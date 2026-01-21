Georgieva elogió la acumulación de reservas tras reunirse con Luis Caputo en Davos

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la previa de la segunda revisión del programa acordado entre la Argentina y el organismo, prevista para febrero en Buenos Aires.

El respaldo del Fondo quedó explicitado en redes sociales. A través de un posteo en X, Georgieva señaló que fue “un placer tener un breve intercambio” con Caputo en Davos y elogió “el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. El ministro respondió con un breve mensaje de agradecimiento y aseguró que seguirán trabajando para “hacer grande a Argentina nuevamente”.

El cruce se dio en el guardarropas del evento y se inscribió en una semana clave para el vínculo con el FMI, luego de que el organismo ratificara sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina y destacara el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) en el inicio del año.

El contacto entre Caputo y Georgieva se produjo, además, en un contexto de mayor estabilidad financiera y con señales de respaldo explícito al rumbo del programa económico. El BCRA compró más de US$800 millones en lo que va del 2026 y se puso como objetivo acumular al menos US$10.000 millones en el año.

El BCRA compró más de US$800 millones en lo que va del 2026. Soledad Aznarez

En su última actualización del World Economic Outlook (WEO), el Fondo mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento para la Argentina, con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% tanto para 2026 como para 2027, por encima del promedio regional. Para el organismo, la economía local habría crecido 4,5% en 2025, tras la contracción del año previo, y se encamina a una fase de recuperación sostenida, aunque con desafíos pendientes en el frente externo.

Ese diagnóstico fue complementado días atrás por un mensaje particularmente positivo sobre la política cambiaria y monetaria. En su conferencia de prensa periódica en Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, destacó que la acumulación de reservas del BCRA avanza a un “ritmo más rápido de lo previsto”, con compras que superaron el 5% del volumen diario mínimo del mercado en varias ruedas. “Es un comienzo de año muy alentador”, señaló, al tiempo que confirmó que la misión técnica para la segunda revisión del programa llegará al país “en algún momento de febrero”.

La cuestión de las reservas será uno de los ejes centrales de esa revisión. Si bien la Argentina cumplió con la meta fiscal comprometida para 2025, el programa mostró un desvío significativo en el frente externo: las reservas quedaron aproximadamente US$12.000 millones por debajo del objetivo pactado. En ese marco, el Gobierno prevé solicitar una dispensa (waiver) y avanzar en una reformulación de las metas.

A ese desafío se suma un compromiso financiero inmediato. El próximo 1° de febrero, el Ministerio de Economía deberá enfrentar un pago de intereses al FMI por unos US$824 millones, en un contexto en el que la recomposición de reservas es clave para fortalecer la credibilidad del programa.

En Davos, el presidente Javier Milei expuso este miércoles ante líderes políticos y empresariales, con una agenda centrada en la apertura económica, el ajuste fiscal y la inserción de la Argentina en los mercados internacionales. Tras el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Georgieva volvió a dejar una señal de respaldo político al proceso en marcha: “El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó ante medios argentinos.