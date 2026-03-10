Argentina Week en Nueva York: tres CEO globales destacaron la alianza estratégica de Milei con EE.UU.

NUEVA YORK.- Tres CEO globales de empresas que participan este martes del lanzamiento de la “Argentina Week”, el evento con el que el Gobierno busca captar inversiones para el país, dialogaron sobre sus perspectivas del momento de cambio que atraviesa la Argentina y, en ese sentido, destacaron la alianza estratégica que la administración de Javier Milei mantiene con el presidente norteamericano Donald Trump.

La presidenta del New York Stock Exchange (NYSE), Lynn Martin, dijo que “Milei fue increíblemente sabio al identificar a Estados Unidos como un aliado”, al responder una consulta del moderador, el emprendedor argentino Martín Varsavsky, fundador de Prelude Fertility/Inception.

Martín Varsavsky (fundador de Prelude Fertility/Inception), Andrew McDonald (presidente y COO de Uber), Lynn Martin (presidenta del New York Stock Exchange) y Jim Fitterling (chairman y CEO de Dow)

“Recuerden, también lo hizo bajo la administración anterior [de Joe Biden]. Tuve la oportunidad de darle la bienvenida al Presidente en septiembre de 2024, cuando pronunció un discurso desde la sala central de la Bolsa de Nueva York”, recordó Martin ante el auditorio en la sede del banco JP Morgan.

En aquel momento, Milei les dijo a los miembros de la comunidad del mundo de las finanzas –traders, inversores, analistas, directivos de empresas, ejecutivos de bancos y de fondos de inversiones– que la Argentina se estaba “poniendo de pie abrazando las ideas de la libertad”.

Javier Milei, en el New York Stock Exchange, en septiembre de 2024. Seth Wenig - AP

Por su parte, Andrew McDonald, presidente y COO de Uber, destacó que ese vínculo entre Estados Unidos y la Argentina -apalancado también por la sintonía personal de Trump y Milei- “es beneficioso por varias razones”.

“Como capitalistas en este escenario, tenemos la responsabilidad de promover las buenas políticas cuando las vemos y usarlas como ejemplo. Creo que Milei es un buen modelo para lo que queremos en los otros 74 países en los que operamos: desregulación y algún tipo regulación pro empresa", dijo McDonald.

El tercer CEO que integraba el panel, Jim Fitterling, chairman y CEO de Dow, multinacional estadounidense líder en la industria química, afirmó que es “absolutamente crucial tener buenas relaciones a nivel global”, al ser consultado sobre la relación entre ambas administraciones.

“La era de la globalización en la que vivimos durante los últimos 60 años quizá esté cambiando, pero lo cierto es que el comercio es global y necesitamos esas relaciones mutuamente beneficiosas. Necesitamos que las relaciones sean más que transaccionales. Necesitamos que sean relaciones de aliados. Y, por supuesto, es ingenuo pensar que seremos aliados de todo el mundo”, explicó.

Donald Trump, junto a Javier Milei, en una cumbre regional en Miami. ap - AP�

“La Argentina y Estados Unidos tienen demasiado en común como para no serlo”, ahondó Fitterling en la tarde de Manhattan, ante un auditorio que ya registraba varios lugares libres tras lo que había sido el paso de Milei en el discurso de presentación del evento.

La administración Trump fue crucial con su respaldo financiero al Gobierno -con una línea de swap por US$20.000 millones- en la previa de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, en momentos de turbulencias económicas y políticas. Además, Washington fue un apoyo clave para la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sellar el acuerdo de abril pasado.

En los últimos meses, la administración de Milei reforzó el vínculo estratégico con Washington, con el acuerdo recíproco de comercio e inversiones y el alineamiento a varias iniciativas propuestas por Trump, como el Consejo de la Paz para abordar la situación de la Franja de Gaza y el lanzamiento del “Escudo de las Américas” para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, en una cumbre en Miami de la que participó Milei el sábado pasado.

“Los paralelismos entre Estados Unidos y la Argentina son innegables en este momento, tanto desde el punto de vista de liderazgo como desde el comercial, y se debe simplemente a que contamos con abundantes recursos naturales, tenemos posiciones de bajo costo a nivel mundial, somos seguros y contamos con la mano de obra y la ingeniería necesarias para desarrollarlo”, señaló Fitterling en su presentación, al hablar del vínculo entre ambos países.

Milei aprovechó su gira en Estados Unidos -ya dejó el país junto al canciller Pablo Quirno- para reforzar su alianza incondicional con Trump, en plena convulsión global por la guerra en Medio Oriente.

En la “Argentina Week” en Nueva York participa el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, lo que ha sido evaluado en el Gobierno como una muestra de respaldo institucional de Washington a la iniciativa.