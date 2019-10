Luxury Outlet. H&M llega a Palermo

La marca llegará con una propuesta de excedentes de stock

H&M se prepara para desembarcar en Palermo. Después del éxito que tuvo la apertura del outlet en Luján, las prendas de la marca de ropa de origen sueco empezarán a comercializarse en Palermo con una propuesta similar.

El próximo viernes será la inauguración oficial de la tienda departamental Luxury Outlet en el complejo Tribuna Plaza, de Palermo. La propuesta comercial reúne a más de 50 marcas líderes, aunque sin duda la estrella es la sueca H&M que con su primera incursión argentina, en el complejo de Luján, batió todos los records de venta.

"El local de H&M en el Luxury de Palermo será más grande que el de Luján (en total tendrá más de 500 m2) e incluirá la colección de hombre, mujer y niños", precisó Sergio Blanco, presidente de Luxury Outlet.

La apertura para todo el público se concretará el viernes, aunque el jueves próximo, a partir de las 12 del mediodía habrá un preopening exclusivo para los socios de La Nacion en el complejo de Av. Libertador 4401.

En total el Luxury Outlet reúne más de 50 marcas de primera líneas que ofrecerán hasta el 24 de noviembre sus propuesta outlet. La lista de marcas incluye a Bershka, LEVIS, Prune, Awada, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, Desiderata, Portsaid, System, Kosiuko, Cher, New Balance y Birkentstock, entre otras.

En el caso de H&M, la firma sueca no llegó al país en forma directa sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Europa. Detrás del desembarco de la marca se encuentra el empresario Arturo Alacahan, que también tiene las licencias para el mercado argentino de New Balance, Joma y Speedo.

"En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con lo que en la industria llamamos como 'mantener la curva', es decir tener todos los talles y tamaños", explicó Alacahan a La Nación.

Los precios de las prendas de H&M que se comercializarán en Palermo estarán en línea con los valores de la marca en otros mercados: se encontrarán buzos para mujeres por $1500, jeans, a $1800; y remeras, a $1000.

H&M nació en 1947 en Suecia como un local de ropa femenina que se llamaba Hennes. Más adelante, su fundador, Erling Persson, compró la tienda de caza y pesca Mauritz. Desde ese momento, pasa a llamarse Hennes & Mauritz, y de esa fórmula viene sus sigla.

En 1974, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Estocolmo, y dos años después abrió su primer local fuera de los países escandinavos, en Londres. En 2013, H&M fundó su primera tienda en Chile concretando así su desembarco en el hemisferio sur.