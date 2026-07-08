Quién es Silvana Tenreyro, la economista argentina que trabajará con Kristalina Georgieva en el FMI

La economista argentina Silvana Tenreyro fue anunciada el martes como Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un cargo equivalente al de economista jefe del organismo de crédito internacional, por el que pasaron, entre otros, economistas como Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath.

La designación de Tenreyro, que sucederá en este cargo a Pierre-Olivier Gourinchas, fue notificada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. “Me complace anunciar que Silvana Tenreyro se incorporará al Fondo como nuestra próxima economista jefa”, afirmó Georgieva.

I am delighted to welcome Silvana Tenreyro as the next IMF Chief Economist. She brings exceptional academic & policymaking experience that will further strengthen the IMF’s analysis & policy advice to help our membership navigate a complex global economy. https://t.co/qmMLUhqoSa pic.twitter.com/eDzI4OB6fv — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 7, 2026

Tenreyro, de 52 años, es exdirectora del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023, trabajó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. En la actualidad, forma parte del Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI y asesora a destacadas instituciones públicas y privadas en cuestiones económicas y financieras.

Además, la economista es profesora James E. Meade de Economía en la London School of Economics, institución de la que forma parte desde 2004. Es miembro de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society e integra la American Economic Association. También fue presidenta de la European Economic Association.

De nacionalidad argentina, británica e italiana, Tenreyro estudió Economía en la Universidad de Tucumán, trabajó como asistente de investigación para Víctor “el turco” Elías —economista focalizado en el estudio de las fuentes del crecimiento— y recaló en Harvard para hacer su maestría y doctorado. Allí, en Estados Unidos, trabajó dos años en la Reserva Federal.

Asumirá sus funciones como nueva Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del FMI el 10 de agosto próximo.

“Quería entender y trabajar en políticas para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inflación. Todos los problemas macroeconómicos de los que es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y la Argentina”, contó a LA NACION en 2015.

Está casada con un italiano, con quien tuvo dos hijos.

El comunicado

“Silvana es una economista de prestigio internacional que combina una trayectoria académica sobresaliente con una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales. En un momento de profunda transformación y elevada incertidumbre para la economía mundial, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas económicas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su supervisión multilateral y su asesoramiento en materia de políticas, continúen estando a la vanguardia en beneficio de nuestros países miembros”, destacó Georgieva el martes.

La directora del FMI insistió en sus elogios a Tenreyro. “Silvana destaca como una líder y comunicadora excepcional. Es ampliamente reconocida por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a perspectivas diversas y su capacidad para construir consensos al tiempo que promueve un debate riguroso”, comentó. Y añadió: “También es conocida por su capacidad para comunicar temas económicos complejos con claridad y precisión, y por fomentar un diálogo constructivo entre públicos diversos. Estas cualidades le serán de gran utilidad como una de las principales voces del Fondo sobre las perspectivas de la economía mundial y como líder del Departamento de Estudios”.

En un comunicado del FMI, se precisó: “Sus investigaciones fueron ampliamente publicadas en las principales revistas académicas y reconocidas con prestigiosos galardones internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal”.

El organismo señaló que, “además de su trayectoria académica, Tenreyro aporta una sólida experiencia en materia de políticas públicas y liderazgo institucional”.