiva a la Argentina en materia energética, según el Gobierno

HOUSTON.- El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, destacó en la mayor conferencia energética del mundo, que se desarrolla en esta ciudad, los tres factores combinados por los que considera que esta vez la coyuntura del país respecto al sector es distinta a otras del pasado, y resaltó las oportunidades de inversión y los principales desafíos del país, vinculados a la confianza.

“Definitivamente, en la Argentina la situación es diferente ya ​​que confluyen tres factores. Por un lado, estamos atravesando una transformación generacional única en el país desde una perspectiva cultural, económica, política y social, y esto se ve respaldado por el liderazgo del presidente Javier Milei que ha logrado poner en orden nuestra macroeconomía”, señaló González, que resaltó que ello le permitió al Gobierno “aprobar leyes y retornar a la normalidad”.

El funcionario del Gobierno destacó como segundo aspecto el “recurso extraordinario en Vaca Muerta”, uno de los ejes argentinos que ha atravesado la CERAWeek que se desarrolla en Houston con la presencia de miles de ejecutivos del sector.

“Es un recurso que no existía hace 10 o 15 años; o que, si bien ya estaba presente, tal vez no estaba listo para su desarrollo. Hoy, en cambio, se encuentra absolutamente preparado para ser explotado, respaldado por un ecosistema increíble de empresas, operadores, compañías de servicios, y con los gobiernos provincial y federal alineados bajo un objetivo común. Y eso marca la diferencia”, dijo.

“Por último —y diría que este es el tercer factor que distingue al clima actual— está la geopolítica, dado que la seguridad energética ha desplazado a la sostenibilidad como prioridad absoluta. Yo diría que, si bien la seguridad energética y la asequibilidad son, sin duda, una prioridad, lo que nosotros tenemos para ofrecer, en términos de un recurso económico, eficiente y competitivo, situado además muy lejos de zonas de conflicto potencial— adquiere un valor incalculable", señaló González, en el marco de un panel dedicado a cómo se posiciona América Latina en el futuro del sector.

El CERAWeek se desarrolla en Houston. RONALDO SCHEMIDT - AFP

“Esta situación se ha mantenido vigente desde la invasión rusa a Ucrania, pero se ha acentuado aún más durante el último mes [por la guerra en Medio Oriente]. Por consiguiente, diría que la confluencia simultánea de estos tres factores convierte a esta oportunidad —definitivamente— en un momento verdaderamente único“, amplió el funcionario del Gobierno.

Respecto a la guerra en Medio Oriente, dijo que en el Gobierno no creen en “centralizar las decisiones sobre el origen de la energía”. En cuanto a las repercusiones del conflicto para la región, “a largo plazo, el resultado es positivo, ya que subraya la importancia de la seguridad energética y de contar con recursos ubicados lejos de los focos de conflicto“.

“A corto plazo, sin embargo, el impacto es indudablemente negativo, no solo desde el punto de vista humanitario, sino también porque la inflación no beneficia a nadie. Considero que un precio del petróleo superior a los 100 dólares perjudica gravemente a muchas economías; por ello, cabe esperar que el precio se estabilice en un rango de 60 dólares", dijo.

El secretario coordinador de Energía y Minería, también dedestacó las oportunidades de inversión en el sector del upstream y en empresas familiares, en lo relacionado con el petróleo y el gas, y también en el sector de los minerales críticos.

“Sabemos que somos el productor de litio de más rápido crecimiento. La oportunidad en el sector del cobre es enorme. Contamos con un programa de incentivos que nos permite estimar que produciremos entre un millón y medio y dos millones de toneladas de cobre al año durante los próximos cinco o siete años. Es un mercado lleno de oportunidades", aseguró.

Al ser consultado sobre los alcances del RIGI y qué hace el Gobierno para captar inversiones, González recalcó que “lo primero que está haciendo es recuperar la confianza”.

“Eso es lo más importante, y lleva tiempo. Hasta ahora, todo va bien. Creo que hemos tenido buenos resultados en cuanto a la reinversión, pero sabemos que es una carrera de fondo", explicó.

El mayor desafío que enfrenta el país, según el funcionario, son “20 años de hacer las cosas mal, y, como saben, es más fácil perder la confianza de alguien que recuperarla”.

“Nosotros estamos en el proceso de recuperar esa confianza, lo cual, como mencioné anteriormente, lleva tiempo. Eso es, sin duda, un desafío. También constituye un desafío el hecho de que nuestro costo de capital siga siendo elevado; es algo que debe disminuir", añadió.

También señaló si bien la Argentina cuenta con operadores locales “excelentes”, hay una gran cantidad de oportunidades de desarrollo en el terreno. “Se puede ver el vaso medio lleno: representa una oportunidad para que los inversores entren en el mercado”, dijo.

“Por otro lado, creo que, desde una perspectiva regulatoria, no percibo que tengamos desafíos significativos. Contamos con una economía que, por lo general, conlleva una carga impositiva elevada; de hecho, una de las prioridades del Presidente es intentar reducir los impuestos de manera gradual", dijo, en un guiño a los inversionistas.

“Así que, para resumir, no creo percibir restricciones regulatorias relevantes, a diferencia de las muchas que solíamos tener en el pasado, como por ejemplo las restricciones cambiarias, de las cuales ya no queda ninguna”, añadió.

González también destacó la “desregulación total” implementado por la administración libertaria. “No intervenimos en los mercados petroleros, ni en los de gas y electricidad. Se trata de una amplia desregulación de los mercados de energía petrolera”, dijo.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. Fabián Malavolta

Sobre el RIGI, una de las herramientas centrales del Gobierno para captar inversiones, señaló que “probablemente la característica que más valoran los inversionistas es que proporciona 30 años de estabilidad regulatoria y fiscal“. Según el funcionario, el programa ya atrajo a cerca de 40 proyectos.