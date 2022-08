Luz y gas: Massa viajó a Neuquén para participar de un evento petrolero y postergó el anuncio de suba de tarifas

El ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a enfocar su agenda hoy en la energía, al viajar a Neuquén para reunirse con empresarios petroleros en la conferencia anual de Oil & Gas. Al igual que ayer, cuando participó del acto de firma de contratos del gasoducto Néstor Kirchner, el funcionario estuvo acompañado por su par en Interior, Eduardo Wado de Pedro, y por la secretaria de Energía, Flavia Royón.

Si bien para hoy estaba estipulado que el Ministerio de Economía diera mayores detalles sobre la segmentación de tarifas, como anunció el propio Massa en su cuenta de Twitter el sábado pasado, finalmente se decidió pasar ese anuncio para mañana, para que no coincida con la publicación del dato de inflación. Al equipo económico se les pasó por alto el cronograma de publicaciones del ente que dirige Marco Lavagna (un aliado de Massa), pese a que el calendario se conoce desde comienzo de año.

“La segmentación y el tope de subsidio tendrán un criterio federal con comprensión climática. La entrada en vigencia será por sector y zona, y será informada el jueves por la secretaría de @Energia_Ar”, tuiteó Massa el sábado pasado a las 18:45.

El entorno del ministro todavía no especificó cómo se anunciará el aumento de tarifas. La información podría estar también segmentada, a partir de mañana, como indicaron. Los detalles que faltan saber es cuál será el tope de consumo de gas para los usuarios que mantienen los subsidios, pero que no reciben tarifa social (no hay tope para ellos). También falta conocer cuánto será el incremento final y en cuántas etapas se hará.

Estimaciones privadas señalan que el incremento final de gas podría ser del 85% para aquellos usuarios que pierden los subsidios (más de 4 millones de hogares, según el mismo Massa) y de 200% para las tarifas de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las encargadas de anunciar el aumento tarifario podrían ser Royón o la subsecretaria de Planificación, Cecilia Garibotti. Ambas funcionarias fueron nombradas en el cargo el domingo pasado a la noche. Menos de una semana después tendrán la responsabilidad de comunicar el corazón del ajuste fiscal que quiere llevar adelante Massa.

Reunión con petroleros

En Neuquén, Massa tuvo una reunión a puertas cerradas con los ejecutivos de las principales empresas petroleras, entre los que se encontraban Manfred Böckmann (Wintershall DEA); Ricardo Markous (Tecpetrol); Javier Rielo (Total); Germán Macchi (Pluspetrol); Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), y Horacio Turri y Marcelo Mindlin (Pampa Energía).

Luego, se familiarizó con el proyecto de producción de gas offshore (costa afuera) Fenix, que llevan adelante Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall, en Tierra del Fuego. Las empresas están evaluando desde hace meses aumentar la inversión para darle continuidad a la producción, pero el cepo cambiario, la imposibilidad de girar utilidades al exterior y los constantes cambios de reglas de juego demoraron la decisión. Massa, por su parte, adelantó que habrá una invasión de US$700 millones.

“En el día de hoy, firmamos con Total y PAE un acuerdo con el Ministerio de Economía para la inclusión del proyecto Fénix en el régimen de promoción fiscal y aduanera previsto en la Ley 19.640 y el Decreto Nº 1049/18. Este es un paso clave para convertir al proyecto en una realidad. Fénix sumará una producción máxima de unos 10 millones de m3 de gas al día y requerirá inversiones por alrededor de US$700 millones. La Argentina es un pilar esencial de nuestro portfolio global y la intención de avanzar con el proyecto Fénix ratifica nuestra decisión de seguir apostando por el país”, dijo Manfred Boeckmann, managing director de Wintershall.

Massa habló luego ante empresarios y anunció que se reglamentará el decreto 277, diseñado por el exministro Martín Guzmán y publicado en el Boletín Oficial en mayo pasado. La normativa flexibiliza parte del cepo para las inversiones que generen producciones incrementales de gas y petróleo. Los beneficios, sin embargo, comenzarán a regir recién a partir del enero.

Asimismo, el ministro de Economía se refirió al oleducto que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca, que está bajo la concesión de Oldeval, una empresa privada cuyos accionistas son las principales petroleras, entre las que están YPF, Exxon, Chevron, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía. El exsecretario de Energía, Darío Martínez, había anunciado que entre agosto y septiembre se iba a definir la extensión de las concesiones, de forma tal de asegurarles a las empresas previsibilidad para realizar inversiones. El ministro de Economía, sin embargo, se limitó a anunciar una inversión privada de US$1400 millones para duplicar su capacidad, sin dar mayores precisiones.

“Vinimos a sumarnos a esa enorme revolución energética que ustedes están llevando adelante. No venimos a refundar nada, ni a inventar nada. Venimos a decirles que le vamos a dar un valor estratégico como Nación y como Gobierno. Para eso, la decisión del Presidente y de cada uno de nosotros es ponernos al servicio de esa enorme tarea que empresarios y trabajadores vienen llevando adelante para que la suma sea: empresarios, trabajadores, provincias y Estado nacional, construyendo la revolución energética que le dé soberanía a la Argentina, pero sobre todo un cambio definitivo de matriz y de balanza comercial”, cerró Massa.